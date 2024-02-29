Детектив Ричарда Османа и славянское фэнтези: в феврале вышли книги «Ловушка для дьявола», «Мастер» и «Дар ведьмы»

В феврале в России вышел новый комедийный детектив Ричарда Османа «Ловушка для дьявола», входящий в серию «Клуб убийств по четвергам». Кроме того, опубликованы исторический роман «Рим — это я» Сантьяго Постегильо Гомеса о малоизвестном периоде жизни Юлия Цезаря, художественно-документальная проза «Улыбка Катерины. История матери Леонардо» Карло Вечче, а также биографическая книга «Мастер» Колма Тойбина о писателе Генри Джеймсе. Вместе с тем читатели могут ознакомиться с юмористическим пособием по происхождению ругательских выражений «Недурные слова» от Сергея Антонова, славянским фэнтези «Прядущая. И оживут слова» Натальи Способиной, третьей книгой серии «Братья», предысторией «Волкодава», Марии Семёновой, и романом Кирстен Миллер «Дар ведьмы».

«Ловушка для дьявола», Ричард Томас Осман (МИФ)

В серии «Клуб убийств по четвергам» вышел новый комедийный детектив писателя Ричарда Османа.

Любителям расследований и участникам Клуба — Элизабет, Рону, Джойс и Ибрагиму — снова предстоит расследовать запутанное дело. Всё началось с убийства их старого знакомого Калдеша Шармы, работавшего в антикварном магазине «Сувениры Кемптауна», и пропажи терракотовой шкатулки с наркотиками, которая могла бы помочь в деле. Во время поисков шкатулки герои сталкиваются с торговцами, чьи товары далеки от подлинности, а также с мошенниками из интернета и специалистами по фальсификации произведений искусства, в частности Самантой, умело подделывающей подпись Пикассо.

Тем временем убийства не прекращаются, и число жертв с каждым днём возрастает. Четверо из Клуба сталкиваются с кучей проблем, которые, по их мнению, могут означать лишь одно: они лишились своей удачи.

Цикл «Клуб убийств по четвергам» назван в честь одноимённого романа Ричарда Османа, первого в серии о четырёх героях, расследующих преступления. Также туда входят такие произведения автора, как «Человек, который умер дважды» и «Выстрел мимо цели».

«Поздним вечером Саманта Барнс пьёт джин с тоником и добавляет подпись Пикассо и порядковый номер к нескольким карандашным рисункам голубя. На протяжении многих лет Саманта так часто подписывалась именем Пикассо, что однажды случайно поставила его подпись вместо своей на бланке заявления о закрытии ипотеки.

Её мысли блуждают. Это самая приятная часть работы. Помимо момента получения денег, конечно.

Подделывать Пикассо намного проще, чем может показаться. Конечно, не большие картины, для них нужна серьёзная квалификация, которой Саманте не хватает, но эскизы и литографии — в общем, всё, что люди покупают онлайн, не особо присматриваясь к деталям, — подделывать проще простого.

В настоящем антиквариате водятся деньги, что очевидно, но в поддельном их гораздо больше. В поддельной мебели, в поддельных монетах, в поддельных эскизах.

Допустим, Саманта покупает письменный стол Арне Воддера середины прошлого века за три тысячи двести фунтов стерлингов и продаёт его за семь тысяч. То есть прибыль будет три тысячи восемьсот фунтов стерлингов, что, конечно, очень приятно, покорнейше благодарю.

Но если Саманта заплатит пятьсот фунтов стерлингов человеку по имени Норман, который работает в здании старой маслобойни в Синглтоне, за изготовление точной копии письменного стола Арне Воддера, после чего продаст стол за семь тысяч, то её прибыль уже составит шесть с половиной тысяч фунтов стерлингов. Это, как настаивает её Гарт, чистая математика».

«Ловушка для дьявола», Ричард Томас Осман

© МИФ

«Рим — это я», Сантьяго Постегильо Гомес («Азбука-Аттикус»)

«Рим — это я» — исторический роман о человеке, чья личность известна всем — Юлии Цезаре, защитнике людей, превратившемся в диктатора и лишившемся жизни из-за ярой жажды власти.

