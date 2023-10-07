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Врач Филёва: при пробежке в холод первый слой одежды должен быть влагоотводящим

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Анастасия Румянцева
Врач Александра Филёва рассказала в беседе с RT, как подготовиться к пробежкам в холодную погоду. Как посоветовала эксперт лаборатории «Гемотест», следует позаботиться об удобной спортивной одежде.
Врач Филёва: при пробежке в холод первый слой одежды должен быть влагоотводящим
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«Одеваться лучше всего в слои: тот, что прилегает к телу, должен быть влагоотводящим — из синтетики или натуральной шерсти. Второй слой — тёплый. К примеру, подойдёт толстовка из флиса. Третий слой должен быть из ветронепроницаемого и непромокаемого материала. На ноги стоит надеть утеплённые спортивные носки, которые также способны отводить влагу, и зимние кроссовки — их подошва менее скользкая. Руки и голова особенно чувствительны к холоду, поэтому важно надевать шапку или повязку и перчатки», — рассказала специалист. 

При ветреной погоде нужно защитить кожу лица жирным кремом, порекомендовала врач.

«Наносить его стоит не позднее чем за 15—20 минут до выхода, чтобы он успел впитаться и начал работать», — отметила Филёва. 

Как предупредила собеседница RT, людям с респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями бегать в холода не рекомендуется.

«Резкие перепады температур для них опасны. При астме они могут спровоцировать усиление симптомов, а при заболеваниях сердца — приступ», — заключила врач. 

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