Синоптик Шувалов рассказал о погодных аномалиях в европейской части России

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал подробности о природных аномалиях, которые наблюдаются в европейской части России.

«Мы греемся всё больше и больше <…> Вчера (1 ноября) 37 городов в европейской части страны дали значительный суточный максимум температуры. Причём во многих из них были перекрыты абсолютные максимумы ноября», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, рекордсменом стал Владимир, где абсолютный рекорд был перекрыт на три градуса.

В беседе с «Радио 1» Шувалов также отметил, что 5 ноября Москва может побить очередной температурный рекорд.

«Погода приготовила небольшой сюрприз в виде потепления на воскресенье, 5 ноября, когда температура в Москве может повыситься до +13…+15 °С», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге зафиксировали новый температурный рекорд.