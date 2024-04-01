«Не считаю себя актёром»: Сергей Светлаков — о сериале «Казачок», новом скетч-шоу и спортивном прошлом

В понедельник, 1 апреля, на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER выходит сериал «Казачок» о современном школьнике, который оказался в казачьей станице XVII века. Российский продюсер, актёр и комик Сергей Светлаков в интервью RT рассказал о съёмках проекта, трудностях на площадке, дружеской атмосфере и масштабе специально построенной деревни. Кроме того, артист поделился подробностями нового скетч-шоу «Светлаков+», в котором он исполнит сразу семь ролей, а также вспомнил проект «Камень», спортивное детство и работу в ресторанном бизнесе.

— Как родилась идея сериала «Казачок»? Вы сразу подключились к процессу?

— К нам пришли молодые ребята с недобитой идеей проекта про путешествие взрослого человека из современного мира в станицу XVII века. Мы с моим партнёром Саидом (Давдиевым. — RT) додумали историю и решили сделать детско-юношеский сериал о путешествии подростка — как из наших детских мечтаний, когда мы смотрели «Гостью из будущего» и «Неуловимых мстителей». Вместе писали, и возникло восемь серий «Казачка». Дальше был продюсерский путь: мы пошли защищать проект в Институт развития интернета, поскольку сериал масштабный, под него строилась целая деревня на берегу реки под Псковом. Благодаря Елене Лапиной и Алексею Гореславскому в нас поверили и поддержали. После этого нас поддержал наш холдинг, несмотря на то что история не совсем в формате ТНТ.

— Фильмов и сериалов про перемещение во времени снято много. Почему выбрали эту тему? Чем «Казачок» будет отличаться от других проектов с похожей историей?

— Это история про современного подростка из 11-го класса, который оказался в казачьей станице, и у него с собой множество гаджетов: телефон, квадрокоптер. Сразу рождается улыбка, потому что понимаешь, что современный человек со всеми девайсами, привычками и жаргоном попадает в другую среду и все думают, что он польский шпион. Сначала, конечно, он попадает в клетку в земле, а потом уже обретает шанс стать частью того общества.

Во вступительной части заложены семейные ценности и отношения героя с родителями, а в общем сериал про любовь, настоящую дружбу и взросление — на наших глазах парень становится мужчиной, которому приходится и в поход идти, и военному делу учиться, и любить по-настоящему. Мы не хотели никакого назидания, старались показать красивую историю про современного парня с кучей развлечений. Мне кажется, у нас получилось.

— Как проходил кастинг на роли главных героев, в частности Стёпы?

— Долго. Было много заявок, режиссёр Игорь Зайцев в течение дня облицевал нам выборку в продюсерские чаты. У нас были четвертьфинал, полуфинал, потом из двух артистов выбирали. После утверждали актёров на другие центральные роли. Мы смотрели артистов в различных сочетаниях, искали, чтобы они все были разные, естественные, чтобы между ними была химия. Главную роль исполняет Алексей Лукин, который в прошлом году победил в «Последнем герое». Мы были так счастливы на съёмках, когда смотрели в монитор и видели, что он именно тот человек, о котором мы писали. Он талантливый парень, сейчас уже звезда, но будет суперзвездой.

Я бы ещё хотел отметить Викторию Разумовскую. Она занимается в студии Олега Меньшикова, и мне пришлось с руководителем созваниваться и отпрашивать её, потому что там не всё получалось по занятости. Спасибо ему огромное, что поверил в девчонку, не стал её отчислять и пошёл нам навстречу.

Плюс ко всему, она прошла через немалые испытания, в частности научилась ездить на лошади, травмировалась: лошадь пошла в галоп, и она упала на наших глазах, сломала руку со смещением. Но эта 18-летняя девочка вечером этого же дня написала: «Только, пожалуйста, меня не заменяйте, я готова. Мне сейчас гипс наложат. Я платье придумала, оно закрывает это всё. Я буду и скакать, и плыть. Я всё буду делать, это моя роль, я её люблю и сделаю всё, что нужно». Она такая самоотверженная и явно не случайный человек в профессии.

Сергей Светлаков

РИА Новости

© Светлана Шевченко

— Для съёмок сериала строили специальный казачий хутор. Как разрабатывалась локация?

— Здесь надо благодарить костюмерный цех во главе с Натальей Якименко, потрясающим художником, с которой мы уже не в первый раз работаем. Она досконально всё изучала, показывала нам эскизы того, как это было, и советовала, что заменить для удобства. Например, крыши в XVII веке в землю закапывались, а мы делаем наверху, потому что иначе некрасиво. Получается, у нас хутор прогрессивнее на век, но в кадре выглядит очень красиво и сочно. Как говорят киношники, это жир. Легко поверить в существование этого места и захотеть там побывать.

