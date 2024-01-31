Ирландская версия «1984» и мода в сериалах: в январе вышли книги «Хитра», «Песнь пророка» и «Сладкая история мира»

В январе на книжных прилавках в России появились такие новинки, как детектив Максима Шаттама «Союз хищников» о зверских убийствах во Франции, скандинавский нуар Самюэля Бьорка «Хитра» о следователях Мии Крюгер и Холгере Мунке и лауреат Букеровской премии 2023 года «Песнь пророка» Пола Линча о выживании человека в разрушающемся мире. Кроме того, в продажу поступил автобиографический роман «Книжный домик в Тоскане» итальянской писательницы Альбы Донати о том, как она исполнила свою мечту, антология «Мир без Стругацких», где 12 современных писателей продемонстрировали, какой бы была советская фантастика без братьев Стругацких, нон-фикшн «Сладкая история мира» о появлении сахара и его влиянии на жизнь, корейский мифический роман Со Сорим «Книжная лавка грёз» и новая книга художницы и историка Анны Баштовой «Мода и сериалы: от «Друзей» и «Твин Пикс» до «Эйфории» и «Убивая Еву».

«Союз хищников», Максим Шаттам («Азбука-Аттикус»)

Парижский отдел расследований зашёл в тупик в новом деле. В разных регионах Франции появляются трупы жертв, убитых по версии жандармов, разными людьми, так как методы истязания и подходы к преступлениям кардинально отличаются. Однако у всех происшествий есть одно сходство: оставленный на местах убийств символ «*е».

Делом занимается старшина жандармерии Алексис Тиме и его коллеги Людивина и Сеньон. Отчаявшись из-за отсутствия результата, Алексис обращается за помощью к лучшему в Европе криминологу Ришару Микелису, который уже некоторое время находится в отставке и, даже узнав об уникальности дела, не желает возвращаться в мир преступности. Алексису и всему отделу расследований придётся выяснить, кто стоит за всей этой жестокостью, и предугадать, где случится следующее убийство.

Триллеры и детективы Максима Шаттама расходятся во Франции многомиллионным тиражом. Вдохновением для автора служит творчество Томаса Харриса и Стивена Кинга. Книга «Союз хищников» входит в серию «Парижский отдел расследований».

«Станционная платформа. Мечущиеся в панике фигуры людей. Вой сирен, красные и белые сполохи мигалок пожарных машин. Лица, искажённые страхом, горем, непониманием. Картины паники. И мужской голос за кадром, бесстрастный, как бы контрастирующий с происходящим, отчётливо выговаривающий каждое слово, словно это могло снизить градус кошмара: «...На данный момент причины случившегося не определены. По словам первых свидетелей, действовал молодой человек, одетый в толстовку с поднятым капюшоном, закрывавшим лицо. По словам нескольких очевидцев, он нервно ходил по перрону в ожидании прибытия поезда. В момент, когда поезд подходил к платформе, парень столкнул на рельсы троих человек, в том числе женщину с ребёнком в коляске. Важная деталь: прежде чем совершить свой безумный поступок, юноша, по показаниям ряда свидетелей, оставил на стене вокзала особый знак...»

Сеньон взглянул на Лионеля Тейкса: — Гадость какая... Зачем ты... — Смотри! Камера развернулась и сфокусировалась на стене станционного здания. На кирпичной кладке баллончиком был нарисован символ. Диаметром не меньше метра. Звёздочка и буква».

«Союз хищников», Максим Шаттам

© Азбука-Аттикус

«Книжный домик в Тоскане», Альба Донати (МИФ)

Это автобиографический роман о том, как итальянская писательница Альба Донати, устав от постоянной суеты и спешки, переехала в деревню в Тоскане, где она родилась, и открыла небольшой книжный магазин под названием «Сопра Ла Пенна».

До переезда литератор на протяжении многих лет работала издателем, и среди её клиентов были в том числе и выдающиеся писатели. Любовь к книгам жила в ней всегда, а стать владелицей подобного заведения было её заветной мечтой.

В тосканской деревне численность населения порядка 180 человек, и многие не верили в успех и затею Донати. Тем не менее, женщина рискнула и добилась того, о чём всегда мечтала.

