Актёру Алеку Болдуину снова предъявили обвинение в убийстве на съёмках кино

Голливудскому актёру Алеку Болдуину повторно предъявили обвинение в непредумышленном убийстве на съёмках фильма «Ржавчина».

«Через девять месяцев после того, как обвинения против актёра были сняты, в Нью-Мексико возобновили дело, установив, что Болдуин «действительно стал причиной смерти Галины Хатчинс», — сообщает The Rolling Stone.

Адвокаты артиста Люк Никас и Алекс Спиро заявили, что с нетерпением ждут заседания суда.

В случае, если актёр будет признан виновным, ему грозит до 18 месяцев тюрьмы, говорится в заявлении издания.

21 октября 2021 года Болдуин на съёмках вестерна «Ржавчина» в Нью-Мексико произвёл выстрел, жертвой которого стала оператор Галина Хатчинс.

После инцидента актёр добровольно пришёл в отделение полиции.

Позже специалисту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид, работавшей над фильмом «Ржавчина», были предъявлены обвинения в фальсификации улик — прокуроры настаивают на том, что женщина попросила другого человека спрятать её наркотики.