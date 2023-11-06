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Нутрициолог: для поддержания здоровья осенью в рацион стоит добавить цветные продукты

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Виктория Пенькова
Сертифицированный коуч по здоровью, специалист по питанию, нутрициолог Алёна Степанова в беседе с RT заявила о необходимости включить в рацион цветные овощи и фрукты в осенний период. По её словам, такая мера поможет укрепить и поддержать иммунитет в холодное время года.
Нутрициолог: для поддержания здоровья осенью в рацион стоит добавить цветные продукты
  • Gettyimages.ru

«Сейчас важно включить в рацион те продукты, которые содержат витамин С. В первую очередь это облепиха и клюква. Важное уточнение: напитки из этих ягод, например морсы или компоты, стоит пить без добавления сахара. Сахар «отключает» иммунитет, и в период после его употребления достаточно просто подхватить какой-нибудь вирус. Кроме того, внимание следует обратить и на шиповник. Его можно заваривать и пить как чай», — сказала Степанова.

Вместе с тем нутрициолог посоветовала максимально разнообразить рацион в холодное время года. Так, в него, помимо прочего, можно добавить полезные жиры — ту же жирную рыбу.

«Также не следует забывать о полезных добавках, таких как омега-3, о витамине D», — уточнила собеседница RT.

Вниманием не стоит обходить и все цветные продукты. Они тоже играют важную роль в поддержании и укреплении иммунитета.

«Ведь они среди прочего содержат антиоксиданты, а это защитники нашего организма, если говорить простым языком. Всё, что сейчас есть на прилавках, всё, что доступно, должно быть в рационе», — резюмировала эксперт.

Ранее руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала, что на иммунитет осенью влияет изменение режима дня.

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