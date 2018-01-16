Президент Ирландии выразил соболезнования семье Долорес О'Риордан

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Президент Ирландии Майкл Хиггинс выразил соболезнования родным и близким солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан. Об этом сообщается на сайте главы государства.

В заявлении говорится, что Хиггинс глубоко опечален в связи с новостью о кончине певицы.

«Долорес О'Риордан оказала огромное влияние на рок и поп музыку в Ирландии и в мире», — говорится в тексте сообщения.

«Для членов её семьи, а также для всех тех, кто любит и поддерживает ирландскую музыку, ирландских музыкантов, а также иные виды сценического искусства, её смерть станет большой потерей», — сообщается на сайте.

Ранее стало известно, что О’Риордан умерла в возрасте 46 лет. 

Представитель коллектива назвал её уход из жизни внезапным, но не сообщил подробностей. В полиции Лондона смерть певицы назвали «необъяснимой».

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