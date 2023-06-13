Объявлена программа Международного фестиваля документального кино «ДОКер»

В Москве объявили конкурсную программу IX Международного фестиваля документального кино «ДОКер», в котором примут участие 40 картин из 20 стран мира.

Как сообщили в пресс-службе мероприятия, призы будут вручены в восьми номинациях в трёх конкурсных программах.

«В 2023 году кинематографисты всего мира продолжают идти вглубь за своими непростыми, ищущими и пассионарными персонажами. Погружение, как человеческое, так и кинематографическое, становится всё более осознанным. Разные герои по всему миру будто бы начинают одновременно осознавать свои важные роли и миссии, принимать неординарные и судьбоносные решения, смотреть правде в глаза, оценивать окружающий мир с позиции взрослых», — говорится в сообщении организаторов.

Смотр откроет венгерская драма «Святая дилемма» режиссёров Джулианны Угрин и Мартона Визкелеты о католическом священнике. Фильм также участвует в основном конкурсе полного метра.

Кроме того, жюри оценит картины из Германии, Греции, Италии, Ирана, Китая, США, Центральноафриканской Республики, Армении и России.

Закроет показ чёрно-белая лента «Наталия» о 29-летней девушке, решившей посвятить свою жизнь служению Богу. Режиссёром и оператором фильма выступила номинант на премию «Оскар» Элисса Мирцей.

В программе короткого метра будут представлены проекты из Китая, Кубы, Бангладеш, Португалии, Франции и Турции. Также в конкурсе участвуют кинематографисты из России — Ольга Смирнова, Михаил Горобчук и Никита Аниськин.

Особенностью мероприятия станут секция «Док Терапия», в рамках которой покажут ленты о ментальном здоровье с последующим обсуждением со специалистами, и расширенный блок отечественного кино «Док Станция», включающий 15 необычных историй, снятых в разных уголках страны. В последней программе победителей выбирают зрители.

Фестиваль документального кино «ДОКер» пройдёт в Москве с 23 июня по 2 июля.

Оценивать проекты будут сербский режиссёр монтажа и звукорежиссёр Светолик Мича Зайц, режиссёр и оператор из России Ольга Стефанова и киновед, режиссёр и продюсер из Кыргызстана Султан Усувалиев.

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