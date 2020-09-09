Межгалактическая битва и испытание болью: в сети появился первый трейлер «Дюны» Дени Вильнёва
Компания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фантастической драмы Дени Вильнёва «Дюна» — экранизации одноимённого романа американского писателя Фрэнка Герберта. Главную роль в фильме исполнил Тимоти Шаламе. Также в ленте задействованы Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Зендея, Стеллан Скарсгард, Джош Бролин, Хавьер Бардем, Шарлотта Рэмплинг и другие актёры.
События картины разворачиваются в далёком будущем. Люди живут на разных планетах, которыми владеют могущественные семьи. На планете Арракис в пустыне добывают меланж — уникальное вещество, необходимое для космических путешествий. Обладание им гарантирует владельцу безграничную власть.
Арракис получает в управление семья Атрейдес. Однако прошлые владельцы — Харконнены — не готовы отказываться от преимуществ, которые даёт меланж, и сокрушают дом Атрейдес. Главному герою, молодому аристократу Полу Атрейдесу (Шаламе), предстоит отправиться в пустыню, присоединиться к местному племени фременов и с их помощью противостоять Харконненам и вернуть себе планету.
В трейлере «Дюны» показана встреча Пола с его будущей женой Чани (Зендея), а также подготовка героя к бою и само межгалактическое сражение. Кроме того, в ролик вошли кадры из сцены, в которой Гайя-Елена Моийам (Рэмплинг) испытывает Пола с помощью причиняющего боль куба.
Также в представленном видео можно увидеть далёкие планеты, бескрайние пустыни и живущих в них огромных песчаных червей, над образами которых режиссёр трудился целый год.
Съёмки фильма проходили на натуре в Венгрии и Иордании. Премьера «Дюны» в России запланирована на 17 декабря 2020 года.
Ранее стало известно о намерении Дени Вильнёва снять как минимум два фильма по роману Фрэнка Герберта. Эти планы объясняются тем, что «Дюна» — объёмное произведение, поднимающее ряд политических, религиозных и общественных проблем, которые сложно охватить в рамках одного полнометражного проекта. Режиссёр, выпустивший такие ленты, как «Бегущий по лезвию 2049» и «Прибытие», отмечал, что «Дюна» — самая сложная его работа.
Другие экранизации «Дюны»
Дени Вильнёв — не первый постановщик, который берётся за экранизацию романа Фрэнка Герберта. В 1970-х на произведение обратил своё внимание чилийский режиссёр Алехандро Ходоровски, известный по лентам «Крот», «Святая кровь» и «Священная гора». Предполагалось, что в его экранизации роли исполнят Орсон Уэллс и Сальвадор Дали, а музыку напишут Pink Floyd. Ходоровски планировал значительно изменить сюжет и добавить собственное видение истории, взяв роман за основу. Фильм, однако, так и не был снят из-за нехватки финансирования — идеи режиссёра оказались слишком масштабными. Фрэнк Герберт предположил, что Ходоровски и не собирался ничего снимать: по его словам, сценарий постановщика был рассчитан на 12-часовой фильм.
Вторая попытка экранизировать «Дюну» увенчалась успехом: в 1984 году вышел одноимённый фильм Дэвида Линча с Кайлом Маклахленом и Юргеном Прохновым. Оригинальный сюжет снова подвергся значительным изменениям: из истории Герберта исчезли некоторые персонажи. Показанный на экране фантастический мир также отличался от представленного в книге. Фильм слабо выступил в прокате, собрав всего $31 млн при бюджете в $40 млн, и получил преимущественно негативные отзывы критиков. Многие отмечали, что авторам ленты не удалось раскрыть сюжет, а повествование получилось слишком запутанным.
В 2000 году появилась трёхсерийная адаптация «Дюны» режиссёра Джона Харрисона. Сериал максимально приблизили к книге. Проект получил неплохие отзывы критиков, а создатели ленты были удостоены двух премий «Эмми» — за спецэффекты и работу оператора (Витторио Стораро). Спустя три года вышел сиквел ленты — «Дети Дюны».