Действие в книге разворачивается в 77 году до н. э., задолго до трагического финала, ещё когда народ не знал, как изменит историю этот 23-летний юноша. Он пока набивает шишки, поначалу терпит поражение, но в итоге выходит победителем и добивается уважения народа.

Зарубежные литературные критики положительно отозвались о первой книге цикла исторических романов о Цезаре. Роман называют волнующим и увлекательным настолько, что трудно оторваться до самой последней страницы.

Сантьяго Постегильо Гомес преподаёт английский язык и литературу в университете. Выпускать исторические романы он начал в середине 2000-х. На его счету книги о римском императоре Траяне, трилогии о Ганнибале и Сципионе Африканском, а также произведения о Юлии Домне.

«Весталкам разрешали спуститься на дно могилы по лесенке. А с галльскими и греческими рабами не церемонились: через секунду все четверо оказались в яме.

Раздались крики мужчин и женщин. У некоторых были сломаны кости; женщина-галлка с разбитой головой свернулась калачиком в углу усыпальницы, вырытой в потревоженном сердце Рима, по лицу её струилась кровь; вторая женщина, невредимая, но покрытая ссадинами, металась по прямоугольной выемке, судорожно обшаривая стены в поисках выступа, за который можно было бы ухватиться и выбраться на поверхность.

— Не-е-е-ет! Ради всех богов! — молил галльский раб, ухватившись за правую ногу, из которой торчала сломанная кость.

Их выбирали наобум — по жребию, не учитывая ни их поведение, ни религию, ни происхождение.

Послышался тяжёлый, отвратительный звук: по земле волокли гигантскую каменную плиту. Потом её надвинули на яму. Небо померкло.

Четверых раненых, испуганных рабов окутал мрак. Вскоре угасли последние искорки света. Только бездонная чернота, в которой, подобно эху, метались рыдания. Людей похоронили заживо в надежде смягчить гнев богов».

«Рим — это я», Сантьяго Постегильо Гомес

© «Азбука-Аттикус»

«Прядущая. И оживут слова», Наталья Способина (МИФ)

«Прядущая. И оживут слова» — первая книга в трилогии славянского фэнтези о девушке, попавшей в мир собственного романа. Продолжения выйдут с подзаголовками «И приведут дороги» и «И не прервётся род».

По сюжету девушка Надя вместе с подругами отправляется в долгожданный отпуск на Чёрное море. Казалось бы предвкушение солнца и трёх недель приключений должно вызывать у Нади приятные чувства, но что-то внутри мучает её. И не зря, ведь вместо приключений с подругами героиня попадает в шторм и оказывается в мире написанной ею книги.

Наде предстоит столкнуться лицом к лицу с плодами своего воображения, в частности с воеводой Радимиром, который примет её за свою пропавшую сестру, воочию увидеть город-заставу Свирь, понять, почему она ничего не знает о своём персонаже, кроме имени, а также найти способ вернуться в реальность.

По словам автора произведения Натальи Способиной, это история об обычной девушке, которая оказывается в трудной ситуации и без каких-либо сверхспособностей пытается выжить.

«Она не супергероиня, с лёгкостью побеждающая всех врагов и заводящая свои порядки. Она не суперкрасавица, к ногам которой тут же падают сильные мира сего. Она испугана и дезориентирована, как любой обычный человек, вынужденный выживать в экстремальных условиях, — приводятся слова писательницы на сайте издательства. — Она каким-то образом оказалась вписана в местные предания и ей предстоит выбрать: смириться с предначертанным или же попробовать что-то изменить».

«Сознание возвращалось медленно. Сначала вернулись звуки: плеск волн, крики чаек и негромкие чужие голоса. Потом вернулось обоняние — пахло деревом, солью, морем и… псиной. Я попыталась пошевелиться — и мой затылок прострелила острая боль.

Запах усилился, вызывая тошноту. Мерное покачивание палубы только всё усугубляло. Приоткрыв один глаз, я увидела над собой серое предрассветное небо, расчерченное полосами тёмных облаков. Где-то рядом горел фонарь, отбрасывая пляшущие тени на борта лодьи. Ещё одна попытка пошевелиться привела к очередному приступу тошноты.

— Очнулась, что ли, девонька?

