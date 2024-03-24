Расширение граней возможного: 25 лет назад вышел фильм «Матрица»

Премьера картины братьев Вачовски «Матрица» состоялась 24 марта 1999 года. В ленте рассказывается о будущем, в котором машины поработили людей и используют их в качестве батареек. Чтобы спасти мир, к группе повстанцев присоединяется хакер Нео, которого считают избранным. Фильм, где, помимо яркого экшена, присутствуют научно-фантастическая история и глубокий философский подтекст, стал культовым, увлёк миллионы людей и навсегда изменил представление о боевиках.

Мировая премьера фильма Лоуренса и Эндрю Вачовски «Матрица» состоялась 24 марта 1999 года. Хотя проект создавался силами Warner Bros. при солидном бюджете ($63 млн), в его успехе никто не был уверен. Постановщики к тому моменту сняли всего один малобюджетный, пусть и довольно заметный фильм «Связь», а их новая работа была слишком экспериментальной. В ней братья Вачовски постарались совместить яркую картинку, включающую новаторские на тот момент спецэффекты, сложную научно-фантастическую историю и глубокий философский подтекст.

Действие разворачивается в будущем. Человечество поработили машины. Всё, что видят люди, представляет собой симуляцию, матрицу, смоделированную искусственным интеллектом. На самом деле они без сознания пребывают в капсулах, а энергия живых организмов используется техникой в качестве топлива. Симуляция была создана из-за того, что принятие настоящего мира стало невозможным для человеческого разума. Матрица же обманом заставила людей думать, что всё в порядке. Однако остались повстанцы, живущие в реальном мире — в расположенном глубоко под землёй городе Зионе.

Капитан антигравитационного корабля «Навуходоносор» Морфеус считает, что находящийся в симуляции хакер Нео (в матрице — Томас Андерсон) — Избранный. Герой пробуждает его от иллюзорного сна, предложив на выбор две таблетки — синюю и красную. Если Нео примет синюю, то проснётся как обычно и ничего не вспомнит.

«Примешь красную таблетку — войдёшь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора», — говорит Морфеус.

Нео выбирает красную, после чего Морфеус раскрывает ему глаза на реальный мир и начинает готовить героя к восстанию. В течение трилогии Нео осваивает разные навыки, влюбляется в офицера «Навуходоносора» Тринити, а также проходит сложный путь и переживает внутренние трансформации, чтобы стать настоящим Избранным и спасти человечество.

Новаторские спецэффекты и кунг-фу по-гонконгски

Поиск актёров был осложнён тем, что режиссёрам требовались люди, готовые потратить четыре месяца на подготовку, включающую изучение боевых искусств, философии и эволюционной психологии. Известно, что от роли Нео отказались Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо и Уилл Смит.

В конце концов на главную роль утвердили Киану Ривза, а Тринити и Морфеуса сыграли Кэрри-Энн Мосс и Лоренс Фишбёрн. Также в картине появились Глория Фостер в образе оракула Пифии, Хьюго Уивинг, cыгравший главного антагониста — компьютерную программу, известную как Агент Смит, и другие. Для подготовки боевых сцен был приглашён гонконгский хореограф боевых искусств Юэнь Ву-пин.

© Кадр из фильма «Матрица» (1999)

Вачовски настаивали, чтобы в кадре дрались сами актёры, а не дублёры. При этом ранее они боевыми искусствами не владели. Киану Ривзу и вовсе приходилось тренироваться с травмой шеи.

«Мы хотели снять сцены кунг-фу, как будто дерутся парни из Гонконга. Это значит, что актёры должны обмениваться четырьмя-пятью-шестью ударами рукой. Бой должен быть поставлен как танец, чтобы всё создавалось перед глазами людей, а не на монтажном столе, для чего требовалось, чтобы все актёры, все четыре главных героя в первую очередь прошли интенсивную подготовку у самого лучшего, по нашему мнению, постановщика боёв в Гонконге Юэня Ву-пина», — рассказывал Лоуренс Вачовски в документальном фильме «Возвращаясь к матрице».

Хореография ставилась для каждого артиста в соответствии с его индивидуальными физическими особенностями.