Это первая книга писательницы в жанре нон-фикш. В ней она с душой делится своей историей, вспоминает детство и размышляет о том, когда появилась у неё эта мечта. Читателям, любящим атмосферу Италии, уютных книжных магазинов и библиотек, а также жизнеутверждающих историй, понравится произведение Донаты.

«У нас в деревне случилась любовь. Как-то вечером, пока Джулия собирала чемодан, готовясь к возвращению во Флоренцию, я встретила на улице моего племянника Давида и пригласила его зайти повидаться с бабушкой.

Фабио и Давид — два брата, первые красавцы на деревне; соперничать с ними может только белокурый Микеле, тушитель пожаров. Но если красота Фабио спокойная и внушающая доверие, то у Давида она опасная. Обаяние Давида таинственное, размытое. Его глаза — разломы, излучающие океанические вибрации. И если тебе случится упасть в это море, ты должен как минимум уметь плавать.

Тем вечером что-то двигало мной в определённом направлении: предначертание, ожидавшее своего времени, чтобы сбыться. Так и произошло. Они мельком взглянули друг на друга, не проявив особого интереса. Потом Джулия попросила его помочь ей донести чемодан до машины. Джулия тоже красивая, и плавать она умеет хорошо. Чёрные волосы, ниспадающие ниже спины, и горячая голова. Два дня спустя он переехал к ней».

«Книжный домик в Тоскане», Альба Донати

© МИФ

«Мир без Стругацких» (АСТ, «Редакция Елены Шубиной»)

В книге 12 современных писателей представили, как бы выглядела советская фантастика без братьев Стругацких: кто был бы в числе ведущих фантастов и какие темы они затрагивали бы.

Авторы антологии написали рассказы от лиц других советских писателей, таких как Виктор Конецкий, Василий Аксёнов, Василий Шукшин, Юрий Коваль. Темы, освещаемые в этих произведениях, разнообразны, но объединяют их мотивы, затрагиваемые самими Стругацкими — верить себе, прислушиваться к интуиции, не прогибаться под мнением других и не оскорблять. Каждый текст выдержан в стиле писателя, от лица которого он якобы написан. В рассказах также присутствуют биографические факты об авторах.

Читатели познакомятся с такими героями, как обладающий силами Фома Фомич, на коровник которого однажды падает объект из космоса, или Бирюк, трудящийся на ферме строящейся космической станции.

«Участковый по кличке Дануна, а по паспорту Игорь Николаевич, терпеливо ждал, пока Строничкин подойдёт. Понурый вид Фомы Фомича он сразу взял на карандаш, приняв за раскаяние, поэтому стоило Строничкину вступить в невидимый круг, внутри которого, как считал Дануна, можно было уже переговариваться и слышать друг друга, участковый прикрикнул:

— Доигрался, родной? Наколдовал? — и, единожды махнув чистым платком по часовой стрелке, протёр загорелое маслянистое лицо.

Он пристально смотрел на Фому Фомича с высоты своего роста, с ширины своего телосложения, изнутри своей милицейской формы. Мотоцикл щедро исходил металлическим жаром, но и Дануна не отставал. Звёздочки на погонах Игоря Николаевича, а ещё его пуговицы горели будто заклёпки на роботе.

— Обижаете, — невольно прикрикнул в ответ Фома Фомич. — Я не по части взрывов же!

— Да ну, на! — отвечал Игорь Николаевич. — А по какой ты части? Покойников подымаешь? Или на женский пол, того-этого, чары? Мне, честно говоря, пока ничего не случилось, всё равно, а если уже произошло, то я ведь из тебя душу выну, но разберусь.

— Катамант я, — просто сказал Фома Фомич, но не стал ждать, когда Игорь Николаевич спросит, что это такое — катамант, сам ответил: — Если я перчатки сниму, то мне все, кто поблизости из людей, кинутся помогать сломя голову.

Некоторые правда могут голову сломить. Это порча такая. Знаете, вот отец забирает у сына молоток со словами «ничего не можешь, бестолочь!» — и тут же себе по голове или мимо гвоздя по пальцу. Это само и происходит, если без рукавиц».

