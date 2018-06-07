«Кино — ширма, которой я отгораживаюсь от ужасов реальности»: скончалась режиссёр Кира Муратова

На 84-м году жизни скончалась украинский и советский кинорежиссёр Кира Муратова. Об этом сообщил её супруг Евгений Голубенко. Информацию также подтвердил журналист и телепродюсер Юрий Минзянов. Муратова была одним из наиболее самобытных и ярких представителей русскоязычного авторского кинематографа. Её работы, среди которых известные картины «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Астенический синдром», «Настройщик», отмечены многочисленными наградами и премиями. Какой была Кира Муратова — в материале RT.

Известный украинский и советский кинорежиссёр, сценарист и актриса Кира Муратова скончалась на 84-м году жизни. Об этом сообщило издание Buro24/7 со ссылкой на её супруга художника-постановщика Евгения Голубенко. Информацию подтвердил и журналист и телепродюсер Юрий Минзянов.

«Ушла Кира... с ней целая эпоха... помню, как еще студентом ВГИКа плакал на «Долгих проводах»...Какие-то черные дни настали, кругом смерть...смерть...», — написал он в Facebook.

Муратова в последнее время жила и работала в Одессе. Её последними картинами стали «Мелодия для шарманки» и «Вечное возвращение».

Начало пути

Кира Муратова — уроженка бессарабского города Сороки. После окончания Великой Отечественной войны, переехала в Москву, где поступила на филологический факультет МГУ. Проучившись там некоторое время, Муратова поняла, что больше всего её увлекает мир кино. Поэтому она поступила во ВГИК на режиссёрский факультет, где училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Институт она окончила в 1959 году, а уже в 1961-м стала работать режиссёром на Одесской киностудии.

Её творческий дебют состоялся в 1962 году. Первыми работами начинающей кинематографистки стали картины «У крутого яра» и «Наш честный хлеб», которые она сняла вместе со своим первым мужем Александром Муратовым.

Первым её авторским творением стала мелодрама «Короткие встречи», снятая в 1967 году. Главную мужскую роль в нём сыграл ещё мало тогда известный Владимир Высоцкий. Фильм Муратовой стал дебютным для актрисы Нины Руслановой. Сама режиссёр также появилась в ленте, исполнив роль Валентины Ивановны.

Однако советские критики картину не оценили, она вышла в прокат ограниченным тиражом. Её полноценный показ состоялся лишь спустя 20 лет.

Та же участь постигла и следующим фильм Муратовой «Долгие проводы». Снятый в 1971 году, на экраны он попал из-за давления цензуры только в 1987-м.

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Уже в первых фильмах режиссёр заявила о своём интересе к современной нравственной проблематике и неоднозначным человеческим характерам. Как рассказывала она в одном из интервью, эти ленты она сняла, вдохновившись работами классиков европейского авторского кино Микеланджело Антониони и Ингмара Бергмана.

Из-за разногласий с Одесской киностудией по поводу своего художественного видения Кира Муратова в конце 1970-х переехала в Ленинград, где стала сотрудничать с «Ленфильмом». В этот период появляются её ленты «Познавая белый свет» (1978), «Перемена участи» (1987), «Астентический синдром» (1989) и другие.

При этом «Астентический синдром» — двухсерийная драма с острым социальным оттенком — произвёл фурор в кругах критиков и среди зрителей, получив признание и за рубежом. В этой ленте впервые для отечественного кино на тот момент звучит нецензурная лексика. Работа Муратовой была отмечена «Серебряным медведем» Берлинского кинофестиваля в 1990 году, а также получила две премии «Ника».

«Астентический синдром» был энциклопедический фильм… Он снимался как мозаика, я вообще люблю этот способ. Он производит впечатление большой формы, но это иллюзия. Просто кусочков мозаики так много и они такие разные, что создается впечатление шири», — вспоминала режиссёр в одном из своих интервью.

Следующими картинами Муратовой стали «Увлечения», «Три истории», «Два в одном», в которых режиссёр снимает начинающую на тот момент актрису Ренату Литвинову. «Три истории», в частности, были номинированы на берлинского «Золотого медведя».

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РИА Новости

Самым успешным в фильмографии Киры Георгиевны стала лента «Настройщик» (2004), где главную роль сыграла также Литвинова. Фильм участвовал во внеконкурсной программе Венецианского фестиваля, получил три премии «Ника», главный приз «Золотая лилия» на Международном кинофестивале Центрально- и Восточноевропейских фильмов и другие награды.

В «Настройщике» Муратова впервые в своих фильмах показала поцелуй. До этого, она всячески избегала подобных сцен. «Ни разу не видела в кино поцелуя, который бы мне понравился. Вот и решила: дай-ка я попробую сама снять такой поцелуй!», — поясняла режиссёр.

Последними работами Киры Георгиевны стали картины «Мелодия для шарманки» и «Вечное возвращение». Мировая премьера последнего состоялась в рамках Римского кинофестиваля в 2012 году. После этого Муратова объявила, что уходит из кинематографа.

Кира Муратова

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В разное время в фильмах режиссёра снимались такие актёры, как Олег Табаков, Сергей Маковецкий, Иван Охлобыстин, Алла Демидова, Зинаида Шарко и прочие. По её словам, она всегда любила сотрудничать «с актерами и неактёрами», так как это сочетание «всегда высекает живую искру».

«Я изучала, что такое актёр, что такое человек и талант, сколько неактёра в актёре, и актёра в неактёре… Неактёр может сыграть меньше ролей, чем актёр, но то, что он играет, получается достовернее», — говорила Муратова.

Кира Муратова — обладательница орденов князя Ярослава Мудрого V, ІV и III степени (1999), Государственной премии Украины имени Александра Довженко, ордена Дружбы и других наград.