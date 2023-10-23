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Специалист Малиновская посоветовала больше гулять для укрепления иммунитета

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Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала, что на иммунитет осенью влияет изменение режима дня.
Специалист Малиновская посоветовала больше гулять для укрепления иммунитета
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«Острые респираторные заболевания могут быть спровоцированы разными возбудителями. В зависимости от природы болезни (бактериальной или вирусной) подбирается лечение», — цитирует эксперта издание «Вести Подмосковья».

Для укрепления иммунитета рекомендуется регулярно мыть руки, больше времени проводить на свежем воздухе, а при первых признаках простуды оставаться дома.

Кроме того, желательно придерживаться сбалансированного питания.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.

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