В Магаданской области установили пункт наблюдения за вечной мерзлотой
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Об этом сообщает ОТР.
Датчики расположены на глубине 20 м. Оборудование работает в автономном режиме, подзарядка идёт от солнечных батарей и ветрогенератора.
Кроме того, рядом разместили метеорологическую станцию для мониторинга солнечной радиации и атмосферных осадков.
Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе создадут карту изменений мерзлоты. Это позволит оценивать текущее состояние почв и прогнозировать их изменения на 50 лет вперёд.