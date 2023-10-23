Специалист Малиновская посоветовала больше гулять для укрепления иммунитета

Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала, что на иммунитет осенью влияет изменение режима дня.

«Острые респираторные заболевания могут быть спровоцированы разными возбудителями. В зависимости от природы болезни (бактериальной или вирусной) подбирается лечение», — цитирует эксперта издание «Вести Подмосковья».

Для укрепления иммунитета рекомендуется регулярно мыть руки, больше времени проводить на свежем воздухе, а при первых признаках простуды оставаться дома.

Кроме того, желательно придерживаться сбалансированного питания.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.