«Мир без Стругацких»

© АСТ

«Сладкая история мира. 2000 лет господства сахара в экономике, политике и медицине», Ульбе Босма («Азбука-Аттикус»)

В составе практически каждого товара присутствует сахар. Этот, на первый взгляд, обычный продукт завладел организмами миллионов людей по всему миру. Помимо прочего, с самого своего появления сахар вершит историю мира: сахарная индустрия возвышала и ломала судьбы людей, разоряла корпорации и становилась источником ненависти, войн и болезней.

Старший научный сотрудник Международного института социальной истории и профессор Амстердамского университета Ульбе Босма делится 2000-летней историей сахара и рассказывает о самых важных и ярких событиях и людях, связанных с этим сладким источником удовольствия. Читатель сможет узнать о том, когда и где впервые был упомянут сахарный песок, какие страны первыми начали производить сахар, о сахарных революциях и многом другом.

«Резкий скачок, после которого сахар из деликатеса, который большинство людей потребляло в крошечных количествах, превратился в ключевой товар транснациональной пищевой промышленности, занял менее чем столетие и стал возможен только благодаря появлению влиятельных сахарных корпораций.

Гейл Джонсон, выдающийся специалист по экономике сельского хозяйства, в 1974 году в своей убийственной оценке «Американской программы по сахару» — протекционистской системы квот, принятой в США, — пришёл к выводу, что любовь людей к сладкому лишь в самой малой степени основана на культурных традициях и по большей части обусловлена «высоким уровнем протекции, оказываемой той промышленной отрасли, которая, как правило, считается высокозатратной». Сахар, глюкозно-фруктозный сироп и другие объёмные подсластители повсеместно присутствуют в фирменных и широко представленных на рынке продуктах питания и напитках. Большинство потребителей не представляют себе истинных масштабов присутствия сахара в нашей жизни...».

«Сладкая история мира. 2000 лет господства сахара в экономике, политике и медицине», Ульбе Босма

© Азбука-Аттикус

«Книжная лавка грёз», Со Сорим (МИФ)

В корейском мифическом романе рассказывается о молодой Ёнсо, которая два года назад бросила работу в офисе ради того, чтобы стать писательницей детской литературы. За это время она так и не смогла найти издателя, который согласился бы опубликовать её сказки с печальным финалом. Некоторые считают, что в них нет коммерческого потенциала.

После седьмого отказа злая и отчаявшаяся Ёнсо, гуляя по парку за домом, даже не замечает, как оказывается на вершине скалы, в глухой местности, где, заблудившись, набредает на книжную лавку с таинственным хозяином Сочжу с глазами цвета Кораллового моря. Он молодой, но умён далеко не по годам. В его речах чувствуется мудрость и складывается ощущение, будто прожил он уже сотню лет. При первой встрече с ним Ёнсо чуть не погибает. После этого инцидента героиня уже не сможет жить как раньше — её будет тянуть в ту загадочную лавку.

«Хозяин лавки медленно заговорил, словно читая вполголоса:

— Есть одна история. О человеке, который продал душу дьяволу, потому что хотел знать всё на свете.

Он вытащил с полки книгу. В то же мгновение в магазин вдруг залетел резкий порыв ветра. Шторы начали развеваться, предметы на столе одновременно затряслись. Лампочка на потолке замигала, перед глазами то темнело, то прояснялось. Книга, которую он держал в руках, раскрылась сама собой. Ветер быстро перелистывал страницы. Когда всё остановилось, Ёнсо увидела перед собой текст.

— «Если я скажу: «Остановись, ты слишком прекрасна!» — можешь сковать меня цепями. Ради тебя я готов пасть… С радостью…» — низким голосом прочел мужчина.

Хозяин лавки сделал шаг вперёд и остановился прямо перед Ёнсо. Тень скрывала лицо мужчины. Девушка могла видеть лишь его загадочную улыбку. Стоя в темноте, он прошептал:

— Хотите знать? Что таилось в этих словах — предупреждение или искушение?