— Насколько большой получилась постройка?

— Всё пространство занимает примерно гектар земли, который каким-то образом пришлось осваивать, то есть строить вышки, дорабатывать мельницу. Количество домов я не назову, но несколько улиц и казачья площадь, на которой происходит сбор, принимаются решения. Также строили колодец, который потом взрывали, была большая работа пиротехников, и всё это зрители увидят в кадре.

— Вы присутствовали в каждый съёмочный день? Что особенно запомнилось?

— Съёмки шли больше двух месяцев, и мы практически всё время были там. Все настолько прониклись проектом, один артист даже назвал его лучшим в жизни. Все были в диком восторге от материала и от того, насколько мы серьёзно подошли к его реализации.

Некоторые люди даже не уезжали с площадки, ночевали прямо там, жгли костры и уже даже как-то по-старославянски начинали говорить. Деревня стала жить своей жизнью и превращаться в XVII век. Мы, как продюсеры, старались развлечь всех, поддержать. В выходной день что-то жарили, я привозил музыкальные коллективы, цыган, скрипачей. Баянист из Сочи три дня не мог от нас уехать, менял билеты, потому что все влюбились в его музыку.

Мы пишем продолжение, надеюсь, нас все поддержат, уже есть синопсисы второго сезона. Мы готовы эту вселенную расширять.

— Местные жители были не против съёмок?

— Вообще не против. На улице подходили люди сфотографироваться, говорили, что знают о производстве, советовали какие-то места для съёмок. Я ещё интервью давал для местного телевидения. Приятные воспоминания и о самом проекте, как он рождался, и о его реализации, хоть и сложно было.

— Также вы работаете над юмористическим скетч-шоу «Светлаков+»...

— Да, уже монтируем. Весной должно выйти в эфир.

— Вы будете исполнять сразу семь ролей. Три героя уже знакомы публике, один из них — Сергей Беляков из сериала «Наша Russia». А остальные кто?

— Беляков — единственный, над которым время не властно вообще. Он сидит в той же комнате, в той же одежде, на том же диване и смотрит ТВ. Какие-то программы поменялись, он обсуждает и «Звёзды в Африке», и проект «Маска» — всё, что вы сейчас можете увидеть. Остальные действительно изменились. Например, Снежана Денисовна, которая была учительницей, теперь работает гадалкой на региональном телевидении. Сидит со свечкой и отвечает на звонки, поступающие в студию. А так как каждая минута стоит 100 рублей, она пытается подольше удержать человека любыми проклятиями, разговорами. Решает проблемы безбрачия, недееспособности мужчины и каждый раз придумывает забавные названия.

Также у нас была прекрасная парочка — Славик и Димон, подростки, которые то стеснялись купить презервативы, то пытались познакомиться с девчонками на пляже. Прошло время, Славик стал Вячеславом, работает в аквапарке, где много полуобнажённых девушек. Каждую он воспринимает как подарок, шанс, и для него это лучшая работа в жизни. У него есть 18-летний сын Димон, который, как и многие современные подростки, интересуется только гаджетами. Вячеслав пытается настроить сына на поднятие демографии в стране, а тому это неинтересно.

Современная молодёжь более спокойно относится к темам секса, знакомств, семьи. Они отстранены и живут своей жизнью, здесь и происходит стык поколений: отец пытается его научить, но огребает, ничего не получается, но он не сдаётся и внушает сыну, как лучше. Получилось достаточно современно и очень понятно.

— А про новых героев расскажете?

— Есть немец-блогер, который много где побывал, включая даже кратер вулкана, и теперь пытается выжить в России. Например, на автобусе утром доехать до завода, чтобы его не выкинули оттуда, или же оказывается в русской бане. И всё это без единого слова, в начале только я произношу по-немецки длинную речь, рассказываю, кто я и что здесь делаю. А дальше всё происходит под классическую музыку «В пещере горного короля». Это, условно, ментальный взгляд иностранца на нас и наши странности. Также есть региональный чиновник-взяточник, который отвечает за сатиру в нашем произведении. У него личная ветка метро под домом.

В общем, много и новых, и обновлённых старых героев. Время вносит свои коррективы, мы во многие стороны не можем двигаться, поэтому процесс создания был сложный. Но надеемся, что проект порадует, развлечёт зрителя и будет востребован. Для меня это отдельный предмет ожидания, и я сильно волнуюсь, потому что такого уровня сольников у меня не было лет десять.

Сергей Светлаков

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

— Для вас исполнять сразу несколько главных ролей уже не в новинку. Как всё прошло в этот раз?

