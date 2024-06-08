Японская поэзия и роман в стиле стимпанк: в июне выходят книги «Мир в капле росы», «Моё пост-имаго» и «Парадокс долга»

В числе книжных новинок июня — городское фэнтези «Моё пост-имаго» Владимира Торина о жителях мрачного города Габен и «Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского, в которой автор по-новому трактует события романа Толстого. Кроме того, читатели смогут ознакомиться со сборником японской поэзии в переводе Александра Долина «Мир в капле росы. Весна. Лето. Хайку на все времена», экономическим исследованием «Парадокс Долга» Ричарда Вейга, а также со сборником статей о поиске смысла жизни «Гуманистическая психотерапия. Преодоление бессмысленности жизни» Виктора Франкла.

«Мир в капле росы. Весна. Лето. Хайку на все времена», Александр Долин (Азбука-Аттикус)

Книга в переводе филолога и востоковеда Александра Долина погрузит читателя в мир японской поэзии хайку (тип стихотворения с фиксированной формой. — RT).

Всего к выпуску планируется два тома, которые будут представлять своего рода поэтический календарь, разделённый по сезонам. В них войдёт более 3,5 тыс. японских трёхстиший, большинство из которых ранее не переводились.

В этом месяце свет увидит первый том, посвящённый весне и лету. Он содержит более 1,5 тысяч хайку прославленных японских поэтов разных эпох, начиная со Средневековья. Произведения посвящены эмоциям человека, созерцающего красоту окружающего мира.

Александр Долин — филолог и переводчик более 60 книг, опубликованных на русском, английском, немецком, сербском и японском языках. Ему также принадлежат крупные исследования по японской прозе и поэтике, в том числе четырёхтомная «История новой японской поэзии в очерках и литературных портретах».

По словам Долина, самым сложным для него оказался процесс отбора стихов для сборников и их систематизация.

«Пришлось прочитать насквозь многотомные серии — сборники хайку с XVII по первую половину XIX веков, выявляя нужные темы. Затем тщательно рассортировать материал по ключевым категориям — и, наконец, перевести», — отметил Долин в комментарии RT.

В оформлении сборника использованы как средневековые японские гравюры и рисунки, так и работы современного художника Олега Усова, работающего в технике старинных японских мастеров. В начале каждого тома также есть объёмная вводная статья, знакомящая читателя с историей японской поэзии.

© Азбука-Аттикус

«Я следую золотому правилу переводчика поэзии: максимальная передача смысла, приблизительное соответствие длины строк, а главное — лирическое звучание миниатюры, которое и отличает её от обычного грамотного подстрочника. Поскольку мой метод перевода — результат полувекового опыта, воплощённого в нескольких десятках книг, я надеюсь, что он себя оправдывает», — говорит Долин.

«Парадокс долга», Ричард Вейг (Азбука-Аттикус)

Книга американского экономиста и банкира Ричарда Вейга продолжает его ранее опубликованные исследования финансовых кризисов. Так, в работе 2018 года «Краткая истории гибели финансовых систем: 200 лет кризисов» Вейг рассматривал рецессии, наблюдавшиеся в отдельных странах или во всём мире в разные периоды истории. По мнению финансиста, этих бедствий можно было избежать, поскольку они не являются имманентным свойством рыночной экономики. Основной причиной потрясений Вейг считает недальновидность.

В новой работе финансист сконцентрировался на частном долге — кредитной задолженности домохозяйств — факторе, которому, по мнению автора, политики и экономисты уделяют недостаточно внимания. Когда люди массово прибегают к заёмным средствам для оплаты услуг или товаров, это способствует росту ВВП страны, но в то же время именно увеличение закредитованности населения лежит в основе финансовых коллапсов, а также играет ключевую роль в формировании неравенстве между богатыми и бедными слоями общества.

«Частный долг является необходимым и позитивным элементом экономики. Это один из основных компонентов роста, торговли, прибыли и инвестиций. Долг — это созидатель и разрушитель, герой и антигерой», — пишет Вейг.

© Азбука-Аттикус

При этом автор не просто говорит об имеющихся проблемах, но и предлагает некоторые решения, которые позволят «тратить деньги, не создавая долга» в государственных масштабах.

«По мере того как мы — как общество — будем лучше понимать суть долга, появится возможность более точно прогнозировать экономические тенденции, предсказывать финансовые кризисы, формировать политические решения, понимать, как растёт национальное богатство и, следовательно, как бороться с неравенством», — утверждает экономист.

Книга в основном сфокусирована на американских реалиях, однако проблема растущей долговой нагрузки населения актуальна и для других стран мира.

«Подлинная история Анны Карениной», Павел Басинский (АСТ)

Журналист и литературовед Павел Басинский долгое время занимается исследованием творчества и жизни Льва Толстого. Он автор таких книг, как «Лев Толстой: Бегство из рая», «Святой против Льва» и «Лев в тени Льва».

Его «Подлинная история Анны Карениной», удостоенная премии «Большая книга», представляет собой путеводитель по роману, в котором автор разбирает и анализирует произведение как любопытный и преданный читатель.

