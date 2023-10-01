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Пожилым россиянам посоветовали включить в рацион отвар шиповника и семена тыквы

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Анастасия Румянцева
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала в беседе с RT, какие продукты стоит включить в рацион пожилым людям.
Пожилым россиянам посоветовали включить в рацион отвар шиповника и семена тыквы
  • Gettyimages.ru

По её словам, всего одного стакана отвара шиповника может быть достаточно, чтобы обеспечить организм суточной дозой витамина С.

Как подчеркнула врач — эксперт лаборатории «Гемотест», в 100 г этой ягоды содержится 426 мг аскорбиновой кислоты, притом что ежедневно для поддержания здоровья взрослым необходимо 100 мг витамина.

«Витамин С обладает мощным антиоксидантным действием, то есть он защищает клетки от разрушительного действия агрессивных форм кислорода. Если клетки здоровы, они медленнее стареют. Кроме того, в шиповнике есть флавоноиды. Эти растительные вещества могут снижать воспаление», — объяснила специалист.

Кроме того, врач рассказала, что стоит добавить в рацион тыкву, поскольку в её мякоти и семенах много ценных витаминов и минералов.

«Тыква — это хороший источник витамина А, который поддерживает остроту зрения и здоровье щитовидной железы. Тыква также богата калием и магнием, которые уменьшают отёки и поддерживают работу сердца», — объяснила собеседница RT. 

Кроме того, в тыкве содержатся фитостеролы — особые растительные вещества, которые помогают контролировать уровень вредного холестерина, заявила гастроэнтеролог.

По её словам, за его концентрацией важно следить в любом возрасте: он повышает риск развития атеросклероза, который может привести к инфаркту и инсульту.

Кашух добавила, что люди старше 60 лет особенно часто жалуются на чрезмерную утомляемость, слабость в мышцах, рассеянность и апатию.

«Все эти проявления могут указывать на развитие железодефицитной анемии — состояния, при котором внутренние органы испытывают кислородное голодание. Анемия появляется, когда в организме не хватает железа. Самостоятельно железо не вырабатывается, и получить его можно только из пищи», —  пояснила врач.

Лучше всего этот микроэлемент в организме усваивается из продуктов животного происхождения, напомнила эксперт. Особенно много ценного минерала в говядине, баранине, курице, индейке и субпродуктах — печени и сердце, подчеркнула Кашух. 

Помимо этого, врач напомнила, что молочные продукты — доступный источник кальция.

«Кальций делает кости крепкими и снижает риск остеопороза — заболевания, при котором нарушается структура костной ткани и увеличивается риск переломов», — заключила она. 

1 октября отмечается Международный день пожилых людей.

Ранее врач-онколог, заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Анастасия Марьенко в беседе с RT объяснила, как употребление фастфуда может спровоцировать рак органов ЖКТ.

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