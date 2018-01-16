Депрессия, боли в спине и хроническая занятость: что могло привести к смерти солиcтки The Cranberries

Скотленд-Ярд ведёт расследование смерти ирландской певицы Долорес О’Риордан, которая была найдена в понедельник в номере гостиницы Вестминстера без признаков жизни. О причинах произошедшего официальных данных пока нет. Журналисты сообщают о депрессивном состоянии солистки The Cranberries, а также о её проблемах со здоровьем и жалобах на хроническую усталость. Музыканты и политики продолжают выражать соболезнования в связи со смертью известной исполнительницы, а продажи альбомов группы резко подскочили. Что говорят о О’Риордан коллеги и близкие и какие версии её смерти выдвигают СМИ — в материале RT.

Полиция Лондона начала расследование причин смерти вокалистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан. Певица была найдена мёртвой 15 января в номере гостиницы «Хилтон» в Вестминстере.

Сотрудники британских правоохранительных органов назвали смерть Долорес О’Риордан «необъяснимой» и «скоропостижной».

«Сотрудники полиции были вызваны в 09:05 (12:05 мск) понедельника, 15 января, в отель на улице Парк-лейн. Смерть женщины была констатирована на месте», — сообщили в Скотленд-Ярде.

Новых заявлений от официальных органов пока не поступало. Ведётся следствие.

Депрессия и психические расстройства

Тем временем СМИ гадают, что могло спровоцировать уход из жизни 46-летней солистки The Cranberries.



Как сообщает издание The Daily Mail, в течение последнего года Долорес О’Риордан страдала от депрессии и психического расстройства. Тревожные симптомы наблюдались у неё и ранее: в 2013 году она пыталась покончить жизнь самоубийством, а в 2015 у певицы диагностировали биполярное расстройство.

По некоторым версиям, у О’Риордан были проблемы с питанием. Кроме того, утверждается, что она боролась с пристрастием к спиртному. Психическое состояние певицы осложнялось ещё и тем, что в детстве она подверглась насилию.

Боли в спине и много работы

Как сообщает издание TMZ со ссылкой на друзей Долорес О’Риордан, в течение последних недель она была «ужасно подавленна» и её мучили сильные боли в спине.

В 2017 году группа The Cranberries была вынуждена отменить свой гастрольный тур из-за ухудшения состояния здоровья солистки, сообщает The Irish Times. Музыканты тогда сослались на «медицинские показания, связанные с болями в спине», от которых страдала Долорес.

Dolores O’Riordan: ‘I got sick, had a meltdown – it was too much work that caused it.’ Tony Clayton-Lea’s interview with the late Cranberries singer, from April 2017 https://t.co/L2LjeYmsd2 — The Irish Times (@IrishTimes) January 15, 2018

Ирландское издание также вспоминает слова певицы, сказанные во время интервью в 2017 году.

«Я заболела, у меня был нервный срыв — его вызвало большое количество работы», — заявила она тогда.

«Злая ирония судьбы»

Несмотря на то, что в последние годы группа Cranberries не занимала верхние строчки хит-парадов, Долорес О’Риордан была полна творческих планов. Как сообщил продюсер и друг певицы Дэн Уайт, она планировала 16 января встретиться с группой Bad Wolves для записи новой версии песни Zombie 1994 года. Журнал People сообщает, что певица оставила продюсеру голосовое сообщение — она «шутила, была полна жизни и радовалась предстоящей встрече».

По мнению музыкального критика Артура Гаспаряна, в том, что планам певицы не удалось сбыться, есть некая символичность.

«В этом есть злая ирония судьбы. Её смерть пришлась на тот момент, когда она хотела перезаписать песню с достаточно говорящим названием Zombie с группой Bad Wolves», — отметил Гаспарян в разговоре с RT.

Он также подчеркнул, что во многом группа The Cranberries приобрела свою популярность благодаря «харизматичности и самобытности» солистки. Иначе бы, после её смерти не было бы такого резонанса и резкого скачка продаж записей коллектива.