Ёнсо почувствовала, что сам воздух давит ей на плечи. Девушка на миг засомневалась, стоит ли вообще продолжать этот разговор. Но встретившись взглядом с хозяином лавки, она поняла, что должна идти до конца. Тот же таинственный взгляд, с которым она впервые столкнулась тогда на скале…»

«Книжная лавка грёз», Со Сорим

© МИФ

«Хитра», Самюэль Бьорк (АСТ)

Самюэля Бьорка называют мастером скандинавского нуара. «Хитра» — новый роман в серии о Мии Крюгер и Холгере Мунке, куда также входят такие книги, как «Сова», «Я путешествую одна», «Белая как снег» и «Мальчик в свете фар».

Действие детектива разворачивается летом на некогда тихом острове Хитра. В один жаркий день местный священник находит трёх свисающих с алтаря мёртвых ворон, а с ними листок с таинственным текстом. Позже обнаруживается труп женщины, рядом с которой кровью написано имя Юнатан. Так звали мальчика, пропавшего без вести три года назад.

Все эти события, вплоть до исчезновения ребёнка, должны быть как-то связаны между собой, и разбираться в запутанных делах будет Мия Крюгер. Она обращается за помощью к Холгеру Мунку, и вскоре матёрые следователи находят зацепки. Они понимают, что зло скрывается прямо за вывеской с названием острова.

Расследование усложняется, поскольку не все местные жители готовы пойти на встречу и выдать свои тайны, даже если им грозит смерть.

«Лука Эриксен чувствовал нарастающую злость, выйдя из машины и направившись к площади Хитра.

Он никогда не забудет Аманду.

— Привет, Лука, как дела? — окликнул его парень с радостным лицом и широкой улыбкой, выглядывающей из-под велосипедного шлема.

— О, Пелле, привет, всё в порядке. А ты как?

— О, хорошо, отлично. Скоро уеду. Чистая правда, я получил приглашение несколько дней назад.

Сияя счастьем, Пелле поставил велосипед на подножку и, стоя на тротуаре, переминался с ноги на ногу.

— Как здорово, а куда ты собирался, напомни?

— На Юпитер. Я избранный.

Лука кивнул, не зная, что и ответить. Пелле Лундберга на острове знали все. Чуть за сорок, а ведёт себя как ребёнок. Трагедия, на самом деле. Он работал у кого-то из тех, кто строит лодки, умелые руки, как о нём говорили. А потом несчастный случай. Что-то связанное с подъёмным краном. Парня придавило корпусом, множественные черепно-мозговые травмы, и с тех пор он изменился. Грустная история. Пелле НЛО. Теперь все над ним добродушно посмеиваются, когда он ездит по острову на велосипеде с собранным для отъезда рюкзаком. Всегда улыбающийся, как счастливый маленький ребёнок.

Я скоро уеду.

Они прилетят за мной».

«Хитра», Самюэль Бьорк

© АСТ

«Песнь пророка», Пол Линч («Азбука-Аттикус»)

Роман стал лауреатом Букеровской премии в 2023 году, его называют ирландской версией известного произведения Джорджа Оруэлла «1984». Это история о выживании человека в разрушающемся мире.

В центре сюжета — мать четверых детей и микробиолог Айлиш Стэк. Однажды к её мужу, заместителю главного секретаря ирландского учительского профсоюза, приходят сотрудники Государственной службы национальной безопасности. Они допрашивают его из-за поступившей жалобы, но мужчина считает обвинения абсурдными. Позже, после акции протеста, Ларри пропадает, а Айлиш сталкивается с настоящим ужасом: государство находится на грани распада, социальные институты рушатся, а некогда тихий и уютный пригород становится местом боевых действий по воле правительства. Героине придётся во что бы то ни стало спасти семью.

По мнению зарубежных литературных критиков, Пол Линч, подобно таким авторам, как Франц Кафка или Фёдор Достоевский, способен с высоты всмотреться в человеческие страдания и удержать внимание читателя не только на диалоге, но и на фундаментальной странности бытия.

Роман называют актуальной, убедительной притчей и отмечают, что выдуманные писателем события выглядят очень реально.

