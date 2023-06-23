Оружейника «Ржавчины» с Алеком Болдуином обвинили в фальсификации улик

Специалисту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид, работавшей над фильмом «Ржавчина», предъявлены обвинения в фальсификации улик — прокуроры настаивают на том, что женщина попросила другого человека спрятать её наркотики.

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Спецпрокуроры, выдвинувшие обвинения, утверждают, что Гутьеррес-Рид передала наркотики другому лицу с целью предотвратить задержание, преследование или осуждение самой себя, сообщает The Guardian. Адвокат специалиста по оружию заявил, что его подзащитная отрицает все обвинения. Ранее стало известно о заморозке съёмок второго сезона «Йеллоустоуна». 21 октября 2021 года Болдуин на съёмках вестерна «Ржавчина» в Нью-Мексико произвёл выстрел, жертвой которого стала оператор Галина Хатчинс. После инцидента актёр добровольно пришёл в отделение полиции.