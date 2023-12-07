«Кино долгого действия»: российский фильм «Чувства Анны» вошёл в программу американского фестиваля Slamdance

Российский фильм «Чувства Анны» вошёл в программу фестиваля Slamdance Film Festival, который пройдёт в США в офлайн- и онлайн-форматах с 19 по 28 января. Лента будет представлена в секции «Прорывы». Режиссёром «Чувств Анны» выступила Анна Меликян, а главную роль исполнила Анна Михалкова. По сюжету её героиня — работница завода — после удара током и падения начинает общаться с внеземными цивилизациями и передавать их послания народу. По словам продюсера ленты Дмитрия Литвинова, участие в фестивале Slamdance важно, и команда проекта рада такой возможности. Подробности — в материале RT.

Российская фантастическая драма «Чувства Анны» режиссёра и сценариста Анны Меликян вошла в программу 30-го американского кинофестиваля Slamdance Film Festival. Фильм будет показан в секции Breakouts («Прорывы»). Также в категории представлены такие ленты, как Bike Vessel («Велосипедное судно») Эрика Д. Силса, Chaperone («Чаперон») Зои Айзенберг, Love And Work («Любовь и работа») Пита Охса, One bullet («Одна пуля») Кэрол Дайсингер и Slide («Слайд») режиссёра Билла Плимптона.

Всего на смотре будут показаны 32 полных метра и 75 короткометражных фильмов из таких стран, как Афганистан, Австралия, Бразилия, Канада, Германия, Греция, Иран, Израиль, Италия, Япония, Норвегия, Палестина и Великобритания.

Кинофестиваль пройдёт в Парк-Сити и Солт-Лейк-Сити с 19 по 25 января офлайн, а с 22 по 28 января будут осуществляться онлайн-показы на канале Slamdance Channel.

Действие «Чувств Анны» разворачивается в наши дни в альтернативной реальности, где человечество готовится колонизировать Марс. В центре сюжета — работница кондитерской фабрики Анна. У неё есть муж Сергей, который трудится на колбасном заводе, и двое детей. Их жизнь проходит размеренно и спокойно, пока однажды Анну не ударяет током. От неожиданности и боли она падает и травмирует голову, после чего начинает слышать голоса жителей внеземных цивилизаций, записывает их послания и выкладывает в соцсети. Когда предсказания инопланетян начинают сбываться, Анна становится популярной.

Главную роль в ленте исполнила Анна Михалкова. Также в проекте снялись Тимофей Трибунцев, Екатерина Андреева, Олег Ягодин, Полина Васильева, Мария Бердинских и многие другие.

По словам одного из продюсеров картины Дмитрия Литвинова, участие в такого рода американском кинофестивале — важная ступень в распространении фильма в массы, а также возможность заинтересовать иностранных прокатчиков. Литвинов отметил, что съёмочная группа рада, что публика США увидит картину.

«Мы, конечно же, очень рады, потому что этот фестиваль является основным в Америке с точки зрения донесения авторских фильмов до зрителей. Кроме того, это, как мы его называем, мини-версия отборочного комитета «Оскара» в мире артхауса, — пояснил продюсер в разговоре с RT. — Надеемся, что после смотра американские дистрибьюторы заинтересуются нашей лентой для проката в Америке».

Дмитрий Литвинов также уточнил, что были поданы заявки на участие и в других кинофестивалях, — на данный момент команда ожидает подтверждений.

© Кадр из фильма «Чувства Анны» (2023)

Картина Анны Меликян уже участвовала в кинофестивале «Новый сезон» в Сочи вне конкурса. По словам постановщицы, премьера ленты была необычной для неё.

«Я очень рада, что мы показали фильм вне конкурса. Сейчас конкурсы кажутся мне особенно неуместными. Я просто хотела, чтобы кино увидели на большом экране. Это был очень интересный показ, раньше у меня таких не было, но, правда, и фильмов таких у меня раньше не было. Обычно зритель сразу реагирует, после сеанса подходит, обнимает, что-то говорит. А тут всё было совершенно по-другому, зрители начали писать мне только спустя пару дней. Как будто это кино долгого действия и настигает тебя спустя время, а вначале, как мне показалось, немного оглушает», — призналась Меликян в интервью «РБК Life».

Картина вышла в широкий прокат в России 9 ноября 2023-го.

К слову, это не первый фильм постановщицы, который увидят иностранные зрители. В 2008 году её лента «Русалка» входила в конкурсную программу фестиваля независимого кино Sundance в США. Тогда Анна Меликян взяла награду как лучший режиссёр, а после издание Variety включило её в список самых перспективных постановщиков мира. В том же году фильм выдвигался на «Оскар», но в число номинантов не вошёл.

Кроме того, «Русалка» была удостоена приза ФИПРЕССИ на Берлинале, награды на смотре в Карловых Варах, а также премий «Ника» и «Кинотавр».

Slamdance Film Festival — ежегодный кинофестиваль, миссия которого — помочь режиссёрам с разными мнениями и творческими представлениями сделать свои проекты доступными для всех.