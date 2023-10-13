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Учёные разработают «Мерзлотную карту ЯНАО»

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В Ямало-Ненецком автономном округе создадут карту изменений мерзлоты. Это позволит оценивать текущее состояние почв и прогнозировать их изменения на 50 лет вперёд.
Учёные разработают «Мерзлотную карту ЯНАО»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В правительстве ЯНАО, в свою очередь, отметили, что данные о состоянии грунтов будут заноситься в карту со специальных датчиков, размещённых по всей территории округа.

Информация из «Мерзлотной карты ЯНАО» будет применяться при возведении новых зданий, прокладке автодорог, эксплуатации объектов ТЭК, в гражданской и промышленной инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что в Салехарде учёные пробурят мерзлотно-параметрические скважины и установят термометрическое оборудование под 17 зданиями.

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