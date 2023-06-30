Скандинавский нуар и история происхождения городов: в июне вышли книги «И нас пожирает пламя», «Белая как снег» и другие

В числе июньских литературных новинок — книга известного каталонского автора Жауме Кабре «И нас пожирает пламя» о мужчине, который не помнит, кто он и что с ним случилось, «Номер Два. Роман о человеке, который не стал Гарри Поттером» о судьбе Мартина Хилла, мальчика, проходившего пробы на роль волшебника, а также познавательная история о происхождении книг «Записки библиофила. Почему книги имеют власть над нами» Эммы Смит и нон-фикшен о формировании городов «Легко ли быть горожанином? Как Античность и Средневековье заложили уклад повседневной жизни» Ирины Грин. Подробнее об этих и других произведениях — в материале RT.

«И нас пожирает пламя», Жауме Кабре («Азбука-Аттикус»)

В центре сюжета новой книги известного каталонского писателя Жауме Кабре — мужчина средних лет, который однажды попадает в аварию. Он просыпается в больнице в полном неведении: пациент не помнит ни своего имени, ни что с ним произошло, ни своего возраста. Врачи пытаются узнать у него детали, но думать ему трудно. Со временем он всё же начинает что-то вспоминать. «Зовите меня Измаилом», — говорит герой. Однако действительно ли его так зовут, почему именно это имя, кто такая Лео? На все эти вопросы персонаж, блуждая по собственному разуму и общаясь с докторами, должен найти ответы. Но есть ещё одна проблема: герой не уверен, действительно ли он в больнице, и не знает, правда ли его окружают настоящие врачи?

«И нас пожирает пламя» — роман-притча, в котором есть отсылки к классическим произведениям мировой литературы, внезапные озарения, саспенс, а также убийство, амнезия, погони и рассказ о кабаньем семействе, который вплетён в историю и является отражением всего сюжета.

Это первая за долгое время книга Кабре. Предыдущий роман автора — «Я исповедуюсь» — вышел в 2011 году и удостоился множества литературных премий. Среди других работ писателя, вышедших в России, — «Голоса Памано», «Когда наступит тьма», «Тень евнуха», «Ваша честь».

«Он открыл глаза. Поморгал. Он чувствовал себя усталым, измученным, как будто его долго били. И попытался сфокусировать взгляд. Белое пятно. Ему улыбалась женщина в белом халате. Он открыл рот и немедленно закрыл, словно это небольшое усилие стоило великих трудов.

— Привет, — улыбаясь, сказала женщина.

Он не ответил. Где я? Что я здесь делаю?

— Добро пожаловать, — продолжала женщина. И уселась с ним рядом, чтобы он лучше её видел. — Как ты?

Пациент огляделся. Больничная палата, несколько обшарпанная. Он пошевелил рукой, и тут ему стало ясно, что высвободить её невозможно: к ней пластырем прикреплена тонкая трубка капельницы, идущая куда-то вверх и исчезающая в застывшем инфузионном мешке.

— Что это такое?

Не переставая улыбаться, женщина повторила:



— Как ты себя чувствуешь?

— Что это такое? Где я?

— Как тебя зовут? — проговорила она вместо ответа.

— Меня?

Пациент помолчал. И вдруг вскричал:

— За хлебом!

— За каким хлебом?

Он не знал, как объяснить. И решил закрыть рот. Но врач снова спросила:



— Как себя чувствуешь, а?

Скорее всего, на этот вопрос не существовало возможного ответа. Почему я должен себя как-то чувствовать? Что со мной происходит?»

© Издательство «Иностранка»

«Белая как снег», Самюэль Бьорк (АСТ)

По сюжету в Швеции в 1993 году произошла трагедия: были обнаружены тела двух 11-летних мальчиков. Между ними лежало мёртвое животное — белый заяц. Преступника так и не нашли, и дело не было раскрыто. Журналисты тогда опубликовали дневник одной из жертв, последняя фраза в котором была крайне странной: «Завтра полнолуние. Я боюсь Волка».

В 2001 году в Норвегии происходит похожее убийство. В поле недалеко от Осло местные находят тела двух мальчиков одного возраста, а между ними — убитую лису.

На этот раз делом руководит следователь Холгер Мунк. Впервые за долгое время ему поручили крупное расследование и даже дали возможность самостоятельно набрать команду. В группе оказались адвокат Анетта Голи, следователь Фредрик Риис, Катья ван ден Бург и 21-летняя талантливая выпускница полицейской академии Миа Крюгер, мечтающая стать членом отряда «Дельта». У Мии есть особенность — видеть то, чего порой не замечают другие. При первом взгляде на фотографии с места происшествия она подмечает детали, на которые даже опытные следователи не обратили внимание.