По словам Басинского, роман Толстого — это «сплошной эксперимент и нарушение правил классического романа». «Подлинная история Анны Карениной» помогает понять, почему это произведение стало одним из самых выдающихся в мировой прозе.

© АСТ

Басинский уделяет особое внимание разбору деталей и прототипов героев романа. В частности, в книге есть ответы на вопросы, почему судьба Анны и Вронского решилась именно во время мазурки, что говорит о Вронском его участие в скачках, была ли Анна опытной светской львицей и т. д. Анализируя роман, Басинский рассказывает о творческом методе Льва Толстого и показывает, как писателю удалось создать художественный мир, поражающий своей реалистичностью.

«Я отдаю себе отчёт, что никакой подлинной истории Анны Карениной не существует. Анн Карениных столько же, сколько читателей этого романа. Но я льщу себя надеждой, что моя книга поможет таким же, как я, фанатикам, подсевшим на этот роман, разобраться в своих личных Аннах. Разумеется, не согласившись со мной», — отмечает Басинский.

Публикация специального издания приурочена к выходу документального сериала «Тайны Карениной» (2024) и открытию одноимённой выставки.

«Гуманистическая психотерапия. Преодоление бессмысленности жизни», Виктор Франкл (МИФ)

Выдающий австрийский психиатр и психотерапевт XX века Виктор Эмиль Франкл известен как создатель логотерапии — направления в экзистенциальной психологии, основанного на поиске смысла человеческого существования. Автор — бывший узник концлагеря, прошедший через тяжелейшие испытания. Даже находясь в лагере, он старался оказывать психотерапевтическую помощь другим заключённым. Его научные идеи опираются на суровый жизненный опыт и наблюдения за поведением людей, оказавшихся в экстремальных условиях.

В своих трудах «Страдания от бессмысленности жизни. Актуальная психотерапия», «Воля к смыслу», «О смысле жизни» и «Человек в поисках смысла» автор ставит перед читателями главный вопрос — что придаёт смысл жизни и как всё же его найти?

«Смысл — это всякий раз также и конкретный смысл конкретной ситуации. Это всегда «требование момента», которое, однако, всегда адресовано конкретному человеку. И как неповторима каждая отдельная ситуация, так же уникален и каждый отдельный человек», — писал Франкл.

© МИФ

Книга «Гуманистическая психотерапия. Преодоление бессмысленности жизни» представляет собой сборник лекций Франкла. Наряду с основным вопросом в сборнике разбирается и то, почему даже люди, имеющие хорошее образование, успешную карьеру и материальные блага, задумываются о бессмысленности бытия. По словам психолога, найти смысл можно не только в своих достижениях, но и во внутренних устремлениях и ценностях. Важную роль в этом процессе, в частности, играют страдание и сложности, которые стимулируют людей определить свои приоритеты и истинные желания.

Автор предлагает читателям практические советы по преодолению своих страхов и возвращению утраченного смысла жизни.



«Моё пост-имаго», Владимир Торин (МИФ)

В июне в продажу поступит новый роман писателя—фантаста Владимира Торина — «Моё пост-имаго» из серии «Таинственные истории из Габена».

Произведение «И гаснет свет», опубликованное в 2023 году, предшествовало выходу основной книги. Тогда читатель впервые ознакомился с мрачной атмосферой города Габен, созданного автором в стиле стимпанк.

© МИФ

Как пояснил сам автор в комментарии RT, вселенная Габена устроена следующим образом: все истории пересекаются, персонажи и события из одних рассказов, повестей и романов появляются и в других. Какой-нибудь второстепенный персонаж из одной истории может быть главным героем другой. При этом по всем эпизодам разбросано множество деталей, связывающих их вместе.

«Сюжеты врастают один в другой. Этот цикл изначально очень серьёзно продумывался, все пересечения — это не только отсылки, а важные связующие части. Читатель уже не просто собирает паззлы, а выстраивает общую историю, как сыщик, находя улики и те самые крючки», — рассказал Торин.

В «Моём пост-имаго» городские злодеи разных мастей воплощают в жизнь свои коварные планы, и только самые смелые сыщики пытаются им противостоять. Следуя за перипетиями сюжета, читатели также узнают, какое существо приехало в Габен на поезде «Дурбурд», как оживают куклы и причём тут кулинарные рецепты.

Как признался Владимир Торин, сложнее всего ему даются кульминационные фрагменты.

«С приближением к кульминации я обычно уже настолько опустошен, что просто не могу себя заставить за неё сесть. Я просто не хочу писать ключевую часть романа «только чтобы дописать». И переключаюсь на другую историю. Потом с новыми силами возвращаюсь и дописываю. Это «потом» может наступить и через несколько месяцев. Читатели ждут и тихо меня ненавидят. Но ожидание того стоит — концовки историй получаются более продуманными, интересными и яркими, чем были бы, если бы я писал их по инерции», — поделился писатель с RT.