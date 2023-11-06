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«Температурный фон выше нормы»: синоптики сообщили о тёплой и пасмурной погоде в Москве на предстоящей рабочей неделе

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Роман Шимаев, Полина Полетаева
На этой неделе жителей Москвы ожидает пасмурная, но тёплая погода. Как сказали опрошенные RT синоптики, столбики термометров будут находиться на пять-шесть градусов выше климатической нормы. При этом самым холодным днём станет суббота, 11 ноября: воздух прогреется до +6 °С. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также указал, что москвичи могут забыть про слово «снег» на этой неделе.
«Температурный фон выше нормы»: синоптики сообщили о тёплой и пасмурной погоде в Москве на предстоящей рабочей неделе
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Текущая неделя в Москве и области будет пасмурной, но достаточно тёплой для этого времени года, сообщили синоптики в разговоре с RT.

«В первой половине недели очень тёплая погода, а во второй — просто тёплая. Связано это с тем, что во вторник воздушные массы будут перемещаться с юга Атлантики и температура будет очень высокой», — заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, во вторник воздух прогреется до +9...+11 °С, что характерно для температурных значений последних чисел сентября. Затем воздушные массы начнут перемещаться уже из центральных акваторий Атлантического океана.

«В любом случае, погода будет тёплой. В среду +7...+9 °С, на шесть градусов выше нормы. В четверг — на три-четыре градуса выше нормы — +5...+7 °С. До четверга включительно давление будет низким, поэтому погода будет облачной. Ночные и дневные температуры будут отличаться совсем немножко, на два три градуса. В ночь на среду +5...+7 °С, в ночь на четверг +3...+5 °С. А вот в пятницу и в последующие дни давление заметно повысится. Уже будут прояснения в облаках, поэтому будут более заметен суточный ход. Это означает, что ночные температуры с пятницы по воскресенье 0...+5 °С, а дневные — +5...+9 °С. Такой температурный фон примерно на три градуса выше нормы», — подчеркнул он.

Научный руководитель Гидрометцентра России также подчеркнул, что москвичи могут забыть слово «снег» на этой неделе: «Небольшие осадки будут во вторник и четверг. Но самое главное, что не мокрый снег, ни снег не подразумевается».

  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отметил, что в настоящий момент Европейская часть России находится во власти циклона, которые закрывают всю территорию и медленно движется на восток.

«В рабочие дни будет попрохладнее, но всё равно выше нормы на пять-шесть градусов. Ночные температуры +1...+6 °С, а дневные +5...+8 °С», — рассказал Цыганков.

Как поддерживать здоровье осенью

Также RT поговорил с экспертами на тему поддержания здоровья в осенний период года.

Так, сертифицированный коуч по здоровью, специалист по питанию, нутрициолог Алёна Степанова обратила внимание на необходимость включить в рацион цветные овощи и фрукты. Такая мера поможет укрепить и поддержать иммунитет в холодное время года.

«Сейчас важно включить в рацион те продукты, которые содержат витамин С. В первую очередь это облепиха и клюква. Важное уточнение: напитки из этих ягод, например морсы или компоты, стоит пить без добавления сахара. Сахар «отключает» иммунитет, и в период после его употребления достаточно просто подхватить какой-нибудь вирус. Кроме того, внимание следует обратить и на шиповник. Его можно заваривать и пить как чай», — сказала Степанова.

Вместе с тем нутрициолог посоветовала максимально разнообразить рацион в холодное время года. Так, в него, помимо прочего, можно добавить полезные жиры — ту же жирную рыбу.

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«Также не следует забывать о полезных добавках, таких как омега-3, о витамине D», — уточнила собеседница RT.

Вниманием не стоит обходить и все цветные продукты. Они тоже играют важную роль в поддержании и укреплении иммунитета: «Ведь они среди прочего содержат антиоксиданты, а это защитники нашего организма, если говорить простым языком. Всё, что сейчас есть на прилавках, всё, что доступно, должно быть в рационе».

В свою очередь, фитнес-эксперт, телеведущий Эдуард Каневский посоветовал любителям спорта не заниматься упражнениями на улице в сильные морозы, потому что такие занятия сильно нагружают дыхательную систему.

«Не зря некоторые лыжники и биатлонисты имеют профессиональное заболевание — бронхиальную астму. Поэтому, если вы любитель, советую вам ограничить физические нагрузки при температуре -10 °С и ниже. Но если вам очень уж хочется позаниматься на улице в холодную пору, соблюдайте несколько правил: нагрузки должны быть низкоинтенсивными, а продолжительность занятий — малой», — сказал он.

Что касается питьевого режима, то, как правило, в холодный период потребность организма в жидкости существенно ниже, чем в тёплый. Однако если вы всё-таки пьёте воду во время тренировок в непогоду, то берите с собой термос.

«Если вы пьёте воду, берите с собой термос, а не бутылку, иначе можно застудить горло», — резюмировал Каневский.

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