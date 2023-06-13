В США расформируют Ассоциацию иностранной прессы, вручавшую премию «Золотой глобус»
- AP
Отныне награда станет коммерческой, а деятельность организации будет приостановлена.
Соответствующее сообщение появилось на сайте премии. Председатель Elbridge заявил, что сделка привела к важной вехе в эволюции «Золотого глобуса».
Новые владельцы отмечают, что продолжат миссию создания в прямом эфире динамичной церемонии награждения, которую смотрят по всему миру.
Вручение 81-й премии состоится 7 января 2024 года.
Ранее ассоциацию обвинили в расизме, сексизме, а также в отсутствии инклюзивности. Некоторые актёры, включая Скарлетт Йохансон и Дэвида Ойелоуо, призвали киносообщество бойкотировать организацию, пока та не проведёт внутренние реформы. А Том Круз отказался от всех своих наград, полученных за фильмы «Джерри Магуайер», «Рождённый четвёртого июля» и «Магнолия».