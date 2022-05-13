Новые персонажи: что известно о второй части «Дюны» Дени Вильнёва

Актёр Кристофер Уокен сыграет падишаха-императора Шаддама Коррино IV во второй части фильма «Дюна» по одноимённому роману Фрэнка Герберта. Также к касту присоединятся Флоренс Пью и Остин Батлер, которые исполнят роли персонажей, не показанных в первой ленте. В продолжении будет больше экранного времени у Зендеи, играющей Чани: зрители смогут понаблюдать за приключениями фременки и Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе) в пустыне.

Кристофер Уокен присоединился к касту второй части «Дюны» режиссёра Дени Вильнёва, сообщает Variety. Актёр, известный по ролям в картинах «Охотник на оленей», «Поймай меня, если сможешь», «Семь психопатов» и многих других, сыграет падишаха-императора Шаддама Коррино IV.

По сюжету именно он приказывает Дому Атрейдес отправиться на миссию по захвату власти на Арракисе. Император завидует влиянию Атрейдесов и вступает в сговор с Домом Харконненов, ранее управлявшим планетой, чтобы уничтожить семейство. План не увенчался успехом — в первой части Пол и его мать леди Джессика сбегают в пустыню. Там юный Атрейдес присоединяется к местным жителям, фременам, чтобы продолжить борьбу за Арракис.

Император и некоторые другие важные персонажи не появлялись в первой части. По словам Вильнёва, это было нужно для того, чтобы сюжет получился более загадочным.

«Я пытался как можно дольше сохранять интригу. Мы не показываем Императора, также на экране нет Навигаторов Космической гильдии. Многие персонажи лишь упоминаются вскользь или находятся на заднем плане, так что мы их сразу и не замечаем. Я старался сделать все космические путешествия как можно более таинственными, привнести в этот аспект фильма своего рода мистицизм или сакральность. Всё, связанное с космосом, дано полунамёками и очень загадочно», — рассказал режиссёр в интервью Empire.

Если в первой части много внимания было уделено проработке вымышленного мира и рассказу о происхождении планет и особенностях культуры народов, то в продолжении Дени Вильнёв планирует сосредоточиться на некоторых деталях представленной вселенной и показать не задействованных ранее персонажей.

«Это похоже на шахматную партию. Во второй части появятся некоторые новые персонажи. Ещё на самых ранних этапах я принял решение, что первая часть будет в большей степени посвящена Полу Атрейдесу и Бене Гессерит, а также его первому опыту контакта с другой культурой. Во второй части гораздо больше внимания будет уделено Харконненам», — объяснил постановщик.

Кадр из фильма «Дюна» (2021)

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Кроме того, во второй «Дюне» будет больше экранного времени у Зендеи, играющей фременку Чани.

«В том, что касается Зендаи, «Дюна: Часть первая» была своеобразным тизером. Знаю, что в первом фильме её совсем немного, но во второй картине она уже будет играть заметную роль. Мы будем следить за приключениями Тимоти (Шаламе. — RT) и Зендаи в пустыне», — рассказал Вильнёв в беседе с Variety.

Помимо Тимоти Шаламе и Зендеи, к своим ролям вернутся Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Стеллан Скарсгард и Дэйв Батиста, сыгравшие в первой части Пола Атрейдеса, Чани, леди Джессику, Стилгара, барона Владимира Харконнена и Глоссу Раббана соответственно.

Также к актёрскому составу присоединятся Флоренс Пью («Чёрная вдова») в роли дочери императора, принцессы Ирулан Коррино, и Остин Батлер («Однажды в… Голливуде»). Он появится на экране в образе Фейда-Рауты Харконнена. Над сценарием фильма по одноимённому роману Фрэнка Герберта работают Дени Вильнёв и Джон Спэйтс — они же участвовали в подготовке скрипта первой части. Ожидается, что съёмки картины начнутся в 2022 году, а премьера запланирована на 20 октября 2023-го.

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По словам Вильнёва, в новом фильме будет немало кадров в формате IMAX — возможно, даже больше, чем в первой части. Режиссёр ожидает, что производство продолжения станет для команды ещё более серьёзным вызовом, чем работа над первой частью. Тем не менее постановщик уверен в своих силах.

Первая «Дюна» впервые была представлена 3 сентября 2021 года на Венецианском кинофестивале. Вскоре лента вышла в широкий прокат. Её кассовые сборы составили более $400 млн. Фильм получил десять номинаций на премию «Оскар» и удостоился шести статуэток — за работу художника-постановщика и оператора, саундтрек, а также за технические достижения.

Ранее был анонсирован ещё один проект, действие которого развернётся во вселенной Фрэнка Герберта. Режиссёр нашумевшего сериала HBO «Чернобыль» Йохан Ренк снимет первые два эпизода приквела «Дюны», получившего название Dune: The Sisterhood («Дюна: Сестринство»). Он же выступит одним из исполнительных продюсеров проекта. Шоураннер — Дайан Адему-Джон, работавшая над сериалами «Дневники вампира» и «Древние».

Действие сериала развернётся за 10 тыс. лет до событий «Дюны». В центре сюжета окажутся сёстры Харконнен — они сражаются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают легендарный орден Бене Гессерит.