— Я действительно долго этим не занимался, больше был сосредоточен на продюсерских проектах и от многих фильмов и сериалов отказывался. Я не считаю себя актёром. Думаю, что актёр — тот, кто занимается только этим. Я знаю свою небольшую палитру и понимаю, когда проект укладывается в неё. Тут стоит сказать спасибо режиссёрам и моим сопродюсерам: мы вместе создавали таких героев, в образе которых я был бы разным. Насколько это у меня получилось — судить не мне. Но работа проделана большая и в актёрском плане, и по части грима, ведь, чтобы один человек на экране выглядел по-разному, использовали парики, линзы. Художественный образ и то, как я менялся, мне нравятся, это было интересно.

— Что вам больше нравится: продюсировать кино или работать в кадре?

— Я пытаюсь заниматься и тем и тем. На канале ТНТ я в большей степени выступаю как лицо в кадре, человек, имеющий знания актёрского мастерства и умеющий импровизировать по случаю. А продюсирование идёт параллельно этому, в этой стезе не много предметов для гордости, но есть удачные проекты. Важно, что как продюсер я чувствую потребность в качественных проектах. Не находясь в кадре, я всё равно питаюсь творческой энергией.

— Чаще всего вас можно наблюдать в комедийных жанрах. Но однажды вы попробовали себя в главной драматической роли в картине «Камень». Хотели бы ещё примерить образ драматического героя?

— Я не зарекаюсь, но, мне кажется, сейчас зрителям будет проще воспринимать меня в серьёзной роли, нежели в прошлом. Тогда был пик «Нашей Russia», я был комиком. Человек, который меня видел, сразу ждал шутки. Фильм «Камень» был безумным экспериментом, на который уговорил меня мой товарищ. И тогда было много негатива, люди не могли на меня смотреть серьёзно, всё время ждали юмора. Однако время прошло, а про «Камень» меня часто спрашивают и говорят, что увидели его иными глазами. Может, я стал более серьёзным и теперь на меня не так однобоко смотрят зрители. Если будет серьёзный материал, который мне понравится, то я, может быть, соглашусь.

— Недавно вышел фильм «Иван Васильевич меняет всё», где вы исполнили одну из ролей. Вас не пугало возможное обилие критики? Всё-таки зрители не всегда благосклонно относятся к ремейкам.

— Роль небольшая, и я ничуть не боялся. Это эксцентрическая музыкальная пародия. На мой взгляд, она с оригинальным фильмом не связана никаким образом. Это не попытка его переплюнуть или по-новому воспроизвести, а просто форма, в которой существуют современные песни, клипы — словом, новогодний кабачок. У меня тут вообще никаких мыслей нет, и я не понимаю людей, которые всерьёз сравнивают ленту с нашей любимой комедией.

— Помимо кино и ТВ, вы соучредитель сети ресторанов. В 2021 году ходили слухи, что рестораны закрылись, но сейчас сеть работает. Что это за история была?

— Закрытия не было, была перепродажа, то есть один холдинг продал другому. Всё удачно, в Москве три ресторана, хорошо функционируют, один открылся в Казани. В выходные у нас людей битком. Единственное, я уже в меньшей степени этим занимаюсь, но было время, когда я горел, не было ни одного нового блюда, которое не прошло бы через мой желудок, — я всё пробовал, придумывал какой-то креатив. Это, кстати, единственный ресторан, в уборной которого можно услышать весёлые или интересные мысли моим голосом. Многие даже задерживаются там, потому что сидят и слушают. Очень много креатива придумано, этим я могу гордиться.

— Планируете ли дальше развиваться в ресторанном бизнесе?

— Сейчас я от него отошёл, это занимало слишком много времени и требовало разрешения разных споров внутри. Я понял, что не готов отказываться от творческой жизни и идти в ресторанный бизнес.

— А ещё вы футбольный фанат и болеете за «Локомотив». В детстве вы и сами активно занимались спортом и даже думали связать с ним жизнь...

— Да. Я девять лет занимался гандболом, можно сказать, полупрофессионально. До профессионала не дошёл, были предложения играть в первой лиге, но травмы, обстоятельства, отговоры моих родителей возымели эффект. Может, у меня ничего не получилось бы. В любом случае быть тренером детской команды меня не пленит, поэтому я очень благодарен родителям и их советам. Хорошо, что я пошёл в институт. На первом курсе работал там тренером, собрал команду и тренировал пятикурсников — так себе занятие. Я понял, что совсем не учитель, мне тяжело объяснять другим очевидные для себя вещи. Тогда у меня история со спортом закончилась и плавно перетекла в КВН.