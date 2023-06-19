Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Режиссёр Учитель высказался за выдвижение российского фильма на «Оскар» в 2023 году

Короткая ссылка
Российский режиссёр Алексей Учитель считает, что в текущем году Россия должна выдвинуть отечественный фильм на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар», несмотря на отказ от этого решения в 2022 году.
Режиссёр Учитель высказался за выдвижение российского фильма на «Оскар» в 2023 году
  • Gettyimages.ru

«Надо сотрудничать, надо, чтобы Российский оскаровский комитет выдвигал картину на эту премию. Потому что это не только политика, это искусство. Те люди, которые занимаются кино, не должны страдать от этого. Наоборот, это помогает понимать друг друга и налаживать отношения», — цитирует Учителя ТАСС.

Режиссёр добавил, что, по его мнению, в России есть картины, которые необходимо выдвигать на премию в этом году.

Ранее в Москве объявили конкурсную программу IX Международного фестиваля документального кино «ДОКер».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить