«Любовь — основа всего сущего»: о чём фильм «Матрица: Воскрешение»

В четверг, 16 декабря, в прокат выходит фантастическая лента «Матрица: Воскрешение». Главные роли исполняют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, сыгравшие Нео и Тринити в первых трёх фильмах франшизы. По сюжету после окончания войны людей с машинами Матрица была перезагружена. Ключевые герои живут внутри иллюзии и не помнят о своём прошлом. Однако у Нео периодически бывают сны, которые кажутся ему более реальными, чем окружающая его действительность. Со своей проблемой он ходит к психоаналитику. Тот прописывает герою синие таблетки.

В четверг, 16 декабря, на экранах российских кинотеатров начинается показ фильма «Матрица: Воскрешение», четвёртой части фантастической кинофраншизы, популярной в конце 1990-х и начале 2000-х. На этот раз постановкой занималась одна из сестёр Вачовски — Лана. Она же трудилась над сценарием вместе с Александром Хемоном и Дэвидом Митчеллом. Последний известен как автор романа «Облачный атлас».

К образам Нео и Тринити вернулись Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Также в фильме снялись Джада Пинкетт Смит (Ниобе), Дэниэл Бернхард (агент Джонсон) и Ламбер Вильсон (Меровинген), появлявшиеся в прошлых картинах серии. К касту присоединились Джессика Хенвик, Нил Патрик Харрис, Приянка Чопра Джонас, Яхья Абдул-Матин II, Кристина Риччи и другие актёры.

Действие новой ленты разворачивается спустя десятилетия после событий третьей части. Война между людьми и машинами завершилась, Матрица была перезагружена.

Томас Андерсон, он же Нео, живёт в иллюзии. Он стал успешным гейм-дизайнером, придумав захватившую многих игру «Матрица».

При этом герой не кажется счастливым — в его жизни нет ничего, кроме работы и удовлетворения базовых потребностей. Кроме того, у Андерсона бывают странные то ли сны, то ли видения, которые кажутся ему куда более реальными, чем жизнь. Со своей проблемой он ходит к психоаналитику (Нил Патрик Харрис), который прописывает ему синие таблетки. Состояние Томаса Андерсона становится ещё более тревожным, когда он по указу руководства начинает работу над четвёртой частью игры, а вскоре встречает Тиффани, которая выглядит как Тринити.

Кадр из фильма «Матрица: Воскрешение»

© imdb.com

«Ощущение дежавю, но в то же время всё не так», — в самом начале фильма говорит вышедшая из Матрицы Багз (Джессика Хенвик). Её фраза характеризует значительную часть происходящего на экране. Фильм открывает боевая сцена, практически дословно и покадрово повторяющая начало первой «Матрицы», разве что Тринити на этот раз другая. С первых секунд зритель погружается в знакомую атмосферу, вызывающую ностальгические чувства.

Эффект дежавю у зрителей сохраняется на протяжении как минимум половины фильма, которая во многом копирует первую ленту. В контексте видений и воспоминаний Нео на экране постоянно мелькают самые яркие моменты из фильма 1999-го. Кроме того, по сюжету Нео заново узнаёт о существовании Матрицы, а выбравшиеся в реальный мир люди пытаются вернуть его в единственный населённый людьми город, что происходит практически так же, как и ранее.

Сильным элементом прошлых фильмов стала философская составляющая, постоянные размышления о том, что предпочтительнее — мрачная реальность или иллюзия благополучия — и есть ли у людей выбор на самом деле. В новой ленте все эти идеи практически сходят на нет. Тема выбора всё-таки поднимается, но больше для галочки.

В какой-то момент повторов становится слишком много, тем более что ничего нового на экране долгое время не происходит. Разве что на этот раз кинематографисты уделили больше внимания жизни в Матрице и демонстрации того, насколько убедительно иллюзия маскируется под когда-то бывший реальным мир. Знающие о Матрице герои находят намёки на неё в таких узнаваемых деталях, как капли дождя на стекле, в результате чего и у зрителей начинает складываться ощущение нахождения внутри системы.