Теперь Крюгер вместе с командой Холгера предстоит расследовать два дела, найти между ними связь и отыскать убийцу. Это отличный опыт для Мии, вот только она даже не подозревает, куда её заведёт эта работа.

Самюэля Бьорка называют мастером скандинавского нуара. «Белая как снег» — это предыстория серии о Мии Крюгер и Холгере Мунке, в которую входят романы «Я путешествую одна», «Сова» и «Мальчик в свете фар».

«Начать работу посреди расследования дела об убийстве. Когда постоянно обрывают телефоны. Почти тридцать часов, как найдены тела убитых. Два мальчика одиннадцати лет. На земельном участке.

Первые сорок восемь часов важнее всего, так ведь? Она где-то прочитала это.

Она же не дура. С каким напускным безразличием вёл себя лектор, когда студенты собирались выполнить тест Калифорнийского университета. Да нет, ничего особенного. Просто игра. Чтобы вы немножко потренировались работать на месте преступления. Не переживайте.

Миа и не переживала, но те фотографии её поразили. Мальчики на них были как живые. Словно сейчас заговорят.

Она огляделась вокруг: вдруг у кого-то в аудитории такие же ощущения, но, похоже, никто ничего подобного не испытывал. С рвением, как у маленькой девочки, которой купили первую книжку с картинками, Миа с головой ушла в работу и пришла в себя, только когда лектор, положив руку ей на плечо, дал стопку бежевых листков для заполнения».

© Издательство «АСТ»

«Меч в ножнах из дикой сливы», Лада Змеева, Зоя Ласкина (МИФ)

Автор из Санкт-Петербурга Лада Змеева вместе с лингвистом, писательницей Зоей Ласкиной выпустили фэнтезийный роман в азиатском стиле о семье, жизненном предназначении и выборе.

В центре сюжета — четверо братьев семейства Си: Иши, Ючжэнь, Сяньцзань и Шоуцзю. Мальчики рано остались без родителей, потому воспитывались самостоятельно. Самый мудрый из них — Сяньцзань, второй по старшинству. Он всегда старался оберегать близких, а личные проблемы откладывал на потом. Из-за этого, даже будучи взрослым, он постоянно чувствует ответственность за судьбу остальных мужчин его семьи.

Самый старший сын Си — Шоуцзю — когда-то выбрал путь заклинателя, чтобы познать все тайны существования и научиться парить в небесах, подобно птице. Иши всегда мечтал добиться успеха и иметь высокий статус в обществе, но однажды понял, что не может забыть о долге перед семьёй. Младший Ючжэнь стал монахом в надежде отыскать лекарство от всех болезней.

Вместе братьев сведёт трагическая гибель одного из них. Каждый испытает чувство вины, захочет во что бы то ни стало узнать правду о гибели родственника и добиться справедливого наказания для виновного. Но беда не приходит одна: героям придётся столкнуться с тайнами прошлого, из-за которых в мире правят и плетут друг против друга интриги кланы заклинателей.

В романе много элементов азиатской культуры: идиомы, символика цветов, животные, города, мифология и прочее.

«— Как вы знаете, божественная Луань-няо, дочь Водного Дракона и Огненного Феникса, одарила меня своей милостью ещё в юные годы. Я удостоен чести слышать её несравненное пение, исцеляющее любую душевную тревогу; те мелодии, которые я сумел записать за свою жизнь, без преувеличения стали нефритовыми бусинами в ожерелье нашего собрания духовной музыки. Однако вот уже три месяца, как благодать Луань-няо оставила меня. Не скрою, сначала я решил, что причина во мне — дочь божественных супругов и без того была слишком добра к этому ничтожному монаху, — но на днях меня посетил другой наш брат в уединении и поведал о том, что ему во снах более не является и сам Владыка вод Шуйлун. Брат просил передать вам его слова, не чувствуя в себе духовных сил оставить ради этого священные рощи.

Прежде перешёптывавшиеся монахи потрясённо замолчали, а потом вдруг загомонили все разом, да так громко, что настоятель вынужден был подхватить жезл и ударить в маленький бронзовый гонг.

— Прошу тишины, братья! Да, вести тревожные, но впадать в панику нам не к лицу. Со времён Сошествия гор, когда покровители заклинательских кланов покинули своих подопечных, затворившись в Небесных садах, лишь монастыри оставались оплотом присутствия божеств на земле. Смею надеяться, все наши собратья в Жэньго достойно несли эту ношу прошедшие годы и ничем не оскорбили Баожэнь. Однако теперь это повод задуматься, не готовит ли будущее нам новых испытаний».

