«Проявила халатность, небрежность и беспечность»: суд признал оружейницу фильма «Ржавчина» виновной в смерти оператора

Суд присяжных штата Нью-Мексико признал виновной Ханну Гутьеррес-Рид, специалиста по оружию фильма «Ржавчина». В то же время присяжные заключили, что подсудимая не фальсифицировала улики, чтобы предотвратить собственное задержание полицией. Осенью 2021 года в ходе съёмок картины актёр Алек Болдуин произвёл выстрел, в результате которого погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссёр Джоэл Соуза был тяжело ранен.

В штате Нью-Мексико состоялись заключительные слушания по уголовному делу об убийстве оператора фильма «Ржавчина» Галины Хатчинс. По данным Deadline, 12 присяжных заседателей, совещавшихся несколько часов, вынесли вердикт в отношении реквизитора картины Ханны Гутьеррес-Рид, суд над которой длился две недели.

В ходе заключительной речи адвокат Джейсон Боулз отметил, что из его подзащитной пытаются сделать «козла отпущения».

«Крайне важно, чтобы власти исключили любые обоснованные сомнения, потому что таковы стандарты в нашей стране. Ханну назначили козлом отпущения за все промахи руководства, — цитирует адвоката издание. — Есть обоснованные сомнения в том, что в конечном итоге она как-то связана со смертью Хатчинс. В этой стране мы не можем принимать решения и выносить людям приговор на основании догадок. Этого недостаточно».

Тем не менее по решению присяжных Гутьеррес-Рид была признана виновной в непредумышленном убийстве кинооператора, поскольку допустила попадание боевых патронов вместо положенных бутафорских на съёмочную площадку и халатно отнеслась к своим обязанностям.

В то же время заседатели пришли к выводу, что подсудимая не фальсифицировала улики, чтобы предотвратить собственное задержание полицией. За непреднамеренное причинение смерти, согласно вынесенному приговору, Гутьеррес-Рид грозит заключение сроком на 18 месяцев.

Прокурор Кэри Моррисси заявила, что у присяжных есть все основания осудить Гутьеррес-Рид, поскольку у обвинения достаточно улик, доказывающих её виновность.

«У вас есть всё необходимое, чтобы вынести ей приговор. Её действия привели к гибели Галины Хатчинс. Это её работа — сказать актёру первой величины, если предпочитаете так его называть: «С этим огнестрельным оружием так обращаться нельзя!» — отметила прокурор. — Она проявила халатность, небрежность и беспечность».

Согласно The New York Times, после инцидента полиция обнаружила на съёмочной площадке шесть боевых патронов.

После оглашения приговора осуждённую незамедлительно заключили под стражу.

Сторона защиты выразила несогласие с вынесенным вердиктом и отметила, что будет подавать апелляцию. Боулз сослался на Бюро охраны труда, которое классифицировало произошедшую трагедию как несчастный случай. Вместе с тем, по словам адвоката, Алек Болдуин, исполнитель главной роли и продюсер инди-вестерна, в ходе съёмок выходил за рамки сценария. Юрист аргументировал свою позицию тем, что ответственность за инцидент лежит в первую очередь на руководстве проекта.

В свою очередь, прокурор Моррисси подчеркнула, что в отношении артиста будет проведено дополнительное судебное разбирательство, назначенное на 9 июля 2024 года.

«Я не говорю, что он вёл себя правильно, ведь именно я предъявила ему обвинения. Алеку Болдуину придётся ответить за свои действия и небрежное обращение с оружием в тот день в церкви. [Но. — RT] не здесь и не сегодня, этим будет заниматься другое жюри присяжных в другое время», — приводит её слова Deadline.

Присутствовавшая на заседании подруга погибшей, работающая над документальным фильмом о жизни кинематографистки, рассказала Variety, что всё ещё переживает чувство утраты и лишение свободы Гутьеррес-Рид ничего не изменит.

Трагедия, унёсшая жизнь Галины Хатчинс, произошла в октябре 2021 года. Выстрел на съёмках «Ржавчины» произвёл Алек Болдуин. Съёмки ленты были приостановлены для выяснения обстоятельств.

В ноябре 2021-го более 200 кинооператоров подписали открытое письмо с призывом запретить использование рабочего огнестрельного оружия на съёмках фильмов.

«Мы клянёмся больше не работать на проектах, где для кинематографических целей используется функциональное огнестрельное оружие. Клянёмся больше не подвергать неоправданной смертельной опасности себя и свою съёмочную группу. У нас есть безопасные альтернативы в виде визуальных эффектов и нефункционального оружия», — приводит фрагмент открытого письма Variety.

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В апреле 2022 года Бюро по охране труда штата Нью-Мексико, проводившее расследование дела, пришло к выводу, что работодателями на площадке «были допущены серьёзные организационные ошибки», избежание которых могло бы предотвратить смерть Хатчинс и ранение режиссёра Джоэла Соузы.

Спустя год после трагедии, в октябре 2022-го, в результате мирового соглашения, достигнутого между производственной компанией и Болдуином с семьёй Хатчинс, было решено возобновить съёмки в январе 2023 года. Однако в окружной прокуратуре штата подчеркнули, что мирное урегулирование вопроса между сторонами не повлияет на ход разбирательства. После длительного расследования дела в январе 2023-го Алеку Болдуину и реквизитору Гутьеррес-Рид были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Однако уже в апреле с актёра они были сняты. В июне на оружейницу была возложена ответственность за в фальсификацию улик. Обвинение Болдуину было вновь выдвинуто в январе 2024 года.