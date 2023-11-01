В Петербурге зафиксирован новый температурный рекорд

В Санкт-Петербурге зафиксировали новый температурный рекорд. В среду, 1 ноября, температура воздуха составила +10,8 °С.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на Telegram-канал синоптика Михаила Леуса.

Предыдущий рекорд был установлен в 1939 году. Тогда температура воздуха была на 0,2 градуса ниже.

Точное значение нового рекорда будет известно после снятия окончательных максимальных показаний с измерителей температуры.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» отметил, что тепло, наступившее в столичном регионе, закончится в четверг, 2 ноября.