Кадр из фильма «Матрица: Воскрешение»

© imdb.com

Конечно, авторы ленты старались не копировать первый фильм полностью и добавили некоторые отличительные детали. Так, Морфеус на этот раз обретает новое лицо и характер, изменения претерпевают и отношения людей с машинами, а антагонист прошлых фильмов агент Смит на этот раз получился куда более неоднозначным. Изменились и локации — они стали более интересными и яркими. Да и в целом в новой «Матрице» заметно модернизирован визуальный ряд, а также возможности героев: Нео, например, может уже не только останавливать летящие в него боеприпасы, но и менять их направление.

При этом во всех новых элементах неизменно присутствуют отсылки к старым фильмам, благодаря чему чувство возвращения в давно знакомый мир, придуманный Вачовски, сохраняется до конца.

Отличительной чертой «Воскрешения» также стало обилие юмора, который строится преимущественно на самоиронии. В частности, забавно представлена сама идея создания компьютерной игры по воспоминаниям Нео и отношение к ней поклонников программы. Также высмеивается некоторый пафос, присущий прошлым фильмам серии, да и жанру в принципе. Это нашло воплощение прежде всего в эффектных появлениях Морфеуса и его любви к ярким нарядам.

Ещё одним поводом для смеха стала мода на производство всевозможных продолжений, приквелов и спин-оффов. В ленте даже говорится о разговоре с вымышленными представителями компании Warner Bros., по сюжету заставившими героев приступить к работе над четвёртой частью игры.

Кульминационной шуткой на эту тему становится фраза одного из героев: «Я ваш сиквел франшизы спиноффил», что на мгновение наводит на мысли о спин-оффе с автором этих слов. Впрочем, подобный поворот в истории крайне маловероятен в силу незначительности персонажа.

Кадр из фильма «Матрица: Воскрешение»

© imdb.com

В ленте традиционно немало внимания уделено экшен-сценам. Однако если первые фильмы серии были революционными в плане постановки подобных эпизодов, то здесь не представлено ничего нового. Однако судить за это кинематографистов не стоит — кажется, всё, что можно, было придумано во время съёмок первых двух частей в конце 1990-х и начале 2000-х. Свежие решения есть разве что в паре сцен, в том числе в финальной.

Значительным недостатком четвёртой «Матрицы» стало отсутствие глобального конфликта. Демонстрация вселенной и воспоминания о прошлом, конечно, интересны и красочны, но довольно бессмысленны. В мире же после окончания войны всё достаточно неплохо, и очевидной необходимости в суперсиле Избранного нет. Конечно, его поискам находится обоснование, но не слишком убедительное.

Далее кинематографисты сосредотачиваются на романтической линии, начатой в прошлых фильмах. Если ранее под неё отводилось немного экранного времени, хотя её влияние на сюжет изначально было значительным, то теперь отношения Нео и Тринити выходят на передний план.

К счастью, в новой ленте нет абсурдных моментов с оживлением друг друга посредством признаний в любви, но тем не менее именно чувства к Тринити мотивируют Нео на его пути и в какой-то момент в некотором смысле возвращают к жизни.

В итоге извлечение Тринити из Матрицы становится ключевой задачей героев. Причём изначально в этом видится крайне сомнительный смысл — приходится рисковать многим только ради того, чтобы Избранный снова встретился со своей возлюбленной. Со временем становится очевидна более значительная роль Тринити в истории, однако даже с учётом этого основная проблема картины кажется несколько мелковатой. Дополнительное напряжение создаёт желание агента Смита отомстить Нео за прошлое, но его намерения аргументированы слабо, а поведение вызывает массу вопросов.

Истинный смысл происходящего становится ясен под конец заключительных титров. Лана Вачовски посвятила свой фильм покойным родителям. По словам постановщицы, возвращение Нео и Тринити к жизни помогло ей справиться с болью от утраты близких. В завершении звучит фраза: «Любовь — основа всего сущего». В этом и заключается основной посыл картины: каким бы сложным и опасным ни был мир, сильное чувство поможет пережить все тяготы, а может, даже сотворит чудо.