Голос прозвучал совсем рядом, и я невольно дёрнулась, стараясь отодвинуться подальше от его обладателя. Плечо упёрлось во что-то острое, и шуба (или что это было: лохматое и пахнущее псиной?) начала сползать. Я распахнула глаза, поняв две вещи: под шубой на мне ничего нет и я действительно нахожусь на борту деревянного судна. Спасительную мысль «это сон» отогнала острая боль в горле и затылке. Во сне ведь ничего болеть не может, правда?

Говоривший сидел рядом, глядя на меня из-под повязки, стягивавшей его лоб. Я бы не взялась определить его возраст. Волосы под повязкой были седыми, но глаза смотрели зорко. Да и руки, не перестававшие вязать рыболовную сеть, двигались проворно и ловко.

— Где я? — произнести это вслух почти не получилось, но он понял.

— Позади всё, — сказал он и вдруг улыбнулся обветренными губами».

«Прядущая. И оживут слова», Наталья Способина

© МИФ

«Улыбка Катерины. История матери Леонардо», Карло Вечче («Азбука-Аттикус»)

Профессор итальянской литературы и писатель Карло Вечче, изучая исторические и научные документы, обнаружил, что матерью легендарного художника Леонардо да Винчи была черкесская княжна Катерина, попавшая в рабство. Это открытие перевернуло мир итальянцев, поскольку опровергло все предыдущие версии происхождения гения искусств. На основе полученной информации Вечче написал документальный роман с историей о корнях да Винчи.

Акцент в книге сделан на матери художника. Её лишили всего: свободы, родных, дома и будущего. Однако девушка была сильной, и вопреки всем страданиям не опускала руки, продолжала бороться и сумела вернуть себе достоинство и свободу.

Находясь в рабстве, Катерина родила сына, которого любила больше жизни. Малыш не мог называть её матерью, но он был сильно привязан к ней. Несмотря на все испытания, с которыми Катерине пришлось столкнуться, она всё же сумела воспитать ребёнка, гениального художника, имя которого сегодня известно каждому.

«Тайна, сокрытая глубоко в сердце. Одержимость, не дающая мне покоя, заставляющая непрерывно двигаться вперёд, всё дальше, за пределы знаний и опыта, бросать незавершённой, несовершённой каждую начатую работу и браться за новую, точно зная, что не закончу и эту, в погоне за невозможной иллюзией где-то там, вдали, наконец отыскать её, снова увидеть её глаза; и одновременно воспоминание, усыпляющее все мои тревоги так же нежно, как колыбельная, которую она мурлыкала, укачивая меня в детстве.

Колыбельной этой я не забыл и по сей день. Мелодия повторялась раз за разом, протяжно и размеренно, но смысл слов так и остался для меня неясным, недоступным пониманию. В ней говорилось о чёрном человеке, что бродит вокруг дома, забирая детей, не желающих спать; к счастью, я этого не сознавал, мне нужен был только мамин голос, её дыхание. Много лет спустя она объяснила, что язык песни не был ей родным, это был язык другого народа, русский, поскольку её кормилица происходила именно из русов. Если же я просил поговорить со мной на родном наречии, ответом были лишь улыбка и молчание. Думаю, со временем она попросту забыла тот диковинный язык, на котором общалась в детстве».

«Улыбка Катерины. История матери Леонардо», Карло Вечче

© «Азбука-Аттикус»

«Недурные слова. Книга, которую вы не прочтёте вслух, но точно покажете друзьям», Сергей Антонов (МИФ)

Журналист, шеф-редактор «Тинькофф-журнала» Сергей Антонов написал юмористическое пособие о происхождении дурных слов и выражений. Из книги читатель узнает, например, что общего у весла и ёкарного бабая, кто такой рукосуй и откуда взялось выражение «пьяный в зюзю».

Книга поделена на главы по алфавиту, каждая посвящена определённому слову, которое автор разбирает с этимологической точки зрения, объясняет значение и подбирает синонимы поприличнее.

Кроме того, в книге присутствуют яркие и завлекающие иллюстрации, созданные художником Люсей Варламовой.

