Светлое будущее и межпланетный обмен: выходит фильм «Сто лет тому вперёд» по мотивам повести Булычёва

В прокат выходит фантастическая лента Александра Андрющенко «Сто лет тому вперёд», основанная на одноимённой повести Кира Булычёва. В новой адаптации герои становятся старше, чем в первоисточнике и советской экранизации, а их приключения — опаснее. По сюжету старшеклассник Коля Герасимов попадает в будущее и встречает там Алису Селезнёву. Девушка пытается найти свою мать, которая пропала, когда та была ребёнком, и, предположительно, отправилась в прошлое. Вместе герои переносятся во время Коли, где попытаются остановить космических пиратов, задумавших переписать историю.

В четверг, 18 апреля, в широкий прокат выходит один из самых ожидаемых российских фильмов года — фантастическая лента «Сто лет тому вперёд», основанная на одноимённой повести Кира Булычёва о приключениях Алисы Селезнёвой. Режиссёром картины выступил Александр Андрющенко, приложивший руку к созданию таких популярных лент, как «Призрак», «Лёд» и «Притяжение». Он же выступил одним из продюсеров нового фильма и работал над сценарием в соавторстве с Андреем Золотарёвым («Триггер») и Ксенией Мирошник («Повелитель ветра», «Папа»).

Новый фильм Андрющенко — не ремейк легендарной советской многосерийной картины «Гостья из будущего», да и от литературного первоисточника сюжет ленты значительно отличается. «Сто лет тому вперёд» — это современная адаптация повести, из которой взята основная идея — путешествия героев во времени — и ключевые персонажи. Да и те значительно преобразились как по характерам, так и по возрасту: Коля Герасимов и Алиса Селезнёва на этот раз учатся не в шестых, а в 11-х классах. Космические пираты тоже теперь совсем другие — Весельчак У (Александр Петров) стал более хитрым и опасным. Своими повадками он порой напоминает Джека Воробья, но, к счастью, это сходство не скатывается в откровенную пародию. Его напарник — не Крыс, а Глот — в исполнении Юры Борисова уже не принимает облик других людей, однако способен подчинять себе разум окружающих и заставлять их действовать так, как он пожелает.

По сюжету Коля Герасимов в тайнике в кабинете физики обнаруживает загадочное устройство и с его помощью переносится на 100 лет вперёд. Там он встречает Алису Селезнёву, которая учится в том же классе, что и он, только в будущем, и озабочена поисками матери. Кира Селезнёва (Виктория Исакова) исчезла, когда Алиса была ребёнком, — предположительно, отправилась в прошлое. Вскоре Коля узнаёт, что в межгалактической войне (для него и его современников — будущей) победили земляне, однако космические пираты не сдаются: они намерены вернуться в прошлое и изменить историю. Герасимов с помощью Алисы и своих одноклассников попытается остановить злодеев и спасти людей от мрачного будущего.

© Кадр из фильма «Сто лет тому вперёд»

Современная версия «Сто лет тому вперёд» получилась куда более мрачной по сравнению с советской адаптацией повести Булычёва. Поскольку ключевые персонажи стали старше, их приключения теперь опаснее, ставки героев растут, а вместе с ними и напряжение. Благодаря всему этому, а также спецэффектам, боевым сценам и современному визуальному ряду в целом история приобрела супергеройский дух, при этом не утратив аутентичность первоисточника.

На пользу истории пошла тщательная проработка персонажей, причём не только главных, но и второстепенных. Зритель довольно много узнаёт о жизни и мечтах одноклассников Коли Герасимова и легко подключается к их историям — следить, например, за геймером Фимой (Кирилл Митрофанов) ничуть не менее интересно, чем за Колей и Алисой.

Стоит отметить и крайне удачный, точно подобранный актёрский ансамбль. Наиболее запоминаются антагонисты в исполнении Борисова и Петрова — последний в образе Весельчака У органичен как никогда. Но и молодые артисты со своими задачами справляются убедительно.

© Кадр из фильма «Сто лет тому вперёд»

Наряду с сюжетом, который на протяжении почти двух с половиной часов увлекает и отлично удерживает внимание зрителей, картина интересна авторским взглядом на будущее. В версии, где победа в межгалактической войне осталась за землянами, оно совершенно спокойно и идиллично: на службе у людей новейшие технологии, а общество очень много внимания уделяет заботе об экологии, восстанавливает планету и популяции исчезнувших видов. Кроме того, кинематографисты уделили немного внимания взаимодействию землян с пришельцами с других планет: в экранном будущем становится возможной учёба по обмену и в одном классе оказываются самые разные существа. Все они гармонично живут вместе и даже пытаются строить романтические отношения.

По словам постановщика, кинематографистам помогали научные консультанты, что позволило придумать более или менее реалистичное будущее.

«Хотелось, чтобы это будущее было таким, каким мы хотели бы его видеть через 100 лет. Приятным, комфортным для жизни, спокойным, гуманистическим, заботливым. Мне кажется, таким оно и выглядит», — говорит Андрющенко.

© Кадр из фильма «Сто лет тому вперёд»

Значимым недостатком фильма (да и тот — дело вкуса) можно назвать разве что обилие прямолинейных объяснений. В ленте немало сцен, когда действие резко замедляется, Марк Эйдельштейн поворачивается к камере и, глядя на зрителя, начинает объяснять всё подряд: как функционирует мир, что чувствует его герой, почему так или иначе поступили другие персонажи. Этот приём уже давно совершенно не нов, а в данном случае недостаточно оригинален, чтобы сойти за интересное решение, и значительно упрощает и удешевляет сценарий. Можно предположить, что таким образом кинематографисты попытались объяснить непростые вещи самым маленьким зрителям: фильм выходит с рейтингом «6+». Однако в погоне за максимально широкой аудиторией порой страдает качество.

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Но в целом «Сто лет тому вперёд» — яркая, эффектная, интересная картина, безусловно заслуживающая внимания и как современная адаптация знаменитой повести, и в отрыве от первоисточника. Примечательно, что этот проект может стать началом большой кинофраншизы — это зависит от того, как её примет широкая аудитория.

«Вселенная Булычёва огромная, её хочется экранизировать. Первый шаг сделан, будет ли второй — зависит от реакции людей, их желания полюбить это кино и смотреть его продолжение», — отметил Александр Андрющенко.

Фильм отлично подходит для семейного просмотра, дарит оптимистичный настрой и оставляет светлое послевкусие. Кроме того, лента, сделанная на уровне качественного экшена и учитывающая интересы современных подростков, наверняка привлечёт внимание молодых зрителей к советской фантастике, а также, возможно, к физике — уж очень интересно разобраться при просмотре фильма, как работает экранный мир будущего.