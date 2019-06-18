Скарсгард, Момоа и многосерийный спин-офф: что известно о «Дюне» Вильнёва

Экранизировать роман американского писателя Фрэнка Герберта «Дюна» пытались неоднократно. В середине 1970-х за книгу взялся чилийский постановщик Алехандро Ходоровски. Фильм с участием Орсона Уэллса, Сальвадора Дали и музыкой культовой группы Pink Floyd в теории не мог провалиться, однако съёмочный процесс так и не начали. Спустя почти десять лет на экраны вышла печально известная адаптация романа, выполненная Дэвидом Линчем, — картину встретили негативно и критики, и зрители. Теперь за экранизацию книги Герберта принялся франко-канадский режиссёр Дени Вильнёв. Что уже известно о фильме и сопутствующем ему сериале — в материале RT.

Первым о намерении адаптировать культовый роман Фрэнка Герберта «Дюна» заявил Алехандро Ходоровски. Чилийский режиссёр мыслил масштабно: в его картине должны были сняться Орсон Уэллс и Сальвадор Дали, а музыкальное сопровождение планировалось поручить легендарным Pink Floyd. Однако задуманному так и не суждено было сбыться из-за нехватки финансирования — таким грандиозным планировал Ходоровски свой фильм.

Вторую попытку экранизировать произведение сделал в начале 1980-х Дэвид Линч. Продюсером одноимённой киноленты выступил знаменитый итальянец Дино Де Лаурентис, работавший с такими режиссёрами, как Федерико Феллини, Сергей Бондарчук, Эльдар Рязанов, Милош Форман и Витторио де Сика.

Роль Пола Атрейдеса в фильме исполнил Кайл Маклахлен, через шесть лет прославившийся как агент Купер из сериала «Твин Пикс».

Авторы ленты внесли в сюжет значительные изменения. Они убрали некоторых персонажей, а облик фантастического мира создавали на свой вкус, не всегда при этом следуя букве романа. Картина получила крайне негативные отзывы критиков. Создателей упрекнули в том, что они не смогли раскрыть сюжет: повествование получилось настолько запутанным, что происходящее на экране выглядело бессмыслицей для любого, кто не был знаком с романом.

За негативной реакцией прессы последовал и коммерческий провал: лента даже не смогла окупить свой бюджет. Неудача поставила крест на планах экранизировать другие книги цикла.

К затее выпустить экранизацию кинематографисты вернулись уже на рубеже 2000-х. Тогда в эфире Sci Fi Channel состоялся релиз мини-сериала «Дюна» режиссёра Джона Харрисона. На сей раз попытка перенести действие романа на экран имела больший успех. Тремя годами позже вышел сиквел сериала — «Дети Дюны».

О том, что «Дюну» вновь собираются экранизировать, стало известно в 2016 году, когда права на книгу приобрела студия Legendary. В феврале 2017 года сообщалось, что киноадаптацией романа займётся франко-канадский режиссёр Дени Вильнёв («Бегущий по лезвию 2049»). В настоящее время фильм находится на стадии съёмок.

Актёрский состав

В своей «Дюне» Вильнёв собрал множество артистов с громкими именами. В съёмках принимают участие Стеллан Скарсгард, Ребекка Фергюсон, Джейсон Момоа, Тимоти Шаламе, Джош Бролин, Дэйв Батиста, Оскар Айзек и Хавьер Бардем.

Тимоти Шаламе и Джош Бролин

Reuters

Известно, что Скарсгард («Бесхитростное убийство», «Чернобыль») предстанет в роли принадлежащего к роду главных антагонистов барона Харконнена. Главного героя — Пола Атрейдеса — сыграет Тимоти Шаламе («Назови меня своим именем»). Его мать леди Джессику на экране воплотит Ребекка Фергюсон («Миссия невыполнима: Последствия»), а Батиста («Мстители: Финал», «Стражи Галактики») получил роль Глоссу Зверя Раббана — племянника барона Харконнена.

Момоа сыграет оружейного мастера рода Атрейдес Дункана Айдахо, Бролин — талантливого менестреля Гёрни Халлека, а Оскар Айзек — отца Пола Лето Атрейдеса.

