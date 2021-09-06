«Лишённая жизни космическая опера» или «Гамлет из мира фантастики»: как зарубежные критики встретили «Дюну» Вильнёва

В рамках Венецианского кинофестиваля состоялась премьера фильма Дени Вильнёва «Дюна» по одноимённому роману Фрэнка Герберта. Картина посвящена борьбе за власть и ресурсы в космических масштабах в далёком будущем. Впечатлениями от ленты делятся зарубежные критики. Многие хвалят игру актёров, в том числе исполнителя главной роли Тимоти Шаламе. Некоторым не понравился сценарий, в котором авторы якобы упустили важные составляющие.

В пятницу, 3 сентября, на Венецианском кинофестивале прошла премьера фантастической драмы «Дюна». Картина канадского режиссёра Дени Вильнёва («Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049») представляет собой экранизацию одноимённого романа американского писателя Фрэнка Герберта.

Действие разворачивается в далёком будущем. Художественный мир «Дюны» обладает поистине космическими масштабами — галактическая империя, в состав которой входит множество планет. Одна из них, пустынная планета под названием Арракис, является центром добычи крайне ценного вещества. Император передаёт управление Арракисом дому Атрейдес, что вызывает протест со стороны предыдущих владельцев, Харконненов. Молодой наследник Атрейдесов Пол отправляется на Арракис, где знакомится с мятежными местными жителями, фременами, и начинает готовиться к галактической битве.

Критики отмечают, что по своим масштабам история сопоставима с культовыми франшизами «Властелин колец» и «Звёздные войны». Вильнёв предупреждал, что разработал фильм именно для показа в кинотеатрах. Эксперты оценивают реализацию этой задумки по-разному.

Автор Entertainment Weekly Леа Гринблатт считает, что у Вильнёва получилась «сочная, величественная картинка, буквально созданная для больших экранов».

По мнению сотрудника The Guardian Зана Брукса, «Дюна» служит напоминанием, какими могут быть голливудские блокбастеры. «Фантастическая эпопея Дени Вильнёва показывает нам, что высокобюджетные блокбастеры необязательно должны быть тупыми или наполненными постоянным действием, что посреди взрывов можно найти место для спокойных моментов. Являясь адаптацией романа, написанного Фрэнком Гербертом в 1960-х, «Дюна» массивна, меланхолична и временами безупречна — недостающее звено, связывающее развлекательное кино и артхаус», — считает критик.

Кадр из фильма «Дюна»

© Кадр из фильма «Дюна»

А вот его коллега Дэвид Эрлих из IndieWire считает подобный масштаб комичным, хотя и соглашается, что произведение Вильнёва не подходит для домашнего просмотра. «Эта лишённая жизни космическая опера рассказана с таким до смешного невероятным размахом, что едва ли уместится на экране любого размера», — пишет он.

По замечанию эксперта, объём смысла, которое Вильнёв вложил в экранизацию, не соответствует колоссальной форме и виной тому — неудачный скрипт. «Сценарий... буравит роман Герберта с грохотом и мощью харвестера, добывающего пряность, но ему удаётся извлечь из недр ничтожно мало содержания», — поясняет автор.

Эрлих полагает, что слишком много экранного времени посвящено описанию планеты и футуристических технологический, в то время как внутренний конфликт Пола и важные для развития сюжета политические воззрения его отца опущены.

Автора The Hollywood Reporter Дэвида Руни также не устраивает обращение создателей фильма с первоисточником. Критик утверждает, что кинематографистам не удалось показать замысловатый мир Герберта в доступной для зрителей форме. «Такие неотъемлемые элементы замысла автора книги, как история и сложная социальная структура, оказались сжаты и размыты до неузнаваемости, ограничивая мифологию», — подчеркнул Руни в своей рецензии на картину.

Оуэн Глейберман из Variety и вовсе считает, что Вильнёв взял из романа только те сцены, которые легче всего перенести на экран. «Дюна» достойна пяти звёзд за созданный мир и двух с половиной за сюжет... Дело даже не в том, что повествование сбивается с ритма, а в том, что теряется всякая эмоциональная связь зрителя с происходящим» — таков его вердикт.

