СМИ: Долорес О'Риордан планировала записать новую версию песни Zombie

Солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан планировала записать новую версию песни Zombie — одного из своих главных хитов. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на музыкального продюсера и друга певицы Дэна Уайта.

«Долорес оставила мне голосовое сообщение после полуночи прошлой ночью, в котором рассказала, как сильно ей понравилась версия её песни Zombie в исполнении группы Bad Wolves», — заявил Уайт.

Отмечается, что О'Риордан 16 января намеревалась встретиться с группой Bad Wolves для записи новой версии своей культовой песни Zombie 1994 года.

По словам солиста группы Томми Вэкста, певица хотела записать для композиции свой вокал.

Долорес О'Риордан умерла в возрасте 46 лет.

Представитель группы The Cranberries назвал её уход из жизни внезапным, но не сообщил подробностей. В полиции Лондона смерть О'Риордан назвали «необъяснимой».