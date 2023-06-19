Режиссёр Учитель высказался за выдвижение российского фильма на «Оскар» в 2023 году

Российский режиссёр Алексей Учитель считает, что в текущем году Россия должна выдвинуть отечественный фильм на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар», несмотря на отказ от этого решения в 2022 году.

«Надо сотрудничать, надо, чтобы Российский оскаровский комитет выдвигал картину на эту премию. Потому что это не только политика, это искусство. Те люди, которые занимаются кино, не должны страдать от этого. Наоборот, это помогает понимать друг друга и налаживать отношения», — цитирует Учителя ТАСС.

Режиссёр добавил, что, по его мнению, в России есть картины, которые необходимо выдвигать на премию в этом году.

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