Кадр из фильма «Дюна»

© Кадр из фильма «Дюна»

Леа Гринблатт, напротив, уверена, что сценарий не уступает роману и авторы Джон Спэйтс, Эрик Рот и сам Дени Вильнёв смогли сделать его целостным по настроению даже с учётом некоторых огрехов.

«Дюна» настолько эстетически богата и монолитна, что несколько предпринятых в начале фильма кратких неудачных попыток пошутить в стиле фильмов из вселенной Marvel кажутся почти кощунством. Сценаристы как будто об этом догадались — и довольно быстро картина превращается в некое мрачное великолепное зрелище, где каждый поворот сюжета служит кирпичиком для повествования о космической судьбе свободного мира», — пишет она.

Не все критики полагают, что лента понравится аудитории, незнакомой с первоисточником. «Отчасти путь героя, отчасти история выживания — фильм продолжает сыпать с экрана малопонятными деталями, которые, может, и порадуют ярых поклонников творчества Герберта, но заставят заскучать большинство других зрителей», — считает Дэвид Руни.

Леа Гринблатт также заметила, что знатоки мифологии мира Фрэнка Герберта смогут оценить каждое слово, звучащее с экрана — остальным понадобится больше усилий. Однако и такое положение дел может оказаться на руку тем, кто найдёт в фильме то же, что Зан Брукс: «Это фильм, приглашающий вас открыть для себя этот мир и потеряться в нём», — описывает ленту критик.

Кадр из фильма «Дюна»

© Кадр из фильма «Дюна»

Рецензенты сошлись во мнении, что артисты — а на съёмочной площадке «Дюны» собрались такие звёзды американского кино, как Стеллан Скарсгард, Оскар Айзек, Зендея, Джейсон Момоа и другие — проделали достойную работу.

«Драма смачно отыгрывается актёрским составом... и Вильнёв достаточно уверен в результате, чтобы позволить градусу накаляться постепенно перед тем, как дело дойдёт до громких масштабных сцен», — подчеркнул Зан Брукс.

Дэвид Руни отдельно отметил игру исполнителя главной роли Тимоти Шаламе, «чья притягательная меланхоличность придаёт элементу взросления некоторую глубину». Леа Гринблатт сравнила его героя с шекспировским персонажем: «Шаламе умело рисует образ неосязаемой красоты и отражает раздираемую противоречиями психологию спасителя поневоле. Его многострадальный и чуткий Пол напоминает эдакого Гамлета из мира фантастики, которого судьба и обстоятельства вынуждают нести на своих плечах бремя истории», — считает критик.

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Не слишком благосклонный к фильму в целом Дэвид Эрлих также признал, что артист в этой роли оказался на своём месте — и в целом у ленты нет проблем с актёрским составом. «Дюна» даёт осечку лишь в том, чтобы найти применение задействованным актёрам», — заметил он.

По замыслу Дени Вильнёва, «Дюна», представленная на Венецианском фестивале, охватывает лишь часть романа. Всего планируется два фильма, однако съёмки второго зависят от успеха первого.

Эксперты не спешат давать прогнозы на этот счёт. «Сложно выстроить открытую концовку на зыбучих песках», — отмечает Оуэн Глейберман, однако не исключает возможности продолжения. Дэвид Эрлих считает, что Вильнёв прервал повествование на неудачной ноте без видимых причин. Зан Брукс хотя и даёт фильму пять звёзд из пяти, но тоже отмечает, что Вильнёву рано праздновать победу, пока лента не показала себя в прокате.

Критики напоминают, что экранизация Дэвида Линча вышла слабой, а Алехандро Ходоровски и вовсе пришлось отказаться от проекта. Вильнёв, по мнению Дэвида Руни, всё же добился лучших результатов по сравнению с предшественниками, но удастся ли ему изменить мнение, что книга не поддаётся экранизации, покажет будущее.