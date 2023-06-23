Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Оружейника «Ржавчины» с Алеком Болдуином обвинили в фальсификации улик

Короткая ссылка
Специалисту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид, работавшей над фильмом «Ржавчина», предъявлены обвинения в фальсификации улик — прокуроры настаивают на том, что женщина попросила другого человека спрятать её наркотики.
Оружейника «Ржавчины» с Алеком Болдуином обвинили в фальсификации улик
  • Gettyimages.ru
  • © John Lamparski

Спецпрокуроры, выдвинувшие обвинения, утверждают, что Гутьеррес-Рид передала наркотики другому лицу с целью предотвратить задержание, преследование или осуждение самой себя, сообщает The Guardian.

Адвокат специалиста по оружию заявил, что его подзащитная отрицает все обвинения.

Ранее стало известно о заморозке съёмок второго сезона «Йеллоустоуна».

21 октября 2021 года Болдуин на съёмках вестерна «Ржавчина» в Нью-Мексико произвёл выстрел, жертвой которого стала оператор Галина Хатчинс.

После инцидента актёр добровольно пришёл в отделение полиции.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить