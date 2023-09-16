Онколог Астраханцев назвал факторы риска развития рака щитовидной железы

Онколог, заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Максим Астраханцев рассказал в беседе с RT, каким категориям людей может грозить рак щитовидной железы.

«Один из главных факторов риска — пол. Статистика показывает, что у женщин диагностируется три из каждых четырёх случаев рака щитовидной железы. Это связано с гормональными различиями между мужчинами и женщинами, которые могут влиять на развитие этого вида рака. Возраст также играет важную роль. Хотя рак щитовидной железы может развиться в любом возрасте, около двух третей всех случаев выявляется у людей в возрасте от 20 до 55 лет», — пояснил собеседник RT.

При этом анапластический рак щитовидной железы, наиболее агрессивная форма этого заболевания, обычно диагностируется после 60 лет, предупредил эксперт.

«У детей и подростков также может развиться медуллярный рак щитовидной железы, особенно если они являются носителями мутации онкогена RET», — отметил онколог.

Генетика также играет важную роль в развитии рака щитовидной железы, подчеркнул Астраханцев.

«Некоторые виды этого рака связаны с генетическими мутациями. Как уже было сказано, мутация онкогена RET может вызвать медуллярный рак щитовидной железы. Однако не у всех носителей этой мутации рак развивается. Семейная история рака щитовидной железы также может повысить риск развития этого заболевания. Наличие предраковых полипов в толстой кишке может быть связано с увеличенным риском развития папиллярного рака щитовидной железы», — рассказал специалист.

Врач рассказал и о влиянии рентгеновского излучения, поскольку, по его словам, воздействие радиации на голову и шею тоже может увеличить риск развития папиллярного и фолликулярного рака щитовидной железы.

«Лучевая терапия лимфомы Ходжкина или других форм лимфомы головы и шеи, а также излучения и радиоактивные осадки после аварий на АЭС могут быть источниками такого воздействия», — добавил онколог.

Кроме того, диета с низким содержанием йода может увеличить риск развития рака щитовидной железы. Йод необходим для нормальной работы щитовидной железы, и его недостаток может спровоцировать проблемы в этой области, подчеркнул Максим Астраханцев.

Ранее Павел Копосов, доктор медицинских наук, онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС), в беседе с RT посоветовал людям старше 45 лет регулярно обследоваться.