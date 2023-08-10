Россияне назвали выгорание и недостаток мотивации причинами снижения продуктивности

Сервис для поиска работы «Работа.ру» и сервис автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор» предложили россиянам оценить уровень своей продуктивности на работе в ходе совместного исследования.

Об этом пишет газета «Известия».

Большая часть опрошенных (40%) оценили свою продуктивность на 4 балла из 5, 38% — на 5 из 5. На 3 балла продуктивны 17% участников опроса, на 2 балла из 5 — только 2%, и ещё 2% оценили свою продуктивность на 1 балл.

Оценивая причины, мешающие продуктивности, 44% опрошенных указали выгорание и нехватку энергии, 42% — недостаток мотивации, 37% — отсутствие ясных целей и задач на работе. 17% сотрудников не дают сосредоточиться на работе семейные и личные проблемы, ещё 17% мешает жара.

Чтобы повысить продуктивность, 45% респондентов ставят задачи на каждый день, 27% стараются соблюдать режим работы и отдыха, 25% сокращают время на общение с коллегами.

Ещё 10% респондентов настраиваются на продуктивную работу, слушая музыку, а 9% признались, что им в этом помогает кофе.

Ранее кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин рассказал о феномене пятницы.