«Если бы древний русич назвал чьё-то лицо «рожей», то собеседник совсем бы не обиделся. В то время слово «рожаи» обозначало собственно «лицо», ну или в более широком смысле — «вид». Более того, прилагательное «рожаистъ» — это и вовсе «красивый». А вот некто «немилорожий» — это как раз тот, на кого смотреть совсем не хочется.

Как же наше обычное лицо потеряло привлекательность? Тут самое время вспомнить одноимённую болезнь. Кожа заболевшего стрептококковой инфекцией, которая называется так же — «рожа», — краснеет. Лингвист Николай Шанский считает, что экспрессивную окраску слово «рожа» (та, которая физиономия) приобрело именно из-за сходства с названием заболевания: мол, лицо у некрасивого человека — как у больного рожей.

К слову сказать, название болезни «рожа» пришло к нам из польского, там она называется roza. В польский же термин пришёл из латыни — rosa. Да-да, вы всё правильно поняли, переводится именно как «роза». Причина проста: покрасневшая кожа заболевшего была своим цветом похожа на красную розу. Кстати, растение алтей лекарственный, а в простонародье «калачики», также называют «дикой розой», а в южнорусских регионах — «рожей». Так что, в принципе, «рожа» (та, что болезнь) тоже в своём роде не про уродство, а про красоту».

«Недурные слова. Книга, которую вы не прочтёте вслух, но точно покажете друзьям», Сергей Антонов

© МИФ

«Мастер», Колм Тойбин («Азбука-Аттикус»)

Автор романов «Волшебник» и «Дублин» написал биографический роман о писателе Генри Джеймсе. Книга стала финалистом Букеровской премии и была удостоена главного приза Международной Дублинской премии IMPAC.

По сюжету Джеймс переживает личностный и творческий кризис: его пьеса «Гай Домвиль» провалилась в Лондоне, а все лавры достались Оскару Уайльду за постановку «Как важно быть серьёзным». В попытках справиться с угнетённым состоянием литератор решает какое-то время побыть в уединении и отправляется в городок Рай, находящийся на юге Англии. Вскоре его навестит брат и философ Уильям Джеймс.

По мнению западных критиков, взяв в руки роман Тойбина, читатель раскроет для себя многогранность важной фигуры в мировой литературе, узнает, как на творчество Джеймса повлияли люди и события, происходящие с ним, а также прочувствуют, каково жить в добровольном изгнании и одиночестве.

«Кончина родителей, как он думал, принесла ему некое странное облегчение. Возникло чувство, что это больше не повторится, мать могла упокоиться лишь однажды, и только один раз её тело могло быть предано земле. И это событие, при всей его чёрной, жестокой печали, уже в прошлом. Со смертью родителей и долгим уходом Алисы он уверовал, что больше ничто не может его ранить. Посему провал на театральной сцене стал для него потрясением такой остроты и силы, с которыми он не ожидал столкнуться снова. Ему пришлось признать, что это было почти равносильно скорби, хотя и понимал: подобные признания сродни богохульству.

Он знал, что больше не потерпит унижений от театральной публики, — он посвятит себя, как и обещал, безмолвному искусству художественной прозы. Если бы он сейчас смог работать, его дни стали бы совершенством, полным наслаждения одиночеством и удовольствия от уже написанных страниц».

«Мастер», Колм Тойбин

© «Азбука-Аттикус»

«Дар ведьмы», Кирстен Миллер (АСТ)

В фэнтезийном романе рассказывается о трёх женщинах, обладающих необычными способностями.

Раньше дом Гарриетт Осборн был примером для подражания и вызывал восторг у всех живущих неподалёку или проезжающих мимо людей. Однако после увольнения с работы, измены мужа и развода садовники и уборщики больше не приходят к ней, из-за чего территория вокруг особняка стала походить на джунгли. Да и сама Гарриетт сильно изменилась: она прочла множество книг, которые давно откладывала, и открыла в себе дар, о котором даже и не подозревала. Теперь она может сотворить лекарство от любой сыпи и убить человека так, чтобы никто и никогда не смог доказать это.

У Джо Левисон тоже есть некоторые способности — в моменты сильного гнева она может расплавить любой металл или оставить ожог на теле обидчика одним лишь прикосновением.

В то же время Несса Джеймс слышит мёртвых. Этот дар она унаследовала от бабушки.

