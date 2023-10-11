В ЯНАО под объектами капстроительства установят термометрическое оборудование

В Салехарде учёные пробурят мерзлотно-параметрические скважины и установят термометрическое оборудование под 17 зданиями. Это даст возможность оценить состояние грунтов под сооружениями.

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на Научный центр изучения Арктики.

Как рассказали в центре, информация со всех оборудованных скважин будет передаваться на портал сбора и визуализации данных и анализироваться ямальскими учёными.

Аналогичной системой мониторинга уже оснащены 23 капитальных строения в городе, что позволяет исследовать физико-механические свойства грунта и создавать математические модели для прогнозирования расчётов температурного поля в основании фундамента.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО пробурили новый пункт наблюдения за вечной мерзлотой.