«В каждом человеке есть своя изюминка. У Кэрри-Энн прекрасная женственная фигура. Её красота только выигрывает, когда она прыгает, кувыркается и идёт. В этом её сила. Её движения изначально красивые. Лоренс от природы прекрасно кувыркается и прыгает, а Киану — трудолюбивая лошадка. Он всё доводит до совершенства», — говорил Юэнь Ву-пин.

Команда фильма, за исключением постановщиков, во время съёмок не до конца понимала, что происходит, и практически вслепую следовала за Вачовски. Работать приходилось в непростых условиях, у артистов не было не только трейлеров, но и многих необходимых мелочей, таких как кофеварка. Всем приходилось пользоваться одним туалетом и маленьким офисом. Тем не менее, артисты не отчаивались и получали удовольствие от работы друг с другом.

«При съёмках первого фильма я с удовольствием работал с материалом... Точнее, мне одинаково нравился и материал, и мой герой, и люди, с которыми меня свела судьба на съёмочной площадке», — отмечал Киану Ривз.

© Кадр из фильма «Матрица» (1999)

Чтобы воплотить в жизнь вдохновлённые в том числе комиксами идеи авторов фильма, кинематографистам пришлось пойти на разнообразные ухищрения. Сцены рукопашных боёв для наибольшей зрелищности запечатлели в замедленной съёмке, но камера при этом перемещалась с обычной скоростью.

Среди наиболее запоминающихся моментов в картине — сцена на крыше, где Нео в замедленной съёмке уклоняется от летящей пули. По словам помощника режиссёров Джеймса МакТига, сначала он не имел ни малейшего представления о том, как это показать.

«В сценарии была сцена, в контексте которой упоминался буллет-тайм. «Так, а с помощью какой технологии (это реализовать. — RT)? Как нам это снимать?», — возник у меня вопрос. Дело вот в чём... Сейчас уже сложно вспомнить, но тогда цифровые эффекты только зарождались, были в зачаточном, довольно примитивном состоянии. (Так что. — RT) кое-где мы действительно расширяли грани возможного», — приводит слова кинематографиста Collider.

В итоге легендарную сцену снимали с использованием более сотни фотокамер. Тестировали находку на съёмке взрыва мусорного бака: на экране удалось замедлить облако огня и показать его со всех сторон.

От Алисы до Сократа

Вачовски отмечали, что при создании этой истории их интересовали «мифология, теология и — в некоторой степени — высшая математика».

«С помощью всего этого человек пытается найти ответ на более важные вопросы, а также на Главный вопрос. Работая над эпическими сюжетами, следует размышлять на эти темы. Люди, может, и не уловят всех имеющихся в фильме аллюзий, но понимание важных идей у них есть. Мы хотели побудить людей к размышлениям, дать пищу для ума», — цитировало Лоуренса Вачовски издание Time.

В «Матрице» присутствуют отсылки к «Бегущему по лезвию» и «Терминатору», аниме и греческой мифологии, а различные философские теории пересекаются с поп-культурой. В картине даже есть связь с теорией струн и религией: поднимается тема реинкарнации, а Нео является своего рода Мессией. Немало параллелей можно провести и со сказкой Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».

«Матрица» посвящена теме зарождения и эволюции сознания. Начало выглядит безумным, впоследствии же всё становится яснее», — объяснял Лоуренс Вачовски.

Кроме того, история Нео во многом пересекается с событиями из жизни древнегреческого философа Сократа. Если в фильме миссия главного героя заключается в пробуждении порабощённых людей и спасении их ото сна, то Сократ стремился «разбудить» жителей Афин, воспитать их в духе добродетели. И он, и Нео узнают о своём пути от оракулов, образы которых также пересекаются. Провидицы подтверждают дар Нео и мудрость Сократа, но те отрицают свои выдающиеся способности.

Нео изначально пытается понять, что такое матрица, то есть иллюзия спокойной и размеренной жизни, а Сократ — что значит хорошая жизнь. Героя «Матрицы» в какой-то момент осуждают «практически по всем известным закону киберпреступлениям», а философа судят за моральное развращение людей и сотворение богов.