После того, как она обнаруживает в зарослях тело девушки, жизнь всех героинь меняется. Нессе предстоит отыскать убийцу и родственников жертвы, и ей не справиться без двух других женщин. Правда, ни Гарриетт, ни Джо, ни Несса не подозревают, насколько безжалостен мир, в котором правят вседозволенность и материальные блага. Им предстоит защищать не только себя, но и своих близких.

Американская писательница Кирстен Миллер известна серией книг про девочку-детектива Кики Страйк. Кроме того, из-под её пера вышел цикл романов «Ночные кошмары!».

«Как только Несса зашла домой и закрыла за собой входную дверь, её окружила тишина. Как всегда, она замерла в прихожей, закрыла глаза и прислушалась. Он всё ещё был там. Когда она впервые услышала его несколько недель назад, звук был настолько слабым, что Нессе понадобилось несколько дней, чтобы понять, что это. Теперь он стал громче, и это был шум волн. Некоторое время она надеялась, что это просто океан. Она спросила соседей, слышат ли они звук. Они вежливо напомнили ей, что ближайший пляж находится более чем в пяти километрах.

А вчера Несса услышала нечто новое — шёпот, который, казалось, накатывал вместе с волнами. «Здесь», — произносила девушка. Прошло больше тридцати лет с тех пор, как уши Нессы улавливали нечто подобное. Тем не менее она знала, что это послание, и понимала, что оно означает. Кто-то потерялся и хотел, чтобы его нашли.

Её бабушка Долорес называла это даром».

«Дар ведьмы», Кирстен Миллер

© АСТ

«Братья. Книга 3. Завтрашний царь. Том 1», Мария Семёнова («Азбука-Аттикус»)

Поклонники славянского фэнтези и творчества Марии Семёновой смогут прочитать третью книгу серии «Братья» — предыстории «Волкодава». На написание продолжения у автора ушло пять лет и немало усилий: литератор изучала славянскую медицину и математику Средневековья, а также вникала в такие процессы, как стрельба из лука и судопроизводство.

«Завтрашний царь» — книга в цикле особая. По ходу сюжета буквально все центральные герои переживают качественный переход, смену статуса, некий жизненный излом… Очень много всего требовалось придумать, продумать, увязать, выстрелить из уже развешанных «ружей» и зарядить новые», — приводит слова Марии Семёновой пресс-служба издательства.

По сюжету первого тома третьей книги юный царевич по-прежнему пытается доказать, что достоин быть правителем Шегардая, переживая новые испытания, а также ищет способ увезти сестру, для которой уже подобрали жениха. В то же время витязь — истинный наследник престола — после полученного ранения лечится и набирается сил в деревне, но вскоре ему приказывают вернуться в Шегардай и навести порядок, пока воевода уезжает в далёкий край, чтобы помочь попавшим в беду союзникам. Тем временем один ремесленник из Шегардая покупает хромого и практически не говорящего раба, что становится для уличных музыкантов поводом сыграть прекрасные песни.

Всего в серии предыстории «Братья» планируется пять книг. Второй том третьей части выйдет предположительно весной 2024 года.

«Дрянной кощей по прозвищу Мгла в самом деле вынырнул под мостом. В былое время он хорошо плавал, а под водой пересидел бы любого здешнего рыбака. Беда только, стрельные раны заживают небыстро, непросто. В груди натягивалось, болело, грозило рассесться.

Зато вода, против ожидания, оказалась вовсе не ледяная. Где-то вблизи точился тёплый кипун. Глиняный мост, нёсший улицу, был широкий, с низкими сводами, подмостье напоминало каменную пещеру. В нескольких саженях по ту сторону дрожало пятнышко света. Там, впереди, ворга сулила укромный куток. Можно выбраться на берег, отжать рубаху и гуньку. Мгла поплыл к манящему пятнышку. Ждал боли из порванного беложилья, но в воде руки были легки. Загребали мерно, послушно... казались сильными...

В гулкой каменной дудке играли, отдавались голоса и звуки с моста. Мгла отчётливо слышал, как, уходя, шутили и переругивались кувыки. Вот явился на смену бойкий оклик разносчика, предлагавшего лакомые обварёнки».