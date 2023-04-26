«Продолжение будет ещё более масштабным»: представлен первый трейлер картины «Дюна 2»

Постановщик Дени Вильнёв и актёры Тимоти Шаламе и Зендея на CinemaCon в Лас-Вегасе представили первый трейлер фантастического эпоса «Дюна 2» и рассказали о сюжете ленты и судьбах персонажей. В ролике показали, как Пол Атрейдес проходит обряд посвящения и седлает гигантского червя. Также герой вступает в схватку с головорезом Фейд-Раутой, которого сыграл Остин Батлер.

Режиссёр Дени Вильнёв в компании звёздного экранного дуэта Тимоти Шаламе и Зендеи представил первый трейлер продолжения фантастического боевика «Дюна» на закрытой презентации кинолент Warner Bros. в рамках CinemaCon в Лас-Вегасе.

Как передают СМИ, постановщик рассказал, что продолжение картины будет ещё более масштабным по сравнению с первой частью. Он также подчеркнул, что сиквел полностью снят в формате IMAX.

«В первом фильме мы сняли 40% в (формате. — RT) IMAX, а в этот раз — полностью в IMAX», — цитирует Вильнёва Deadline.

Формат — не единственное визуальное изменение, отличающее продолжение от первой части. Вильнёв отметил, что, несмотря на разворачивающиеся на Арракисе действия, в ленте представлены исключительно новые декорации и дизайн, вернутся только костюмы, которые были показаны в первом фильме.

«Первая часть — более созерцательная лента. Часть вторая — это остросюжетный эпический фильм о войне. Он значительно сильнее насыщен (в плане событий. — RT). Мы посетили новые места. Мне не хотелось повторяться. Все декорации новые. Всё новое», — передаёт слова постановщика The Hollywood Reporter.

Тимоти Шаламе, вернувшийся к роли Пола Атрейдеса, рассказал, что его герою придётся оседлать гигантского песчаного червя, чтобы пройти обряд посвящения и стать полноправным членом племени фременов. Актёр отметил, что для сцен, где его персонаж ездит верхом, была создана модель существа.

«В первом фильме Пол Атрейдес ещё ученик… Здесь мы действительно видим, как он становится лидером», — говорит актёр.

Зендея, исполнившая второстепенную роль в первой части, отметила, что на этот раз её героиня Чани становится более важной фигурой повествования. По словам актрисы, в центре внимания окажутся в том числе зарождающиеся отношения между её героиней и Полом.

«На этот раз она не просто появляется в видениях. (В первой части. — RT) у меня было лишь немного времени для того, чтобы понять, кто она такая, — рассказала актриса. — Эти двое (Пол и Чани. — RT) ещё очень юные, они стараются повзрослеть, влюбиться и оставить всё позади, будучи воинами для своего народа».

© Кадр из фильма «Дюна»

В сети трейлер пока не выпущен. Как пишут авторы СМИ, присутствовавшие на мероприятии, ролик начинается с того, что герои сидят в знойной пустыне и мечтают о воде.

«От этого дух захватывает, просто представь себе воду», — говорит Пол Чани.

Затем в кадре появляется героиня Флоренс Пью, принцесса Ирулан Коррино. Она отмечает, что в тени Арракиса кроется множество секретов. Её размышления прерывает слоган фильма — Fury Will Rise («Ярость поднимется»).

Коррино продолжает: «Что, если бы Пол был жив?». После этого показывают становление героя Шаламе великим вождём фременов.

Стилгар, персонаж Хавьера Бардема, в ролике наставляет Пола, как справиться с гигантским червём, и учит седлать его. Тот пытается разобраться с внушительным существом и в итоге подчиняет его себе.

«Действуй просто, но напрямик», — говорит Стилгар. На что Пол отвечает, что ничего особенного в этом нет.

В следующих кадрах Пол появляется на вершине каньона, где сражается с главным антагонистом ленты — персонажем Остина Батлера Фейд-Раутой, который предстаёт в ролике лысым альбиносом.

По словам Вильнёва, Батлер воплощает на экране образ головореза, эдакого безумного убийцы. Постановщик описывает персонажа, как «нечто среднее между олимпийским фехтовальщиком и серийным убийцей-психопатом».

Трейлер заканчивается тем, что Пол, стоя перед толпой ликующих фременов, поднимает руки.

Помимо исполнителей центральных ролей в ленте появится актриса Леа Сейду в образе леди Марго. Кристофер Уокен сыграет падишаха-императора Шаддама Коррино IV, отца принцессы Ирулан Коррино, а Сухейла Якуб исполнит роль фременки Шишакли.

Во второй части Пол Атрейдес вместе с Чани и другими фременами пойдут войной на дом Харконненов. Желая отомстить заговорщикам, которые убили его отца, Пол встанет перед выбором между любовью всей жизни и судьбой вселенной.

Также по теме Война на Арракисе: о чём будет вторая часть «Дюны» Авторы фильма «Дюна» официально объявили о начале съёмок второй части проекта. Сюжет будет сосредоточен на войне общины фременов во...

Съёмки картины стартовали летом 2022 года и проходили в Венгрии, Италии, Объединённых Арабских Эмиратах и Иордании. О том, что в продолжении будут раскрыты некоторые детали первого фильма, Вильнёв говорил ещё до начала съёмок. Тогда он сообщил, что в центре внимания окажутся менее заметные персонажи, а Полу будет противостоять новый злодей в лице племянника барона Владимира Харконнена.

Картина Дени Вильнёва «Дюна», снятая по научно-фантастическому роману Фрэнка Герберта, стала одной из самых ожидаемых экранизаций 2021 года. При бюджете $165 млн фильм заработал более $400 млн. Более того, он завоевал шесть премий «Оскар» за лучший звук, монтаж, визуальные эффекты, саундтрек, а также за работу оператора и художника-постановщика. Лента была отмечена и Британской киноакадемией в тех же номинациях, кроме монтажа. Широкая аудитория и кинокритики высоко оценила работу Вильнёва — на сайте Rotten Tomatoes её рейтинг «свежести» составляет 83%, а зрительская оценка — 90%.

Релиз «Дюны 2» ожидается в мировом прокате осенью 2023 года.