Успехи и продолжения

После съёмок перед командой встал вопрос: как продать широкой аудитории фильм с извилистой концепцией и не самыми популярными артистами, особенно после того, как недавний фильм «Тёмный город» с похожей тематикой не сумел привлечь зрителей?

Рекламу постарались сделать интригующей: в ролик, показанный во время Суперкубка, вошли наиболее эффектные моменты, включая полёт пули и боевую сцену с Киану Ривзом, а в кинотеатральных трейлерах появлялась фраза «В 1999 году ты в матрице» и звучал загадочный голос Лоренса Фишбёрна: «Невозможно объяснить, что такое матрица. Ты должен сам это увидеть».

© Кадр из фильма «Матрица» (1999)

Фильм стал хитом. Его сборы с учётом повторных релизов составили $467,6 млн. Кроме того, «Матрица» вошла в пятёрку самых кассовых кинопроектов года. Фильм высоко оценили как критики, так и широкая аудитория — его рейтинг «свежести» на портале Rotten Tomatoes составляет 83%, а зрители присудили 85%. Лента была номинирована на «Оскар» в четырёх технических категориях и победила во всех из них.

В 2003 году вышли вторая и третья части — «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция». Во втором фильме авторы больше внимания уделили отношениям Нео и Тринити, которые становились более эмоциональными. Они играют роль даже в моменте, связанном со спасением мира. Жаждущая любви Персефона в исполнении Моники Беллуччи просит Нео поцеловать её в обмен на помощь — та вызволит Мастера ключей, важную программу, оказавшуюся в плену у оппортуниста Меровингена. Ревнивая Тринити готова застрелить обольстительницу, но в конце концов ей приходится смириться с происходящим.

Тем не менее, прежде всего вторая «Матрица» запомнилась зрителям привычным экшеном: автомобильными погонями, драками в стиле кунг-фу и перестрелками с замедленной съёмкой. Однако всё вышло на новый уровень по зрелищности.

Поскольку способности Нео, обнаруженные в первом фильме, активно развивались, во втором он прыгает дальше, летает выше, а дерётся ещё круче. А в кульминационной боевой сцене ему приходится бороться уже не с одним противником — Смит создаёт многочисленные копии самого себя, в результате чего Нео оказывается лицом к лицу с сотней агентов.

Фильм оказался ещё более успешным в прокате, собрав $741,8 млн, однако его оценки оказались немного ниже первой части.

А вот «Матрица: Революция» была встречена куда прохладнее. Если интерес широкой аудитории к истории сохранялся, то кинокритики разнесли завершающую часть трилогии в пух и прах. Фильм назвали разочаровывающим из-за того, что в нём линии персонажей и заложенные в первых частях смыслы теряются, а в центре внимания оказываются лишь спецэффекты.

© Кадр из фильма «Матрица: Воскрешение» (2021)

На этом «Матрица» должна была закончиться, но спустя годы начали появляться разговоры о возможных съёмках четвёртой части, а в 2021-м состоялась премьера фильма. Над ним как режиссёр работала одна Лана Вачовски (урождённый Лоуренс). Картину она посвятила покойным родителям, что нашло косвенное отражение в сюжете.

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«Актуальность многих идей о нашей реальности, которые мы с Лилли исследовали 20 лет назад, сейчас только возросла. Меня радует возвращение этих персонажей в мою жизнь, и я с благодарностью принимаю возможность снова поработать со своими замечательными друзьями», — цитировал постановщицу Variety.

Четвёртая часть вышла довольно вторичной, но наполненной юмором и иронией. Фильм получил средние оценки критиков и зрителей.

Как бы то ни было, киносерия «Матрица» не только навсегда изменила представления о боевиках, но и предложила зрителям огромный и ни на что не похожий авторский мир, наполненный философскими темами и интересными мыслями. В течение 25 лет увлечённая аудитория изучала и анализировала подтекст, а также использовавшиеся при производстве технологии. Вачовски сломали стереотипы и раздвинули границы киноискусства. Они привнесли в игровое кино многое из того, что раньше можно было увидеть лишь в анимации. Именно благодаря этому многим зрителям запомнилась и полюбилась «Матрица».