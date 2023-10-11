В ЯНАО под объектами капстроительства установят термометрическое оборудование
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Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на Научный центр изучения Арктики.
Как рассказали в центре, информация со всех оборудованных скважин будет передаваться на портал сбора и визуализации данных и анализироваться ямальскими учёными.
Аналогичной системой мониторинга уже оснащены 23 капитальных строения в городе, что позволяет исследовать физико-механические свойства грунта и создавать математические модели для прогнозирования расчётов температурного поля в основании фундамента.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО пробурили новый пункт наблюдения за вечной мерзлотой.