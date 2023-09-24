Врач Марьенко предупредила любителей фастфуда о рисках развития рака органов ЖКТ

Врач-онколог, заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Анастасия Марьенко в беседе с RT объяснила, как употребление фастфуда может спровоцировать рак органов ЖКТ.

«Одна из основных опасностей, связанных с фастфудом, заключается в способе его приготовления. Многие продукты фастфуда готовятся на масле или во фритюре, что может привести к образованию канцерогенов. Обжаренное мясо и картофель могут стать источником свободных радикалов в организме, которые способствуют возникновению онкологических заболеваний. Поэтому важно ограничивать потребление вредной пищи и предпочитать более здоровые варианты приготовления — на пару или тушение», — рассказала онколог.



По её словам, ещё одной проблемой фастфуда является его высокая калорийность. Избыточный вес, вызванный регулярным потреблением калорийной пищи, может увеличить риск развития рака, напомнила Марьенко.

Опасна не только обжаренная пища, но и некоторые мясные продукты, добавила она.

«Говядину, свинину, баранину не обязательно полностью исключать из рациона, хотя красное мясо и классифицируется как возможный канцероген. Допустимы три-четыре порции из красного мяса в неделю. Колбасы, сосиски, ветчина и бекон, в свою очередь, являются переработанным мясом и несут куда большие риски для развития рака органов ЖКТ. Поэтому их потребление следует сократить и заменить на более здоровые альтернативы. Например, отдавать предпочтение белому мясу или рыбе», — поделилась рекомендациями врач.

Газированные напитки являются частым спутником фастфуда. Они содержат огромное количество сахара, что может негативно сказаться на нашем здоровье, отметила доктор. Пить лучше негазированную воду без вкусовых и цветовых добавок, посоветовала специалист.

«Следует стремиться к сбалансированному рациону, включающему разнообразные низкокалорийные продукты, сезонные овощи и фрукты, злаки. В конечном итоге осознанное потребление фастфуда и контроль за своим рационом помогут минимизировать риски развития онкозаболеваний», — резюмировала Марьенко.

Ранее онколог, заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Максим Астраханцев рассказал в беседе с RT, каким категориям людей может грозить рак щитовидной железы.