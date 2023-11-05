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Синоптик Цыганков: вся неделя в Москве будет пасмурной и с небольшими дождями

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Полина Полетаева
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей неделе.

По словам синоптика, над Европейской частью России стоит циклон.

«Закрывает практически всю территорию Европейской части, закрывает и медленно движется на восток. Мы попадаем в тёплый сектор. Уже сегодня +9 °С утром, а днём ожидаем +11...+13 °С. В ночь на понедельник +5...+7 °С. В понедельник тоже будет тепло, но чуть попрохладнее, чем сегодня — +9...+11 °С. В рабочие дни ещё попрохладнее, но всё равно выше нормы на пять-шесть градусов. Ночные температуры +1...+6 °С, а дневные +5...+8 °С», — рассказал Цыганков.

Он отметил, что вся предстоящая неделя будет пасмурной.

«Небольшие дожди. Ветер юго-восточный, южный, а дальше повернёт на западный. На неделе самым прохладным днём будет следующая суббота. Ночная температура +1...+5 °С, а днём +3...+6 °С», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что на Елагином острове в Санкт-Петербурге разместили метеостанцию, которая будет мониторить чистоту воздуха.

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