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В США расформируют Ассоциацию иностранной прессы, вручавшую премию «Золотой глобус»

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Некоммерческая Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) распродала все активы премии «Золотой глобус» и право её вручения американским компаниям Dick Clark Productions и Eldridge.
В США расформируют Ассоциацию иностранной прессы, вручавшую премию «Золотой глобус»
  • AP

Отныне награда станет коммерческой, а деятельность организации будет приостановлена.

Соответствующее сообщение появилось на сайте премии. Председатель Elbridge заявил, что сделка привела к важной вехе в эволюции «Золотого глобуса».

Новые владельцы отмечают, что продолжат миссию создания в прямом эфире динамичной церемонии награждения, которую смотрят по всему миру.

Вручение 81-й премии состоится 7 января 2024 года.

Ранее ассоциацию обвинили в расизме, сексизме, а также в отсутствии инклюзивности. Некоторые актёры, включая Скарлетт Йохансон и Дэвида Ойелоуо, призвали киносообщество бойкотировать организацию, пока та не проведёт внутренние реформы. А Том Круз отказался от всех своих наград, полученных за фильмы «Джерри Магуайер», «Рождённый четвёртого июля» и «Магнолия».

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