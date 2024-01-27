«Снегирь», «Праведник» и первая актриса-космонавт: в Москве наградили лауреатов премии «Золотой орёл — 2024»

В Москве в первом павильоне «Мосфильма» состоялось торжественное награждение лауреатов кинематографической премии «Золотой орёл». Лучшим фильмом года стала картина «Снегирь» Бориса Хлебникова. Постановщик драмы «Праведник» Сергей Урсуляк был награждён за лучшую режиссёрскую работу. Лучшей актрисой стала Анна Михалкова, снявшаяся в ленте «Чувства Анны», а Александр Яценко за главную роль в «Праведнике» стал лучшим актёром кино. За сценарий статуэтку забрал Александр Велединский, автор картины «1993». Подробнее о победителях этого года — в материале RT.

В пятницу, 26 января, в Москве Национальная академия кинематографических искусств и наук России объявила лауреатов премии «Золотой орёл» 2024 года. Торжественная церемония награждения проходила по традиции в первом павильоне студии «Мосфильм».

Первым на сцену с речью вышел Владимир Мединский. Помощник президента вручил почётную награду народному артисту РФ Карену Шахназарову за вклад в российский кинематограф. На счету у Шахназарова это уже пятый «Золотой орёл». До этого он получал его за фильмы «Исчезнувшая империя» и «Палата №6» как лучший режиссёр, а также за лучшую игровую картину «Белый тигр» и мини-сериал «Анна Каренина. История Вронского».

«Большая честь, конечно, потому что «Золотой орёл» — самая престижная премия в России сегодня. Я очень тронут», — цитирует слова Шахназарова ТАСС.

Также был награждён за вклад в кинематограф страны оператор Анатолий Мукасей, в фильмографии которого такие ленты, как «Берегись автомобиля», «Большая перемена», «По семейным обстоятельствам», «Чучело» и другие.

Артистка Юлия Пересильд за свою работу в фильме «Вызов» Клима Шипенко получила статуэтку как первая в истории актриса-космонавт.

Гран-при премии «Золотой орёл» забрал драматический триллер «Снегирь» режиссёра Бориса Хлебникова. В нём рассказывается о парнях-студентах, отправившихся проходить практику на рыболовное судно. Герои не ожидали, что их примут там холодно: моряки не были рады тому, что им теперь придётся не только учить новеньких, но ещё и следить за тем, чтобы они не утонули. В то время, как студенты начинают притираться к команде, капитан принимает решение заплыть в воды Норвегии.

Постановщик военно-исторической драмы «Праведник» Сергей Урсуляк за свою работу был награждён премией как лучший режиссёр. Вместе с тем победу в номинации «Лучшая мужская роль в кино» одержал Александр Яценко, сыгравший Николая Киселёва в «Праведнике».

Лучшей актрисой кино члены академии избрали Анну Михалкову. Статуэтку артистка получила за главную роль в фильме «Чувства Анны» постановщицы Анны Меликян.

Приз в категории «Лучший сценарий» достался Александру Велединскому за работу над фильмом «1993» с Евгением Цыгановым и Екатериной Вилковой в главных ролях. Актриса Александра Ребенок, также воплотившая один из образов в ленте, одержала победу в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Лучшим же актёром второго плана стал Евгений Ткачук, сыгравший Ферзя в картине «Праведник».

Кадр из фильма «Снегирь»

© kinopoisk.ru

Премии был удостоен многосерийный проект «Бизон. Дело манекенщиц» Сергея Чекалова как лучший телевизионный сериал, а Сергей Безруков, исполнивший в ленте главную роль, получил статуэтку как лучший актёр на телевидении.

«Первого своего «Орла» я получил в 2004 году за роль участкового в сериале «Участок». Спустя 20 лет получаю за роль майора в «Бизоне». Есть надежда спустя ещё 20 лет получить за генерала. Буду стараться», — цитирует слова Безрукова «Кинорепортёр» в своём Telegram-канале.

За лучшую женскую роль на ТВ наградили Елену Яковлеву, снявшуюся в детективе «Дама с собачкой».

В категории «Лучший актёр онлайн-сериала» призёрами стали два артиста — Александр Яценко и Иван Янковский. Оба получили премию за роли в многосерийной ленте «Фишер». Сам «Фишер» был признан лучшим проектом онлайн-платформ. У Янковского в копилке наград это уже пятая статуэтка премии «Золотой орёл».

Среди актрис интернет-сериалов победу одержала Марьяна Спивак, снявшаяся в драматическом триллере «Чёрное облако».

Лучшим анимационным фильмом стала картина «Коты Эрмитажа», снятая Василием Ровенским. Это мультипликационная лента о коте по имени Винсент, который становится частью элитного отряда охраняющих Эрмитаж котов. Новичок скрывает от них своего приятеля — мышь Мориса, который мечтает попробовать на вкус картину «Мона Лиза».

Также по теме Звёзды экрана: зрители назвали лучших российских актёров года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал рейтинг лучших российских актёров и актрис уходящего года. По...

В категории короткометражных фильмов награду забрала картина «Шоссе энтузиастов» режиссёра Фёдора Кравчука, где парень из религиозной семьи вместо Пасхи посещает день рождения девушки, в которую влюблён.

Среди документальных лент приз взял фильм «Мельников» постановщицы Марины—Марии Мельник, а за визуальные эффекты «Золотой орёл» был вручён ALGOUS studio, работавшей над созданием картины «Снегирь» Бориса Хлебникова. За работу над лентой были также награждены звукорежиссёр Максим Беловолов и монтажёр Иван Лебедев.

Приз за лучшую музыку к фильму получил композитор Алексей Рыбников, сочинявший мелодии для картины «Повелитель ветра». За работу над фильмом «Хитровка. Знак четырёх» награды получили художник-постановщик Сергей Февралёв и художники по костюмам Дмитрий Андреев и Владимир Никифоров.