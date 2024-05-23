«По-настоящему яркие эмоции»: в российский прокат выходит супергеройский боевик «Майор Гром: Игра»

23 мая на большие экраны выходит новая картина о майоре полиции Игоре Громе — фильм продолжает киносагу по комиксам российского издательства Bubble Comics. В сиквеле появляются и новые герои, хотя основные действующие лица те же: Игорь Гром, его напарник Дима Дубин, блогер Юлия Пчёлкина и другие. Напряжённые сюжетные повороты удерживают внимание зрителя на протяжении всего фильма. Майор Гром и его друзья сталкиваются с новым таинственным злодеем, который грозит уничтожить город и его жителей, если Игорь не вступит с ним в смертельно опасную игру.

В четверг, 23 мая, в широкий прокат выходит приключенческий супергеройский боевик «Майор Гром: Игра». Это продолжение картины «Майор Гром: Чумной Доктор» 2021 года и третий проект в киновселенной Bubble. Лента основана на одноимённой серии комиксов, созданной российским издательством Bubble Comics. Режиссёром снова выступил Олег Трофим, а сценарий к фильму написали Артём Габрелянов, Николай Шишкин и Екатерина Краснер.

В сиквеле зрители увидят уже запомнившихся им героев: майора Игоря Грома в исполнении Тихона Жизневского, его напарника Диму Дубина (Александр Сетейкин), журналистку Юлию Пчёлкину (Любовь Аксёнова) и многих других. В новой части появится и ряд новых персонажей, среди которых, например, психиатр Вениамин Рубинштейн, которого сыграл Константин Хабенский.

Вопросы добра и зла

Действие картины разворачивается в том же альтернативном Санкт-Петербурге спустя год после поимки майором Громом главного антагониста фильма 2021 года — Чумного Доктора. Теперь он заперт в психиатрической клинике, а Гром стал главной городской знаменитостью. Благодарные петербуржцы поставили ему памятник, в его честь называют кафетерии и лотки с шавермой... Впрочем, на жизни самого Грома слава мало отразилась — он всё так же борется с уличной преступностью на пару с Димой Дубиным и под началом Фёдора Ивановича Прокопенко (Алексей Маклаков). При этом Гром вполне счастлив, он не претендует на кабинетные посты, его призвание — полевая работа.

Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»

© Пресс-служба «Кинопоиска»

Эту идиллию нарушает приезд в город генерал-лейтенанта полиции из Москвы Марии Архиповой (Ольга Сутулова). Как и в картине 2021 года, прибытие в город на Неве московского «варяга» сулит петербуржцам лишь неприятности. Архипова намерена оптимизировать структуру полиции, заменив часть сотрудников специальными дронами: по её мнению, машины эффективней людей. Толкает её к этому надменный владелец иностранной технологической и оружейной корпорации Август ван дер Хольт (Матвей Лыков), который олицетворяет наступление бездушной эры машин. Он и сам наполовину машина: в его смертельно больном теле жизнь поддерживается специальным экзопозвоночником. Игорь Гром, который избегает цифровой слежки настолько, что пользуется кнопочным телефоном, явно противопоставлен этому вторжению высоких технологий в жизнь города.

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Впрочем, беда не приходит одна. В городе появляется таинственный злодей, который предлагает Грому сыграть в опасную игру, где на кону стоят жизни петербуржцев и дорогих герою людей.

Сиквел, как и предыдущие фильмы, не обошёлся без динамичных сцен с погонями и драками. Например, в открывающей сцене, которую снимали на территории бывшего следственного изолятора «Кресты», Игорь Гром во время тюремного бунта дерётся с заключёнными. Он спокойно нарушает устав, применяя насилие в отношении подозреваемых и свидетелей, а также впадает в гордыню, считая, что только он способен спасти «его город».

Добро должно быть с кулаками — но тогда оно легко переступает грань, отделяющую его от зла. Эта мысль проходит сквозной линией через все картины о Майоре Громе, непримиримом борце с преступностью, считающем, что в борьбе со злом почти все средства хороши — à la guerre comme à la guerre.

Однако на топких почвах Петербурга даже супергерой постепенно обретает тягу к саморефлексии в духе персонажей Достоевского. Изначально безмятежный Майор Гром начинает постепенно погружаться в размышления о правильности применяемых им методов. Именно это отличает его от антагониста, подлинного злодея, личность которого расколота на две части, светлую и тёмную, и диалог между ними невозможен в принципе. В случае же Грома добро и зло переплетаются в душе одного человека, одной личности — именно это отличает его от схематичных супергероев и суперзлодеев.

Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»

© Пресс-служба «Кинопоиска»

«Эксперимент с оттенком безумия»

Как отметил в разговоре с RT продюсер и сценарист картины Роман Котков, хотя жанр супергеройских комиксов и фильмов зародился в США, сегодня он одинаково хорошо принимается зрителями и в других странах.

«Это формат, позволяющий рассказать любую историю. Супергерой — это человек, готовый прийти на помощь людям, несмотря на трудности. Это близко русской культуре, такие персонажи и сюжеты всегда востребованы. Мы хотели сделать классное кино про понятного, интересного народного героя. Думаю, у нас это получилось», — подчеркнул Котков.

В свою очередь, режиссёр картины Олег Трофим отметил, что перенести сюжет комикса в формат киноленты несложно.

«Мы существенно переработали и адаптировали оригинальную историю о Майоре Громе, чтобы и поклонники графического романа, и кинозрители могли испытать по-настоящему яркие эмоции», — подчеркнул Трофим в беседе с RT.

Стоит отметить и атмосферу сиквела, детективная линия которого держит зрителя в постоянном напряжении. Это сочетается с высоким эмоциональным накалом, поскольку главный герой оказывается перед непростым моральным выбором и далеко не всегда делает его правильно. Зато напарник Грома, Дима Дубин, уже не выглядит робким новичком, как в первой части киносаги, — теперь это достаточно опытный, въедливый следователь.

Отвечая на вопрос, сложно ли было психологически достоверно воплотить на экране персонажа комикса, Александр Сетейкин отметил, что кастинг на роли в «Майоре Громе» имел свои особенности.

«Скорее в данном случае речь шла не о том, чтобы выбрать актёров и из них потом «сделать» нужных персонажей, а о том, чтобы найти этих персонажей в самих артистах. Таким образом был собран этот пазл, мы вместе продумывали внешний образ, особенности поведения героев картины и т. д. Это уже такая внутренняя актёрская кухня, о которой можно очень долго говорить. У нас очень редко снимаются фильмы по комиксам, это большой эксперимент с оттенком безумия, в которое нас всех затянуло, — и мне это очень нравится», — отметил актёр в комментарии RT.

Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»

© Пресс-служба «Кинопоиска»

Напомним, первая часть франшизы «Майор Гром: Чумной Доктор», вышедшая на экраны 1 апреля 2021-го, заработала в российском прокате 317,7 млн рублей. На портале Rotten Tomatoes зрительский рейтинг составил 85%, а на «Кинопоиске» — 7,2 из 10. Кинокартина возглавляла рейтинг наиболее просматриваемых фильмов на платформе Netflix в 41 стране. «Гром: Трудное детство» — вторая часть франшизы, вышедшая сразу в онлайн-кинотеатрах в 2023 году, тоже получила положительные отклики у аудитории.