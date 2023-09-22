«Это был бы сюрреализм»: российские фильмы не будут выдвигаться на «Оскар-2024»

Второй год подряд Россия не будет выдвигать кинопроект на премию «Оскар» в номинации «Международный художественный фильм». По словам режиссёра и продюсера Фёдора Попова, инициатива со стороны отечественной комиссии относительно выбора картины не проявлялась. Кинематографист считает, что в условиях отмены российской культуры и введения санкций Запада против страны предоставлять ленту на соискание премии американской киноакадемии нецелесообразно. Сложившуюся в культуре и политике ситуацию кинематографист назвал новым витком холодной войны.

Второй год подряд российские кинематографисты не будут выдвигать ленту отечественного производства на соискание премии «Оскар» в номинации «Международный художественный фильм», сообщает ТАСС.

Продюсер и режиссёр Фёдор Попов в беседе с RT рассказал, что члены оскаровского комитета, деятельность которого на данный момент приостановлена, не проявили инициативу в отборе ленты на соискание премии Американской академии кинематографических искусств и наук. Он подчеркнул, что поддерживает коллег в данном вопросе.

«Было бы абсурдно выдвигать картину в условиях, прямо говоря, холодной войны и информационной блокады, — отметил постановщик. — Если бы даже мы собрались, я бы не поддержал выдвижение на «Оскар» отечественной картины. Это был бы сюрреализм. Странно, смешно и очень наивно».

Вместе с тем продюсер добавил, что происходящее в культуре и политике — «новый виток холодной войны», не связанной с ситуацией на Украине. Он также отметил, что «Оскар» — не мировая награда, а премия американской академии, оценивающей ленты на иностранном языке. В то же время кинематографист подчеркнул, что достойные картины российского производства не допускаются к участию на международных, в том числе европейских фестивалях «по национальному признаку».

«Конечно, я за то, чтобы культура была интернациональная, вне политики, хотя это невозможно. Выдвигать фильм на «Оскар» и делать вид, что ничего не происходит, — странно. Нас там не ждут, — добавил продюсер. — У нас есть огромный шанс сделать именно свою премию и своё кино. Нам нужно развивать отечественный кинопром и киноискусство и, как следствие, поднимать престиж и уровень отечественных премий, чтобы наша киноакадемия приглашала зарубежных кинематографистов и вручала бы призы в разных номинациях: «Лучший фильм», «Лучший фильм на иностранном языке» или «Лучший иностранный фильм в отечественном прокате». Я за развитие нашего кино».

Попов заметил, что даже во времена холодной войны и железного занавеса в СССР отечественные картины допускались к участию на «Оскаре». Как сказал продюсер, несмотря на то что не Россия отстранила от своего рынка Голливуд, а студии сами приняли решение покинуть страну, он рад такому исходу, поскольку «открылись экраны» для российских картин».

Ещё в апреле о выдвижении российских художественных проектов в 2023 году на «Оскар» высказался Никита Михалков. Режиссёр счёл бессмысленным отправлять отечественные фильмы на соискание премии. Позднее коллегу поддержал Карен Шахназаров, заявив, что России не стоит участвовать в мероприятии из-за войны, которую против страны ведут США. Постановщик Алексей Учитель, напротив, отметил, что независимо от политической ситуации России стоит направить американской киноакадемии художественный продукт, тем более что у страны есть что предложить.

Впервые президиум Национальной академии кинематографических искусств России отказался от участия в конкурсе в 2022 году. После этого председатель комиссии Павел Чухрай, занимавший эту должность с 2021-го, после кончины Владимира Меньшова, покинул пост. Свой уход экс-глава комитета объяснил тем, что решение не представлять Россию на «Оскаре» было принято президиумом «в одностороннем порядке» и не обсуждалось с членами комитета.

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Чухрая поддержал постановщик Николай Досталь, который также отказался от членства, а позднее из состава комитета вышли и другие кинематографисты.

Несмотря ни на что, в число номинантов на премию в категории «Лучший документальный короткометражный фильм» в 2022 году вошёл проект режиссёров из Якутии Евгении и Максима Арбугаевых «Выход» об изменении климата, которое приводит к разрушению окружающей среды.

Последняя художественная лента от России на соискание премии «Оскар» выдвигалась в 2021 году. Ею стала работа Киры Коваленко «Разжимая кулаки». В число номинантов проект не вошёл. После распада СССР на «Оскар» номинировались картины «12» и «Урга — территория любви» Никиты Михалкова, «Нелюбовь» и «Левиафан» Андрея Звягинцева», «Вор» Павла Чухрая и «Кавказский пленник» Сергея Бодрова — старшего. В 1995 году приз присудили ленте Михалкова «Утомлённые солнцем». В 2000 году «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм получил «Старик и море» Александра Петрова.