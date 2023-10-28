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В Магаданской области установили пункт наблюдения за вечной мерзлотой

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Около посёлка Стекольный в Магаданской области появился пункт наблюдения за вечной мерзлотой.
В Магаданской области установили пункт наблюдения за вечной мерзлотой
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ОТР.

Датчики расположены на глубине 20 м. Оборудование работает в автономном режиме, подзарядка идёт от солнечных батарей и ветрогенератора.

Кроме того, рядом разместили метеорологическую станцию для мониторинга солнечной радиации и атмосферных осадков.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе создадут карту изменений мерзлоты. Это позволит оценивать текущее состояние почв и прогнозировать их изменения на 50 лет вперёд.

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