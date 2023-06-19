Режиссёр Учитель высказался за выдвижение российского фильма на «Оскар» в 2023 году
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«Надо сотрудничать, надо, чтобы Российский оскаровский комитет выдвигал картину на эту премию. Потому что это не только политика, это искусство. Те люди, которые занимаются кино, не должны страдать от этого. Наоборот, это помогает понимать друг друга и налаживать отношения», — цитирует Учителя ТАСС.
Режиссёр добавил, что, по его мнению, в России есть картины, которые необходимо выдвигать на премию в этом году.
Ранее в Москве объявили конкурсную программу IX Международного фестиваля документального кино «ДОКер».