Фитнес-тренер Каневский посоветовал снизить интенсивность тренировок в холод на улице

Фитнес-эксперт, телеведущий Эдуард Каневский рассказал RT, каких правил стоит придерживаться во время уличных тренировок в холодное время года.

По словам эксперта, виды тренировок, которым стоит отдавать предпочтение в холодную пору, определяются исключительно приоритетами человека, занимающегося спортом, а не погодными условиями.

«Если человек любит аэробные нагрузки, он не пойдёт в тренажёрный зал, потому что там теплее. Соответственно, и наоборот — человек, который всегда занимался в зале, вряд ли пойдёт зимой на улицу тягать примёрзшие к асфальту гири. Поэтому здесь в первую очередь вопрос сводится к экипировке», — уточнил Каневский.

В частности, бегунам он порекомендовал уделить внимание обуви. Для бега в зимнее время существуют так называемые кроссовки-внедорожники, которые обладают всеми необходимыми характеристиками: специальный утеплённый материал, мембрана, не пропускающая воду, а также противоскользящая подошва, не дубеющая при низких температурах.

«Кстати, любители аэробных нагрузок могут заменить обычный бег занятиями на беговых лыжах. Нагрузка схожая, а человек продолжает заниматься любимым делом», — добавил собеседник RT.

Вместе с тем Каневский посоветовал не заниматься спортом на улице в сильные морозы, потому что такие занятия сильно нагружают дыхательную систему.

«Не зря некоторые лыжники и биатлонисты имеют профессиональное заболевание — бронхиальную астму. Поэтому, если вы любитель, советую вам ограничить физические нагрузки при температуре -10 °С и ниже. Но если вам очень уж хочется позаниматься на улице в холодную пору, соблюдайте несколько правил: нагрузки должны быть низкоинтенсивными, а продолжительность занятий — малой», — сказал он.

Что касается питьевого режима, то, как правило, в холодный период потребность организма в жидкости существенно ниже, чем в тёплый. Однако если вы всё-таки пьёте воду во время тренировок в непогоду, то берите с собой термос.

«Если вы пьёте воду, берите с собой термос, а не бутылку, иначе можно застудить горло», — резюмировал Каневский.

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