© Издательство «МИФ»

«Номер Два. Роман о человеке, который не стал Гарри Поттером», Давид Фонкинос («Азбука-Аттикус»)

Французский писатель Давид Фонкинос впервые посмотрел фильм «Гарри Поттер и философский камень» только в 2020 году, во время пандемии коронавирусной инфекции. История о волшебнике увлекла Фонкиноса, и он начал искать информацию о съёмках. Среди прочего он наткнулся на видеоинтервью кастинг-директора ленты, которая рассказала о сложностях в поиске актёра на роль Гарри. Многие дети участвовали в пробах, но лишь двое дошли до финала: Дэниэл Рэдклифф, в итоге сыгравший Поттера, и неизвестный талантливый мальчик по имени Мартин, у которого даже не было актёрского опыта. История о «другом Гарри» и легла в основу художественного романа Фонкиноса.

В книге Мартин Хилл живёт в Лондоне с отцом по имени Джон. Мальчик часто остаётся с няней, поскольку его папа работает реквизитором на съёмках различных кинолент, в то время как мама находится во Франции. Однажды няня не может присмотреть за ребёнком, и Джону приходится взять Мартина с собой. Там-то, на съёмочной площадке фильма «Ноттинг-Хилл», десятилетнего мальчишку в круглых очках замечает продюсер Дэвид Хейман, отчаянно ищущий артиста на роль Гарри Поттера.

Мартин успешно проходит первые пробы, впрочем, не надеясь стать героем одной из любимых книг на экране. Затем он участвует во втором, не менее удачном кастинге, после которого идут финишные прослушивания уже вместе с Рупертом Гринтом, сыгравшим Рона Уизли, и Эммой Уотсон, подписавшей контракт на исполнение роли Гермионы Грейнджер. На этом этапе кандидатов остаётся двое: сам Мартин и Дэниэл Рэдклифф. Оба мальчика справляются хорошо, но в Рэдклиффе кинематографисты видят что-то особенное, неуловимое, и эта деталь оказывается решающей — Мартин не получает роль.

Мальчик долгое время держит своё участие в кастинге в секрете и втайне считает себя неудачником, который потерял такой шанс. Ему многое придётся пережить, но в конечном итоге эта история — не о провале, а о том, как, подобно Фениксу в кабинете Дамблдора, возродиться из пепла.

«— Это было болезненное решение для нас всех. Потому что все считали, что ты великолепен и у тебя редкий талант. Кстати, ты можешь твёрдо рассчитывать на меня для продолжения твоей карьеры. Но, как ты уже понял, на роль Гарри Поттера мы выбрали не тебя...

Мартин больше не слышал, что говорил ему продюсер. Голова стала горячей и ватной. Ему показалось, что он падает. Конечно, он готовил себя к возможному поражению, но столкновение с реальностью оказалось слишком жестоким. Он не чувствовал в себе сил выдержать такое потрясение. С годами мы мало-помалу обретаем способность переносить удары. Может, к этому и сводится человеческая жизнь — к беспрестанному опыту утраты иллюзий, чтобы в конце концов научиться более-менее успешно управлять болью. Но тогда Мартину едва исполнилось одиннадцать. Он не мог справиться с отчаянием. У него только что отняли обещанное волшебное приключение.

Джону хотелось встать, обнять сына, но он продолжал слушать продюсера. Сидя неподвижно, он старался соблюсти ставший абсурдным протокол встречи. Для чего выслушивать пустые слова? Всё кончено. Зачем было посылать за его сыном, внушать ему надежду — лишь для того, чтобы потом выбросить его вон? Они с Мартином ничего не просили. Джон дошёл до жуткой мысли: «Неужели я передал сыну проклятье вечного проигрыша?»

© Издательство «Иностранка»

«Легко ли быть горожанином? Как Античность и Средневековье заложили уклад повседневной жизни», Ирина Грин («Бомбора»)

Работа Ирины Грин — познавательная книга о том, как были сформированы первые города и как вместе с тем менялось восприятие жизни у людей.

С появления первых городов люди начали осознавать, что для сосуществования им необходимы особые регламенты поведения и принципы жизни. Город — это система, созданная из множества элементов, таких как земля, власть, жители, доход и так далее. Из книги читатель сможет узнать, когда впервые поселение стало городом и какие там были правила, за что могли выгнать из города в Древнем Египте, как женщины Древней Греции потеряли «гражданство», когда появилось слово «ипотека», а также каким образом формировались современные мегаполисы, и многое другое.

Ирина Грин имеет кандидатскую степень по архитектуре, она член Союза архитекторов России. В числе её работ — более 80 научных публикаций.