Произведение Герберта весьма объёмное и, кроме того, поднимает ряд политических, общественных и экологических проблем. Целиком отразить всё это многообразие в ограниченном хронометраже фильма невозможно. Не исключено, что именно поэтому в планах постановщика — сделать как минимум две картины по произведениям Герберта.

Сериал «Дюна: Сестричество»

Впрочем, в планах у Вильнёва не только полнометражные фильмы. Кинематографист собирается спродюсировать и снять пилотный эпизод многосерийного спин-оффа «Дюны» с рабочим названием «Дюна: Сестричество».

Зрителям будет предложено посмотреть на события романа глазами членов загадочного ордена «Бене Гессерит». Проект создаётся для нового стримингового сервиса компании WarnerMedia.

«Орден «Бене Гессерит» всегда был мне интересен, — заявил Вильнёв. — Могущественный женский орден показался мне основой для актуального, вдохновляющего и динамичного сериала».

К съёмкам сериала режиссёр приступит, когда закончит работу над фильмом (выход картины запланирован на 2020 год).

Научная фантастика и феодальные войны

Роман «Дюна» был не первой работой Герберта, однако именно он сделал писателя известным и возвёл в ранг лучших фантастов американской литературы. Книга вышла в 1965 году. Она сразу понравилась массовому читателю и со временем стала культовой. Критики, в том числе среди коллег Герберта по цеху, отмечали, что по проработанности фантастического мира «Дюне» практически нет равных.

Многих тогда удивил необычный антураж романа. Герберт объединил в нём научно-фантастическую атрибутику с феодальными порядками средневекового общества. Невооружённым взглядом видно, что на работу писателя оказала влияние ближневосточная культура — это отчётливо прослеживается в некоторых названиях и именах романа.

По сюжету человечество объединилось в огромную империю с императором во главе. Однако его власть не абсолютна — важную роль играют знатные дома, религиозные ордены и гильдии. После восстания машин (в романе оно лишь упоминается) люди отказались от развития техники в привычном нам смысле и сосредоточились на совершенствовании ментальных способностей.

Сюжет романа сфокусирован на судьбе планеты Арракис. Природно-климатические условия на ней непригодны для проживания людей: всю поверхность планеты покрывают пустыни, в песках которых обитают огромные черви — Шаи-Хулуды. Их длина может достигать 400 м при диаметре 40 м, и для человека эти существа представляют смертельную опасность.

Тем не менее за контроль над Арракисом разворачивается ожесточённая борьба между самыми влиятельными силами империи. Причина интереса к ней, конечно же, кроется в экономической выгоде: только на Арракисе можно добыть меланж — уникальное вещество, необходимое для космических перелётов. В мире «Дюны» оно ценится примерно так же, как в наши дни нефть.

Кадр из фильма «Дюна» (1984)

© imdb.com

Помимо этого, меланж, также фигурирующий в романе как «пряность», можно употреблять в пищу — он имеет запах корицы и выполняет функцию своеобразного психического стимулятора, повышающего ментальные способности человека. Производят меланж те самые Шаи-Хулуды, которые являются важной составляющей экосистемы Арракиса.

Жертвой борьбы за этот ресурс, как водится, стало коренное население планеты — так называемые фремены. Они были отстранены от управления Арракисом и вытеснены в непригодные для жизни территории. Однако ссылка не погубила фременов: суровые условия жизни в пустынях закалили людей и сделали из них превосходных и неприхотливых воинов, с которыми не могут сравниться другие солдаты империи.

Фремены научились управлять Шаи-Хулудами, а проблему нехватки воды решили переработкой человеческих выделений. Согласно верованиям этого народа, рано или поздно среди них появится мессия, который спасёт их от многовекового угнетения. Интересный факт: создавая фременов, Герберт во многом ориентировался на облик проживающих в Сахаре бедуинов.

Основная часть книги посвящена противостоянию двух знатных семей: Атрейдесов и Харконненов. Император передаёт герцогу Лето Атрейдесу во владение Арракис, который прежде принадлежал Харконненам. Это становится причиной гибели герцога и возобновления старой вражды между кланами. Сыну Лето предстоит вернуть себе планету и отомстить за отца.