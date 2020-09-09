Межгалактическая битва и испытание болью: в сети появился первый трейлер «Дюны» Дени Вильнёва

В сети появился первый трейлер фантастической драмы Дени Вильнёва «Дюна» — экранизации одноимённого романа американского писателя Фрэнка Герберта с Тимоти Шаламе в главной роли. События фильма разворачиваются в далёком будущем. Люди живут на разных планетах, которыми владеют могущественные семьи. На одной из таких планет добывают меланж — уникальное вещество, необходимое для космических путешествий. Обладание им гарантирует владельцу безграничную власть. Борьба за бесценный ресурс разжигает вражду между двумя знатными семьями.

Компания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фантастической драмы Дени Вильнёва «Дюна» — экранизации одноимённого романа американского писателя Фрэнка Герберта. Главную роль в фильме исполнил Тимоти Шаламе. Также в ленте задействованы Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Зендея, Стеллан Скарсгард, Джош Бролин, Хавьер Бардем, Шарлотта Рэмплинг и другие актёры.

События картины разворачиваются в далёком будущем. Люди живут на разных планетах, которыми владеют могущественные семьи. На планете Арракис в пустыне добывают меланж — уникальное вещество, необходимое для космических путешествий. Обладание им гарантирует владельцу безграничную власть.

Арракис получает в управление семья Атрейдес. Однако прошлые владельцы — Харконнены — не готовы отказываться от преимуществ, которые даёт меланж, и сокрушают дом Атрейдес. Главному герою, молодому аристократу Полу Атрейдесу (Шаламе), предстоит отправиться в пустыню, присоединиться к местному племени фременов и с их помощью противостоять Харконненам и вернуть себе планету.

В трейлере «Дюны» показана встреча Пола с его будущей женой Чани (Зендея), а также подготовка героя к бою и само межгалактическое сражение. Кроме того, в ролик вошли кадры из сцены, в которой Гайя-Елена Моийам (Рэмплинг) испытывает Пола с помощью причиняющего боль куба.

Также в представленном видео можно увидеть далёкие планеты, бескрайние пустыни и живущих в них огромных песчаных червей, над образами которых режиссёр трудился целый год.

Съёмки фильма проходили на натуре в Венгрии и Иордании. Премьера «Дюны» в России запланирована на 17 декабря 2020 года.

Ранее стало известно о намерении Дени Вильнёва снять как минимум два фильма по роману Фрэнка Герберта. Эти планы объясняются тем, что «Дюна» — объёмное произведение, поднимающее ряд политических, религиозных и общественных проблем, которые сложно охватить в рамках одного полнометражного проекта. Режиссёр, выпустивший такие ленты, как «Бегущий по лезвию 2049» и «Прибытие», отмечал, что «Дюна» — самая сложная его работа.

Другие экранизации «Дюны»

Дени Вильнёв — не первый постановщик, который берётся за экранизацию романа Фрэнка Герберта. В 1970-х на произведение обратил своё внимание чилийский режиссёр Алехандро Ходоровски, известный по лентам «Крот», «Святая кровь» и «Священная гора». Предполагалось, что в его экранизации роли исполнят Орсон Уэллс и Сальвадор Дали, а музыку напишут Pink Floyd. Ходоровски планировал значительно изменить сюжет и добавить собственное видение истории, взяв роман за основу. Фильм, однако, так и не был снят из-за нехватки финансирования — идеи режиссёра оказались слишком масштабными. Фрэнк Герберт предположил, что Ходоровски и не собирался ничего снимать: по его словам, сценарий постановщика был рассчитан на 12-часовой фильм.

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Вторая попытка экранизировать «Дюну» увенчалась успехом: в 1984 году вышел одноимённый фильм Дэвида Линча с Кайлом Маклахленом и Юргеном Прохновым. Оригинальный сюжет снова подвергся значительным изменениям: из истории Герберта исчезли некоторые персонажи. Показанный на экране фантастический мир также отличался от представленного в книге. Фильм слабо выступил в прокате, собрав всего $31 млн при бюджете в $40 млн, и получил преимущественно негативные отзывы критиков. Многие отмечали, что авторам ленты не удалось раскрыть сюжет, а повествование получилось слишком запутанным.

В 2000 году появилась трёхсерийная адаптация «Дюны» режиссёра Джона Харрисона. Сериал максимально приблизили к книге. Проект получил неплохие отзывы критиков, а создатели ленты были удостоены двух премий «Эмми» — за спецэффекты и работу оператора (Витторио Стораро). Спустя три года вышел сиквел ленты — «Дети Дюны».