«Главной особенностью спартанского города считается его открытость — отсутствие крепостных стен для защиты жителей: они не возводились вплоть до II века до н. э. Спартанцы гордились тем, что они настолько сильны, что никакие враги не осмеливаются им угрожать. Конечно, это было бахвальством, потому что и спартанцы терпели поражения в битвах. Более того, завоевав Мессению и поработив её население — таких же греков, — спартанцы вынуждены были поддерживать постоянный военный «тонус», потому что им приходилось периодически усмирять восстания илотов (так спартанцы обозвали мессенцев), пытавшихся избавиться от оккупантов. Эти бесконечные распри стали частью экономической системы, построенной на захвате плодородной территории и подчинении людей, обязанных кормить спартанцев и обеспечивать всем необходимым. Но эти стычки считались внутренними проблемами Спарты, и поэтому города не обносили привычными границами-стенами для их защиты от возможного нападения извне».

© Издательство «Бомбора»

«До встречи в книжном» (МИФ)

«До встречи в книжном» — это сборник, состоящий из восьми рассказов о том, как книги меняют жизнь человека. Среди представленных историй — «В переводе колдуна» о книгах, способных подарить счастье любому, кто их прочтёт, «Тайны книжных страниц» об Элле, которая любит старые книги и работает в библиотеке, «Мистер и миссис Я», где главный герой скрывает своё доброе нутро и любовь к книжной лавке.

Читатель найдёт на страницах сборника трогательные, уютные, но в то же время захватывающие истории, в каждой из которых кроется ответ на вопрос: почему люди не могут жить без книг?

«Элла перевернула последнюю страницу; капнула слеза. Бумага сразу взбухла, и, натянув рукав, Элла вытерла мокрый след. Закрыла «Северное сияние». Погладила корешок, обвела потёртые узоры пальцем и прижала книгу к губам. Ей было важно вновь прочитать заметки на полях, вдохнуть запах страниц и увидеть след от пролитого кофе. Именно благодаря этой книге она познакомилась с человеком, который был ей дорог.

— Я скучаю, Маркус, — прошептала Элла и прижала книгу к груди, закрыв глаза.

На душе стало легче. Будто ветер от бушевавшего океана, на берегу которого она стояла, утих. Туман рассеялся, а потемневшее из-за туч небо осветило солнце.

— И я скучаю, Элла, — раздался знакомый голос.

Такой громкий и отчётливый, безумно похожий на настоящий. Не тот, который она представляла перед сном, и не тот, который говорил с ней в трудные моменты. Нет. Это был голос, который она больше не надеялась услышать вживую. Элла испуганно открыла глаза и подняла голову. Напротив неё, там, где до этого стояло «Северное сияние», в пространстве между книгами, виднелось лицо».

© Издательство «МИФ»

«Записки библиофила. Почему книги имеют власть над нами», Эмма Смит («Азбука-Аттикус»)

Эмма Смит, профессор из Оксфорда и специалист по Шекспиру, рассказывает об истории книг. Из «Записок библиофила» можно узнать, как и когда книга получила власть над человеком. Повествуя о том, какую роль бумажные издания играли в жизни людей на протяжении веков, Смит приходит к интересному выводу: могущество книг появилось как из содержания, так и из формы.

Из произведения писательницы можно узнать, какие книги были до Библии Гутенберга, как альманах Рудольфа Аккермана под названием «Незабудка» (1822) способствовал формированию рождественской традиции, а также о том, как с помощью книг корректировали свой имидж леди Энн Клиффорд и Жанна-Антуанетта Пуассон, известная как мадам де Помпадур.

Кроме того, Смит объясняет, что такое классика и как литература стала ею, и рассказывает о религиях книги, таких как иудаизм и христианство, размышляя о том, почему к их числу можно отнести и джедаизм (религия поклонников вселенной «Звёздных войн»).

«Если бы я сказала, что формат современного Рождества изобрела книга, вы, наверное, приготовились бы к навязшему в зубах разбору «Рождественской песни в прозе», повести, которую Диккенс в 1843 году написал о скупом Эбенезере Скрудже, о явлении Духов прошлых, нынешних и будущих Святок и об искуплении Скруджа, которое свершилось благодаря его щедрости, проявленной в праздник. «И да благословит Господь каждого из нас, как говорил Тайни-Тим» и так далее. Но вообще-то книги, сформировавшие традиции Рождества, появились на два десятилетия раньше произведения Диккенса. И точно так же, как многие традиции празднования Рождества, зародившиеся в Британии в XIX веке, — от украшения ёлки до обмена поздравительными открытками, — эта пришла к нам из Германии. В 1822 году Рудольф Аккерман, предприимчивый англо-немецкий пионер книгоиздания, с большой выгодой для себя продававший роскошные литографии и иллюстрированные книги, создал совершенно новый, ни на что не похожий библиографический продукт. Под названием «Незабудка» (Forget-Me-Not) в Англии вышла подарочная книга, или, иначе говоря, рождественский альманах».