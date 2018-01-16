Депрессия, боли в спине и хроническая занятость: что могло привести к смерти солиcтки The Cranberries
- Долорес О'Риордан
- Reuters
Полиция Лондона начала расследование причин смерти вокалистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан. Певица была найдена мёртвой 15 января в номере гостиницы «Хилтон» в Вестминстере.
Сотрудники британских правоохранительных органов назвали смерть Долорес О’Риордан «необъяснимой» и «скоропостижной».
«Сотрудники полиции были вызваны в 09:05 (12:05 мск) понедельника, 15 января, в отель на улице Парк-лейн. Смерть женщины была констатирована на месте», — сообщили в Скотленд-Ярде.
Новых заявлений от официальных органов пока не поступало. Ведётся следствие.
Депрессия и психические расстройства
Тем временем СМИ гадают, что могло спровоцировать уход из жизни 46-летней солистки The Cranberries.
Как сообщает издание The Daily Mail, в течение последнего года Долорес О’Риордан страдала от депрессии и психического расстройства. Тревожные симптомы наблюдались у неё и ранее: в 2013 году она пыталась покончить жизнь самоубийством, а в 2015 у певицы диагностировали биполярное расстройство.
По некоторым версиям, у О’Риордан были проблемы с питанием. Кроме того, утверждается, что она боролась с пристрастием к спиртному. Психическое состояние певицы осложнялось ещё и тем, что в детстве она подверглась насилию.
Боли в спине и много работы
Как сообщает издание TMZ со ссылкой на друзей Долорес О’Риордан, в течение последних недель она была «ужасно подавленна» и её мучили сильные боли в спине.
В 2017 году группа The Cranberries была вынуждена отменить свой гастрольный тур из-за ухудшения состояния здоровья солистки, сообщает The Irish Times. Музыканты тогда сослались на «медицинские показания, связанные с болями в спине», от которых страдала Долорес.
Dolores O’Riordan: ‘I got sick, had a meltdown – it was too much work that caused it.’ Tony Clayton-Lea’s interview with the late Cranberries singer, from April 2017 https://t.co/L2LjeYmsd2— The Irish Times (@IrishTimes) January 15, 2018
Ирландское издание также вспоминает слова певицы, сказанные во время интервью в 2017 году.
«Я заболела, у меня был нервный срыв — его вызвало большое количество работы», — заявила она тогда.
«Злая ирония судьбы»
Несмотря на то, что в последние годы группа Cranberries не занимала верхние строчки хит-парадов, Долорес О’Риордан была полна творческих планов. Как сообщил продюсер и друг певицы Дэн Уайт, она планировала 16 января встретиться с группой Bad Wolves для записи новой версии песни Zombie 1994 года. Журнал People сообщает, что певица оставила продюсеру голосовое сообщение — она «шутила, была полна жизни и радовалась предстоящей встрече».
По мнению музыкального критика Артура Гаспаряна, в том, что планам певицы не удалось сбыться, есть некая символичность.
«В этом есть злая ирония судьбы. Её смерть пришлась на тот момент, когда она хотела перезаписать песню с достаточно говорящим названием Zombie с группой Bad Wolves», — отметил Гаспарян в разговоре с RT.
Он также подчеркнул, что во многом группа The Cranberries приобрела свою популярность благодаря «харизматичности и самобытности» солистки. Иначе бы, после её смерти не было бы такого резонанса и резкого скачка продаж записей коллектива.
«У The Cranberries совершенно уникальный почерк. Они были очень заметными и яркими представителями такой ветви в музыке, как ирландский рок... Такие истории в мире шоу-бизнеса, к сожалению, всегда приводят к резкому росту интереса к записям этих исполнителей», — заключил он.
По данным издания TMZ, после смерти певицы продажи альбома группы Something Else, вышедшего в апреле 2017 года, выросли более чем в 10 раз, первого студийного альбома группы Everybody Else Doing It — более чем в 2 раза. Кроме того, повышенной популярностью пользуется и дебютный сольный альбом О'Риордан Are you listening?, его стали покупать примерно в 2,5 раза чаще.
При этом, по данным Daily Mail, альбом Something Else занял первое место в чарте Amazon. Его продажи после сообщений о смерти певицы подскочили на 913350%.
«Необыкновенный талант»
Соболезнования о смерти певицы продолжают поступать со всего мира: от музыкантов, артистов, политиков. Одним из первых сообщение о смерти Долорес О’Риордан появилось в социальных сетях на официальной странице группы The Cranberries. Затем отдельная публикация была сделана от имени членов коллектива.
«Мы опустошены в связи с кончиной нашего друга Долорес. Она была необыкновенно талантлива, и мы рады, что удостоились чести быть частью её жизни с 1989 года, когда мы начали работать в Cranberries. Сегодня мир потерял настоящего артиста. Ноэль, Майк и Фергал», — написали они в Twitter.
Своими переживаниями от потери поделились и члены группы Duran Duran, с которой солистка The Cranberries была связана особыми отношениями. Она 20 лет была замужем за бывшим тур-менеджером группы Доном Бёртоном.
«Мы раздавлены новостью о кончине Долорес О'Риордан. Наши мысли с её семьей в это ужасное время», — говорится в сообщении группы Duran Duran в Twitter.
We are crushed to hear the news about the passing of Dolores O’Riordan. Our thoughts go out to her family at this terrible time. https://t.co/6p20QD2Ii5pic.twitter.com/vXscj0VGHS— Duran Duran (@duranduran) January 15, 2018
Ирландские коллеги также выразили соболезнования в связи со смертью Долорес. Дубленский коллектив Kodaline рассказал, как солистка The Cranberries поддерживала их.
«Мы были глубоко поражены, когда узнали о кончине Долорес О'Риордан. The Cranberries оказали нам первую большую поддержку, когда мы отправились с ними на гастроли по Франции несколько лет назад. Наши мысли и семьёй и друзьями», — написали члены группы на своей официальной странице.
Absolutely shocked to hear about the passing of Dolores O'Riordan! @The_Cranberries gave us our first big support when we toured with them around France years ago! Thoughts are with her family and friends— Kodaline (@Kodaline) January 15, 2018
От президента до мэра
Вклад Долорес О’Риордан в развитие культуры отметили и политики. По словам президента Ирландии Майкла Хиггинса, её творчество оказало огромное влияние на рок- и поп-музыку как в Ирландии, так и во всём мире.
Вслед за главой государства к соболезнованиям присоединился и мэр родного города вокалистки Лимерик — Шон Линч.
«Я сижу в машине и просто не могу поверить в это… Она вывела Лимерик на мировой уровень. Бедная Долорес», — заявил он изданию The Irish Times.
О'Риордан с детства занималась музыкой. Учась в школе, она пела в церковном хоре, затем научилась играть на пианино и дудочке. В 17 лет она взяла в руки гитару. В возрасте 18 лет она присоединилась к коллективу Cranberries. Начиная с 1990 года, она стала вокалисткой и лицом группы, записав с ними такие песни, как Zombie, Just My Imagination, Animal Instinct. Эти композиции завоевали ни одну музыкальную награду и принесли известность группе.
На момент смерти Долорес была в разводе. У неё осталось трое детей: 20-летний сын Тейлор Бакстер и две дочери — 16-летняя Молли Ли и 12-летняя Дакота Рейн.