Кинематографические разногласия: Россия не будет выдвигать фильм на «Оскар» в 2023 году

Национальная академия кинематографических искусств и наук России приняла решение не выдвигать фильм на премию «Оскар» в 2023 году. После этого глава Российского оскаровского комитета Павел Чухрай заявил об уходе со своего поста в знак протеста против этого решения. А председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков считает бессмысленным в текущей обстановке выдвижение российских фильмов на американскую премию и предлагает создать евразийскую киноакадемию, которая сможет вручать собственные награды.

Президиум Национальной академии кинематографических искусств и наук России заявил, что не будет выдвигать фильм от страны на премию «Оскар» в 2023 году. При этом обычно такие решения принимаются вместе с оскаровской комиссией, которую в 2021 году возглавил народный артист РФ Павел Чухрай.

Своё решение президиум академии никак не объяснил, но не исключено, что причиной отказа от выдвижения фильма на «Оскар» стала напряжённая политическая ситуация в мире.

Председатель оскаровской комиссии Павел Чухрай решил покинуть свой пост в знак протеста из-за заявления академии. Артист сообщил об этом коллегам в письме.

«Хочу уведомить вас, что в знак протеста снимаю с себя обязанности председателя и выхожу из состава этой организации», — написал режиссёр.

Чухрай заявил, что руководство киноакадемии самостоятельно решило не выдвигать картину на соискание американской кинопремии, что, по мнению артиста, является неправовым решением, которое было принято «через голову оскаровской комиссии». Режиссёр отметил, что в киноакадемии не только не посоветовались с членами комиссии, но и не посчитали нужным сообщить об этом постфактум.

«С членами нашей независимой организации не только не советовались, нас даже не сочли нужным уведомить о таком решении. Это оскорбительно и незаконно», — цитирует Чухрая РИА Новости.

Вслед за ним покинуть ряды членов комиссии решил кинорежиссёр Николай Досталь. Он также не согласен с решением киноакадемии не выдвигать фильм на «Оскар» в этом году.

«Коллеги, полностью поддерживаю обращение к нам председателя оскаровской комиссии Павла Чухрая и выхожу из состава данной комиссии», — цитирует Николая Досталя РИА Новости.

Российская оскаровская комиссия планировала в течение осени выбрать киноленту, которая претендовала бы на попадание в число номинантов на «Оскар» в категории «Международный художественный фильм». Всего в 2022 году в списке отечественных картин, которые могли побороться за статуэтку, было 122 фильма. Среди них — «1941. Крылья над Берлином» Константина Буслова, «Мой папа — вождь» Егора Кончаловского, «Недетский дом» Михаила Расходникова, «Кэт» Бориса Акопова, «Межсезонье» Александра Ханта и другие.

Мнения кинематографистов насчёт участия России в 2023 году в гонке за «Оскар» разделились. Как сообщает ТАСС, режиссёр Андрей Кончаловский и член комиссии Алексей Учитель отмечали, что Россия должна выбрать и предложить фильм на кинопремию независимо от политической обстановки в мире.

В то же время председатель Союза кинематографистов РФ и президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Никита Михалков счёл бессмысленным выдвижение российского фильма на «Оскар». Режиссёр заявил, что вышел из оскаровского комитета и что он «абсолютно не нужен».

«Мне кажется, что выбирать фильм, который будет представлять РФ в стране, которая, по сути, отрицает сейчас существование России, просто бессмысленно», — сказал кинематографист в беседе с ТАСС.

Михалков подчеркнул, что сейчас американской киноакадемии получится угодить только таким фильмом, в котором будет представлено негативное отношение к России.

«Это будут смотреть люди, которые априори считают нас своими врагами, значит, нужно сделать нечто такое, что бы им понравилось, что ты думаешь про свою страну так же, как они. Тогда есть надежда, что, может быть, тебя оценят», — передаёт слова режиссёра РИА Новости.

Ранее Михалков предложил создать евразийскую киноакадемию, которая сможет вручать собственные награды. Предполагается, что они станут аналогом «Оскара». На данный момент проект находится в разработке.

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Церемония вручения премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа будет 95-й по счёту и состоится 12 марта 2023-го. На соискание премии выдвигаются картины, находящиеся в коммерческом прокате в течение не менее семи дней подряд в период с 1 января по 31 декабря 2022 года. Кандидатов на «Оскар» в номинации «Международный художественный фильм» выдвигают сами страны, а после из предложенных лент выбирают картины-номинанты.

Несколько национальных комитетов уже выдвинули картины на премию. Так, от Эстонии на соискание «Оскара» претендует фильм «Калев» режиссёра Ове Мустинга, в Германии для борьбы за престижную кинопремию выбрана лента Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен», основанная на одноимённом романе немецкого писателя Эриха Марии Ремарка, а Украина отправит на «Оскар» фильм под названием «Клондайк». Также среди выдвинутых фильмов — «Сент-Омер» (Франция), «Корсаж» (Австрия), «Близко» (Бельгия), «Решение уйти» (Южная Корея) и т. д.

В прошлые годы лауреатами трижды становились российские ленты. Так, в 1969-м статуэтку получила картина Сергея Бондарчука «Война и мир» (1966-й), в 1981 году награды удостоился фильм «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1980-й), а в 1995-м «Лучшим фильмом на иностранном языке» была признана лента Никиты Михалкова «Утомлённые солнцем» (1994-й).