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В ЯНАО под объектами капстроительства установят термометрическое оборудование

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В Салехарде учёные пробурят мерзлотно-параметрические скважины и установят термометрическое оборудование под 17 зданиями. Это даст возможность оценить состояние грунтов под сооружениями.
В ЯНАО под объектами капстроительства установят термометрическое оборудование
  • Gettyimages.ru
  • © anna_veremeeva

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на Научный центр изучения Арктики.

Как рассказали в центре, информация со всех оборудованных скважин будет передаваться на портал сбора и визуализации данных и анализироваться ямальскими учёными.

Аналогичной системой мониторинга уже оснащены 23 капитальных строения в городе, что позволяет исследовать физико-механические свойства грунта и создавать математические модели для прогнозирования расчётов температурного поля в основании фундамента.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО пробурили новый пункт наблюдения за вечной мерзлотой.

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