«У The Cranberries совершенно уникальный почерк. Они были очень заметными и яркими представителями такой ветви в музыке, как ирландский рок... Такие истории в мире шоу-бизнеса, к сожалению, всегда приводят к резкому росту интереса к записям этих исполнителей», — заключил он.

По данным издания TMZ, после смерти певицы продажи альбома группы Something Else, вышедшего в апреле 2017 года, выросли более чем в 10 раз, первого студийного альбома группы Everybody Else Doing It — более чем в 2 раза. Кроме того, повышенной популярностью пользуется и дебютный сольный альбом О'Риордан Are you listening?, его стали покупать примерно в 2,5 раза чаще.

При этом, по данным Daily Mail, альбом Something Else занял первое место в чарте Amazon. Его продажи после сообщений о смерти певицы подскочили на 913350%.

«Необыкновенный талант»

Соболезнования о смерти певицы продолжают поступать со всего мира: от музыкантов, артистов, политиков. Одним из первых сообщение о смерти Долорес О’Риордан появилось в социальных сетях на официальной странице группы The Cranberries. Затем отдельная публикация была сделана от имени членов коллектива.

«Мы опустошены в связи с кончиной нашего друга Долорес. Она была необыкновенно талантлива, и мы рады, что удостоились чести быть частью её жизни с 1989 года, когда мы начали работать в Cranberries. Сегодня мир потерял настоящего артиста. Ноэль, Майк и Фергал», — написали они в Twitter.

Своими переживаниями от потери поделились и члены группы Duran Duran, с которой солистка The Cranberries была связана особыми отношениями. Она 20 лет была замужем за бывшим тур-менеджером группы Доном Бёртоном.

«Мы раздавлены новостью о кончине Долорес О'Риордан. Наши мысли с её семьей в это ужасное время», — говорится в сообщении группы Duran Duran в Twitter.

We are crushed to hear the news about the passing of Dolores O’Riordan. Our thoughts go out to her family at this terrible time. https://t.co/6p20QD2Ii5pic.twitter.com/vXscj0VGHS — Duran Duran (@duranduran) January 15, 2018

Ирландские коллеги также выразили соболезнования в связи со смертью Долорес. Дубленский коллектив Kodaline рассказал, как солистка The Cranberries поддерживала их.

«Мы были глубоко поражены, когда узнали о кончине Долорес О'Риордан. The Cranberries оказали нам первую большую поддержку, когда мы отправились с ними на гастроли по Франции несколько лет назад. Наши мысли и семьёй и друзьями», — написали члены группы на своей официальной странице.

Absolutely shocked to hear about the passing of Dolores O'Riordan! @The_Cranberries gave us our first big support when we toured with them around France years ago! Thoughts are with her family and friends — Kodaline (@Kodaline) January 15, 2018

От президента до мэра

Вклад Долорес О’Риордан в развитие культуры отметили и политики. По словам президента Ирландии Майкла Хиггинса, её творчество оказало огромное влияние на рок- и поп-музыку как в Ирландии, так и во всём мире.

Вслед за главой государства к соболезнованиям присоединился и мэр родного города вокалистки Лимерик — Шон Линч.

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«Я сижу в машине и просто не могу поверить в это… Она вывела Лимерик на мировой уровень. Бедная Долорес», — заявил он изданию The Irish Times.

О'Риордан с детства занималась музыкой. Учась в школе, она пела в церковном хоре, затем научилась играть на пианино и дудочке. В 17 лет она взяла в руки гитару. В возрасте 18 лет она присоединилась к коллективу Cranberries. Начиная с 1990 года, она стала вокалисткой и лицом группы, записав с ними такие песни, как Zombie, Just My Imagination, Animal Instinct. Эти композиции завоевали ни одну музыкальную награду и принесли известность группе.

На момент смерти Долорес была в разводе. У неё осталось трое детей: 20-летний сын Тейлор Бакстер и две дочери — 16-летняя Молли Ли и 12-летняя Дакота Рейн.