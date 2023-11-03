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На Елагином острове в Петербурге появилась станция мониторинга воздуха

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На Елагином острове в Санкт-Петербурге разместили метеостанцию, которая будет мониторить чистоту воздуха.
На Елагином острове в Петербурге появилась станция мониторинга воздуха
  • Gettyimages.ru
  • © Ojimorena

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Как заявил глава комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Александр Герман, это первая из девяти автоматических станций. Всего планируется установка 30 станций до 2025 года.

Устройства анализируют воздух на содержание 21 вещества.

Станция представляет собой небольшое помещение, которое похоже на киоск. На бегущей строке представлена информация об объёме содержания в атмосфере бензола, диоксида азота и других ядовитых веществ.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области установили пункт наблюдения за вечной мерзлотой.

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