«Айлиш просыпается от сознания, что кто-то вошёл в комнату, с трудом разлепляет глаза, приподнимается на локтях, слышит дыхание фигуры, сидящей в плетёном кресле, должно быть, это Марк, она гадает, что он здесь забыл среди ночи. Сиденье жалобно кряхтит, когда фигура наклоняется, и на лицо падает свет из коридора. Это инспектор Джон Стэмп, у Айлиш пересыхает в горле, она со страхом смотрит на ребёнка в кроватке, прислушивается к его дыханию. Как вы сюда попали, шепчет она, все двери заперты, вы не имеете права входить в этот дом. Судя по голосу, он улыбается в темноте. Не имею права входить в этот дом. Да. Но это вы так думаете. Это не я так думаю, это закон. Факт. Да, это закон, и вы не имеете права ущемлять наши права. Верховенство закона. Я так и сказала. Вы говорите о правах, как будто понимаете, что это такое, покажите мне, на какой скрижали это записано, где видно, что так распорядилась природа. Она хочет ответить ему, но он встаёт с кресла и придвигается к ней, она боится смотреть ему в глаза, её останавливает запах, смесь еды, сигарет и чего-то зловонного, что сочится из пор его кожи, и она знает, что это такое, и эта вонь вгоняет её в ужас».

«Песнь пророка», Пол Линч

© Азбука-Аттикус

«Мода и сериалы: от «Друзей» и «Твин Пикс» до «Эйфории» и «Убивая Еву», Анна Баштовая (АСТ)

Художник по костюмам, историк Анна Баштовая изучила моду в культовых многосерийных лентах и поделилась своими выводами в новой книге. По мнению автора, многие сериалы влияют на модную индустрию, возвращая в тренды когда-то популярные элементы гардероба. На примере популярных картин эксперт демонстрирует читателю, насколько сильна связь между образами тех или иных героев и модными тенденциями в мире.

Книга поделена на главы, каждая из которых включает по три сериала. Например, в главе «Ситкомы» писательница разбирает образы персонажей в сериалах «Друзья», «Как я встретил вашу маму» и «Теория Большого взрыва». Баштовая отмечает, что наряды героев «Друзей» были тщательно продуманы и отражали моду конца 1990-х и начала 2000-х, а также характеры каждого героя. Самой стильной в проекте считается Рэйчел Грин, роль которой исполняла Дженнифер Энистон. После первых сезонов очень популярной была стрижка «под Рэйчел», а её некоторые наряды до сих пор интересуют женщин по всему миру.

Читатели узнают, в чём уникальность Арьи Старк из «Игры престолов», сколько раз в проекте «Секс в большом городе» упоминается бренд Manolo Blahnik, что делает Риту из ленты «Почему женщины убивают» модной иконой всего проекта и многое другое. Книга проиллюстрирована кадрами из сериалов.

«Говард Воловиц — лучший друг Раджеша и главный модник проекта. Он обожает водолазки и манишки, сочетает их с яркими рубашками (чаще всего в крупную клетку) и узкими брюками. Иногда эти брюки были настолько узкими, что актёру приходилось надевать и снимать их при помощи костюмеров. Воловиц настоящий поклонник всевозможных аксессуаров, одним из постоянных украшений является значок в виде головы пришельца, который герой прицепляет на вороте водолазки или манишки с левой стороны. А в день свадьбы значок украшает лацкан его праздничного смокинга, но уже с правой стороны. Но самая большая слабость Говарда — это пряжки. По словам художницы по костюмам Мэри Т. Куигли, пряжки для ремня ежедневно выбирал сам исполнитель роли Воловица Саймон Хелберг.

Куигли на протяжении всех 12 сезонов постоянно искала и покупала для Воловица новые пряжки, так что в какой-то момент для них понадобилась отдельная костюмерная комната.

Главные цвета в гардеробе Говарда — красный, синий и все их оттенки. Если же он использует другие цвета, то предпочитает максимально яркие сочетания. Воловиц единственный, кто тщательно подбирает одежду по цвету и делает это с завидным умением. Как говорит сам актёр, яркие облегающие костюмы и дикий выбор аксессуаров (включая повязку на глазу в одной из серий) связаны с надеждой Говарда привлечь таким образом внимание девушек».