«Снегирь», «Праведник» и первая актриса-космонавт: в Москве наградили лауреатов премии «Золотой орёл — 2024»
В Москве наградили лауреатов премии «Золотой орёл»
- В Москве наградили лауреатов премии «Золотой орёл»
- РИА Новости
- © Кристина Кормилицына
В пятницу, 26 января, в Москве Национальная академия кинематографических искусств и наук России объявила лауреатов премии «Золотой орёл» 2024 года. Торжественная церемония награждения проходила по традиции в первом павильоне студии «Мосфильм».
Первым на сцену с речью вышел Владимир Мединский. Помощник президента вручил почётную награду народному артисту РФ Карену Шахназарову за вклад в российский кинематограф. На счету у Шахназарова это уже пятый «Золотой орёл». До этого он получал его за фильмы «Исчезнувшая империя» и «Палата №6» как лучший режиссёр, а также за лучшую игровую картину «Белый тигр» и мини-сериал «Анна Каренина. История Вронского».
«Большая честь, конечно, потому что «Золотой орёл» — самая престижная премия в России сегодня. Я очень тронут», — цитирует слова Шахназарова ТАСС.
Также был награждён за вклад в кинематограф страны оператор Анатолий Мукасей, в фильмографии которого такие ленты, как «Берегись автомобиля», «Большая перемена», «По семейным обстоятельствам», «Чучело» и другие.
Артистка Юлия Пересильд за свою работу в фильме «Вызов» Клима Шипенко получила статуэтку как первая в истории актриса-космонавт.
Гран-при премии «Золотой орёл» забрал драматический триллер «Снегирь» режиссёра Бориса Хлебникова. В нём рассказывается о парнях-студентах, отправившихся проходить практику на рыболовное судно. Герои не ожидали, что их примут там холодно: моряки не были рады тому, что им теперь придётся не только учить новеньких, но ещё и следить за тем, чтобы они не утонули. В то время, как студенты начинают притираться к команде, капитан принимает решение заплыть в воды Норвегии.
Постановщик военно-исторической драмы «Праведник» Сергей Урсуляк за свою работу был награждён премией как лучший режиссёр. Вместе с тем победу в номинации «Лучшая мужская роль в кино» одержал Александр Яценко, сыгравший Николая Киселёва в «Праведнике».
Лучшей актрисой кино члены академии избрали Анну Михалкову. Статуэтку артистка получила за главную роль в фильме «Чувства Анны» постановщицы Анны Меликян.
Приз в категории «Лучший сценарий» достался Александру Велединскому за работу над фильмом «1993» с Евгением Цыгановым и Екатериной Вилковой в главных ролях. Актриса Александра Ребенок, также воплотившая один из образов в ленте, одержала победу в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Лучшим же актёром второго плана стал Евгений Ткачук, сыгравший Ферзя в картине «Праведник».
- Кадр из фильма «Снегирь»
- © kinopoisk.ru
Премии был удостоен многосерийный проект «Бизон. Дело манекенщиц» Сергея Чекалова как лучший телевизионный сериал, а Сергей Безруков, исполнивший в ленте главную роль, получил статуэтку как лучший актёр на телевидении.
«Первого своего «Орла» я получил в 2004 году за роль участкового в сериале «Участок». Спустя 20 лет получаю за роль майора в «Бизоне». Есть надежда спустя ещё 20 лет получить за генерала. Буду стараться», — цитирует слова Безрукова «Кинорепортёр» в своём Telegram-канале.
За лучшую женскую роль на ТВ наградили Елену Яковлеву, снявшуюся в детективе «Дама с собачкой».
В категории «Лучший актёр онлайн-сериала» призёрами стали два артиста — Александр Яценко и Иван Янковский. Оба получили премию за роли в многосерийной ленте «Фишер». Сам «Фишер» был признан лучшим проектом онлайн-платформ. У Янковского в копилке наград это уже пятая статуэтка премии «Золотой орёл».
Среди актрис интернет-сериалов победу одержала Марьяна Спивак, снявшаяся в драматическом триллере «Чёрное облако».
Лучшим анимационным фильмом стала картина «Коты Эрмитажа», снятая Василием Ровенским. Это мультипликационная лента о коте по имени Винсент, который становится частью элитного отряда охраняющих Эрмитаж котов. Новичок скрывает от них своего приятеля — мышь Мориса, который мечтает попробовать на вкус картину «Мона Лиза».
В категории короткометражных фильмов награду забрала картина «Шоссе энтузиастов» режиссёра Фёдора Кравчука, где парень из религиозной семьи вместо Пасхи посещает день рождения девушки, в которую влюблён.
Среди документальных лент приз взял фильм «Мельников» постановщицы Марины—Марии Мельник, а за визуальные эффекты «Золотой орёл» был вручён ALGOUS studio, работавшей над созданием картины «Снегирь» Бориса Хлебникова. За работу над лентой были также награждены звукорежиссёр Максим Беловолов и монтажёр Иван Лебедев.
Приз за лучшую музыку к фильму получил композитор Алексей Рыбников, сочинявший мелодии для картины «Повелитель ветра». За работу над фильмом «Хитровка. Знак четырёх» награды получили художник-постановщик Сергей Февралёв и художники по костюмам Дмитрий Андреев и Владимир Никифоров.