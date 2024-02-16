«Эпохальная научно-фантастическая киноэпопея»: появились первые отзывы о фильме «Дюна: Часть вторая»

В Лондоне состоялась премьера фантастического фильма «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнёва. По сюжету Пол Атрейдес объединяется с фременами, чтобы предотвратить войну. В продолжении появятся новые артисты, в частности Остин Батлер, Флоренс Пью и Аня Тейлор-Джой. Кинокритики, посмотревшие картину, оценили её преимущественно высоко. В отзывах многие отмечают, что продолжение интереснее первого фильма — оно получилось более зрелищным и эмоциональным. Однако нашлись и те, кого вторая часть не впечатлила. Подробности — в материале RT.

В четверг, 15 февраля, в Лондоне состоялась премьера второй части фантастического фильма «Дюна» режиссёра Дени Вильнёва. Посетившие показ кинокритики делятся впечатлениями о картине.

Эксперты не скупятся на восторженные эпитеты: большинство утверждает, что продолжение «Дюны» получилось эффектнее, чем первая лента. Многие называют картину шедевром и одним из лучших научно-фантастических фильмов современности, ставят его в один ряд с кинофраншизами «Властелин колец» и «Аватар».

Автор YouTube-канала FilmSpeak Гриффин Шиллер отмечает, что лента оставила его под впечатлением. Он называет фильм мастер-классом по сочетанию эстетичности и эмоциональности.

«Дюна: Часть вторая» — это не только лучшая работа Дени, но и эпохальная научно-фантастическая киноэпопея целого поколения. Трагическая история о слепом фанатизме и развращённости. Захватывающий, душевный, вызывающий восхищение мастер-класс по сочетанию эстетики и чувств, прекрасно отражающий тернистый путь Пола. Нет слов», — написал блогер.

Похожее мнение выражает автор Collider Стивен Вайнтрауб. Он отмечает великолепную игру актёров и описывает фильм как потрясающий результат кинопроизводства.

«Никого не повергну в шок тем, что «Дюна: Часть вторая» мне очень понравилась. Невероятная режиссура. Блестящее музыкальное сопровождение. Весь актёрский состав был великолепен. Единственный недостаток — хотелось бы, чтобы фильм был длиннее. Это не шутка. Фильм идёт 2 часа 40 минут, и мне было бы в радость посмотреть ещё час», — заявил кинокритик.

Джордан Фарли из Total Film считает, что вторая часть получилась даже более захватывающей и эмоциональной. По его словам, масштаб картины ошеломляет.

«В восторге от «Дюны: Части второй». Фильм показался ещё более иммерсивным, тактильным и эмоциональным, чем первая часть. Зрелищность, насыщенность и масштабность в плане экшена поражают. Как по мне, вся франшиза может занять особое место рядом с «Властелином колец» как апогей раскрытия мира культовых книг», — делится своими впечатлениями журналист.

Диего Андалуз из Film Inquiry хвалит актёрские способности Тимоти Шаламе и считает, что лента Вильнёва обязательна к просмотру.

«Дюна: Часть вторая» — это колоссальное достижение мира кино. Превзойдя первую часть на сюжетном, техническом и тематическом уровне, Вильнёв реализует свои грандиозные амбиции, чему способствует выдающаяся, сложная в моральном плане игра Тимоти Шаламе. Первый блокбастер года, который необходимо посмотреть», ― пишет Андалуз.

Игру Шаламе хвалит и Венди Ли Сзэни, автор YouTube-канала The Movie Para.

«Дюна: Часть вторая» — один из самых долгожданных фильмов 2024 года. Он превзошёл мои ожидания. Шедевр! Саунд-дизайн и операторская работа на высоте. Не могу передать, насколько талантлив Тимоти Шаламе. Экшен-сцены зрелищные и яркие. Обязательно смотрите в кинотеатре», — пишет блогер.

