Большинство россиян признались, что любят осень

Телемедицинский сервис «Доктис» провёл опрос и выяснил, что 70% россиян любят осень.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Порядка 55% опрошенных заявили, что любят осень, потому что в это время года очень красиво, а 33% — потому что спадает жара.

При этом 20% респондентов признались, что не любят осень. 42% заявили, что главная причина в дожде, холоде и грязи, а 37% отметили, что тяжело вставать по утрам.

Также 10% опрошенных признались, что ненавидят это время года.

Около 30% считают, что хорошее настроение в осенний сезон невозможно, а 70% — что настроение зависит от человека. Так, например, лидируют среди способов поддержать хорошее настроение осенью занятия спортом, времяпрепровождение с семьёй, хобби (34%), а также витамины (20%).

«Октябрь-ноябрь и март-начало апреля — для психики это два самых тяжёлых периода. При смене сезонов организм человека должен перестраиваться и адаптироваться к другому световому и тепловому режиму», — объяснила психотерапевт «Доктис» Елена Бурделова.

Ранее сообщалось, что Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос и выяснил, какой процент россиян испытывает уныние. Согласно результатам исследования, 38% россиян никогда не испытывали уныния.