Премьера «Дюны 2» Дени Вильнёва может перенестись из-за забастовки актёров

Кинокомпания Warner Bros. рассматривает вероятность переноса премьер ряда своих проектов, в числе которых «Дюна 2» и новая часть «Аквамена».

Причиной переноса громких премьер может стать забастовка актёров, пишет Variety со ссылкой на собственные источники внутри компании. Уточняется, что если протестная акция продлится до осени, то артисты, исполнившие роли в фильмах, не смогут принять участие в рекламной кампании и продвижении картин.

Выход «Дюны 2» был запланирован на 3 ноября, а нового «Аквамена» — на 25 декабря. Если студия примет решение о переносе премьер, то обе ленты выйдут на широкие экраны лишь в 2024 году.

Ранее в сети был опубликован полный перечень требований Гильдии киноактёров США и ответные предложения продюсеров.