В свою очередь, репортёр и кинокритик Грейс Рендольф считает новую часть настоящим блокбастером.

«Дюна: Часть вторая» — один из величайших фильмов всех времён, поднимающих тему войны. Будучи образцом высокой культуры и настоящим блокбастером, он, возможно, обеспечит Дени Вильнёву такую же широкую аудиторию, как у Кристофера Нолана», — делится мнением эксперт.

© Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая» (2024)

Впрочем, в восторге от картины остались не все. Например, кинокритик IndieWire Дэвид Эрлих выразил свою точку зрения кратко, но многозначительно: «Дюна: Часть вторая» — ну хоть Хавьер Бардем получил удовольствие».

Но при этом уточнил, что те, кому понравился первый фильм, останутся довольны и второй частью.

Проект не впечатлил также журналиста Джастина Льюиса. Он считает, что весь ажиотаж вокруг картины не более чем пиар.

«Отзывов, в которых «Дюна: Часть вторая» зовётся шедевром научно-фантастического блокбастера, полно. Это всё фейк. Реклама и деньги проталкивают очень плохую адаптацию «Дюны»: сплошная CGI-графика и плохая актёрская игра. Не говоря уже об отстойности Зендеи. И разве эта нелепая бездарность похожа на Пола? Не думаю, чёрт возьми», — заявляет Льюис.

А вот главный редактор We Live Entertainment Скотт Мензель, как и большинство его коллег, считает, что вторая часть фильма намного увлекательнее первой, особенно с точки зрения повествования. В то же время журналиста расстроило, что не все персонажи в фильме достаточно раскрыты. Кроме того, Мензель уточнил, что лента завершилась захватывающим моментом, намекающим на продолжение, которое, по мнению кинокритика, может быть лишним.

Новая часть стала экранизацией второй половины первой книги цикла писателя Фрэнка Герберта. Начнётся лента с событий, которыми закончилась предыдущая картина. Главный герой Пол Атрейдес, роль которого исполняет Тимоти Шаламе, объединяет свои силы с Чани (Зендея) и фременами, чтобы предотвратить войну.

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Как рассказывал Дени Вильнёв изданию Empire, продолжение истории будет акцентировано не на созерцательности, а на войне и отношениях Пола и Чани, в частности на том, как они обретут доверие друг к другу и найдут способ освободить Арракис от Харконненов.

Помимо уже известных героев, зрители увидят новых персонажей, в частности антагониста — императора Шаддама Коррино IV в исполнении Кристофера Уокена, его дочь Ирулан (Флоренс Пью), а также Фрейда-Рауту (Остин Батлер), леди Марго Фенринг (Леа Сейду), воительницу Шишакли (Сухейла Якуб). Кроме того, во время премьеры стало известно, что к команде присоединилась Аня Тейлор-Джой. Участие актрисы держалось в тайне, отчего стало неожиданностью для многих. По слухам, она сыграла Алию, сестру Пола. Официальной информации на этот счёт пока нет.

Изначально фильм должен был выйти в прокат в ноябре 2023 года, но из-за забастовки актёров в США премьеру перенесли на 2024-й. В широкий прокат «Дюна: Часть вторая» выйдет 28 февраля.

Премьера «Дюны» состоялась в 2021 году. Фильм собрал более $430 млн при бюджете $165 млн. Фильм удостоен шести статуэток «Оскар», «Золотого глобуса», а также премии «Сатурн» и пяти призов Британской киноакадемии.

Тем не менее далеко не все критики тогда остались в восторге от картины. В рецензиях журналисты ругали её за плохо проработанный сценарий и расхождения с первоисточником, даже называли «лишённой жизни космической оперой». Дэвид Эрлих, например, отмечал, что в ленте слишком много времени посвящено описанию технологий и планеты, а по мнению Дэвида Руни, авторам проекта не удалось раскрыть замысловатый мир произведения Фрэнка Герберта.