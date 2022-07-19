Война на Арракисе: о чём будет вторая часть «Дюны»

Авторы фильма «Дюна» официально объявили о начале съёмок второй части проекта. Сюжет будет сосредоточен на войне общины фременов во главе с Полом Атрейдесом с домом Харконненов. Будущее всего мира оказалось в руках Пола в исполнении Тимоти Шаламе, которому предстоит сделать выбор между любовью всей своей жизни и судьбой вселенной. К актёрскому составу также присоединились Кристофер Уокен, Леа Сейду и Флоренс Пью.

Режиссёр Дени Вильнёв приступил к съёмкам второй части эпического фильма «Дюна», основанного на книгах фантаста Фрэнка Герберта.

«Мы снимаем. Производство второй части «Дюны» началось», — говорится в публикации на официальной странице проекта в Twitter. К посту прикреплено фото кинохлопушки, на которой есть надпись с боевым кличем фременов Long live the fighters! («Да здравствуют воины!»).

Действие картины отправит зрителей в далёкое будущее в пустыню планеты Арракис, где Пол Атрейдес в исполнении Тимоти Шаламе вместе с Чани (Зендея) и общиной фременов пойдут войной против дома Харконненов. Сценарий к фильму, как и к первой части, написал Джон Спэйтс в соавторстве с Вильнёвым.

«Продолжение будет посвящено мифическому путешествию Пола Атрейдеса, который объединится с Чани и фременами, встав на путь мести заговорщикам, уничтожившим его семью. Столкнувшись с выбором между любовью всей его жизни и судьбой известной вселенной, Пол стремится предотвратить ужасное будущее, которое может предвидеть только он один», — публикует официальный синопсис ленты Variety.

Съёмки фильма пройдут в Венгрии (Будапешт), Объединённых Арабских Эмиратах (Абу-Даби), Иордании и Италии. Производством картины занимаются студии Warner Bros. Pictures и Legendary Entertainment. Мировая премьера картины назначена на 17 ноября 2023 года.

Ранее Вильнёв говорил о планах глубже раскрыть некоторые детали во второй части «Дюны», что сместит фокус истории на менее заметных персонажей. При этом сюжет будет больше сосредоточен на Харконненах. Полу предстоит сразиться с новым антагонистом — Фейд-Раутой (Остин Батлер), племянником барона Владимира Харконнена.

«Это похоже на шахматную партию. Во второй части появятся некоторые новые персонажи. Ещё на самых ранних этапах я принял решение, что первая часть будет в большей степени посвящена Полу Атрейдесу и Бене Гессерит, а также его первому опыту контакта с другой культурой. Во второй части гораздо больше внимания будет уделено Харконненам», — рассказал режиссёр.

© Кадр из фильма «Дюна»

Также, по словам Вильнёва, в продолжении истории у героини Зендеи будет значительно больше экранного времени.

«В том, что касается Зендеи, «Дюна: Часть первая» была своеобразным тизером. Знаю, что в первом фильме её совсем немного, но во второй картине она уже будет играть заметную роль. Мы будем следить за приключениями Тимоти и Зендеи в пустыне», — рассказал режиссёр изданию Variety.

К своим ролям также вернутся Ребекка Фергюсон (леди Джессика Атрейдес, мать Пола), Хавьер Бардем (Стилгар), Джош Бролин (Гурни Халлек), Стеллан Скарсгард (барон Владимир Харконнен), Дэйв Батиста (Глоссу Раббан), Шарлотта Рэмплинг (преподобная мать Моийам) и Стивен Хендерсон (Суфир Хават).

В новом фильме будут задействованы Кристофер Уокен («Поймай меня, если сможешь»), который исполнит роль падишаха-императора Шаддама Коррино IV, Флоренс Пью («Маленькие женщины») в роли его дочери, принцессы Ирулан Коррино, и Леа Сейду («Не время умирать»), которая воплотит на экране образ леди Марго.

«Сейчас нам на руку играет то, что я впервые возвращаюсь к отдельно взятой вселенной. Так что я работаю с той же съёмочной группой, все знают, что делать, и мы знаем, как это будет выглядеть. Второй фильм станет (для нас. — RT) большим вызовом, но мы понимаем, в каком направлении идём», — отметил Вильнёв.

Ранее в разговоре с Empire режиссёр отметил, что вторую часть «Дюны» будет снимать так, будто это его последний фильм. Впрочем, Вильнёв сказал, что такого подхода он придерживается во всех своих проектах.

Масштабная экранизация культового научно-фантастического романа Фрэнка Герберта, принёсшего автору премии «Хьюго» и «Небьюла», стала одной из самых ожидаемых картин 2021 года и собрала в прокате более $400 млн при бюджете $165 млн. По словам режиссёра, он мечтал снять фильм по книге сразу после того, как прочитал её в 12-летнем возрасте. Вероятно, слоган фильма «Час настал» относится и к самому кинематографисту, ведь к съёмкам картины он шёл очень долго.

Вильнёв старался привнести в фильм максимальную аутентичность, и, судя по реакции широкой аудитории и членов киноакадемий, ему это удалось. Фильм завоевал шесть премий «Оскар» за лучший звук, монтаж, визуальные эффекты, саундтрек, а также за работу оператора и художника-постановщика. Лента была отмечена Британской киноакадемией в тех же номинациях, кроме монтажа. Аудитория также высоко оценила фильм — на сайте Rotten Tomatoes рейтинг «Дюны» составляет 90%.

До Вильнёва роман Герберта экранизировали Дэвид Линч в 1984 году (фильм «Дюна»), Джон Харрисон в 2000-м (сериал «Дюна») и Грег Яйтанс в 2003-м («Дети Дюны»). Если фильм Линча провалился в прокате из-за вольной трактовки романа, то мини-сериалы Харрисона и Яйтанса, включающие по три эпизода, получили более тёплый приём зрителей за приверженность оригинальному источнику. Обе работы были удостоены премии «Эмми прайм-тайм».