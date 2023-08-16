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ВЦИОМ: 38% россиян никогда не бывают в унынии

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос и выяснил, какой процент россиян испытывает уныние.
ВЦИОМ: 38% россиян никогда не бывают в унынии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на данные исследования.

Утверждается, что 38% граждан России никогда не испытывают уныния. Ещё 12% опрошенных поделились, что бывают в печальном настроении несколько раз в месяц и чаще, а 3% находятся в этом состоянии постоянно.

Отмечается, что респонденты назвали самой популярной (18%) причиной для уныния личные и бытовые проблемы.

Ранее сервис для поиска работы «Работа.ру» и сервис автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор» выяснили, что россияне считают выгорание и недостаток мотивации причинами снижения продуктивности.

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