Нежеланные ассоциации: звёзды Голливуда бойкотируют «Золотой глобус» из-за «расизма» и «сексизма»

Американский актёр Том Круз отказался от трёх премий «Золотой глобус», которых был удостоен ранее. Такое решение он принял на фоне скандала вокруг Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA). Организацию обвиняют в расизме, сексизме, а также отсутствии инклюзивности. Ранее ещё несколько артистов призвали киноиндустрию бойкотировать проводимые ассоциацией мероприятия. Также претензии в адрес HFPA высказали ряд крупных компаний, в том числе телеканал NBC и видеосервис Netflix.

В понедельник стало известно, что американский актёр Том Круз вернул все свои награды «Золотой глобус» — три статуэтки, присуждённые ему за фильмы «Джерри Магуайер», «Рождённый четвёртого июля» и «Магнолия». Как сообщает Variety, это произошло на фоне скандала, который развернулся вокруг Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA). Организацию обвиняют в расизме, сексизме и отсутствии инклюзивности.

На прошлой неделе Скарлетт Йоханссон призвала всю киноиндустрию бойкотировать организацию до тех пор, пока та не проведёт серьёзные внутренние реформы. Актриса рассказала, что она давно избегает проводимых ассоциацией пресс-конференций из-за звучащих на них сексистских вопросов и высказываний.

«Ожидается, что актёр, продвигающий фильм, должен участвовать в пресс-конференциях и церемониях вручения наград. Раньше при этом ты зачастую сталкивался с сексистскими вопросами и замечаниями Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), граничащими с сексуальными домогательствами. Именно поэтому в течение многих лет я не участвую в их мероприятиях», — заявила Йоханссон.

Актёр Дэвид Ойелоуо также призвал коллег временно отказаться от сотрудничества с Голливудской ассоциацией иностранной прессы, а лауреат «Золотого глобуса» Марк Руффало отметил, что не может «чувствовать гордость или радость, получая эту награду» пока HFPA «не станет лучше».

Кроме того, о намерении бойкотировать проводимые HFPA мероприятия сообщили более ста крупных организаций. Среди них — Netflix, Time’s Up, GLAAD и многие другие.

Голливудская ассоциация иностранной прессы оказалась в центре внимания СМИ ещё в августе 2020 года в связи с судебным разбирательством. Норвежская журналистка Къёрсти Флаа, которую не приняли в HFPA, подала иск против ассоциации. Она заявила, что организаторы премии принимают тысячи долларов от знаменитостей и кинопроизводителей за то, чтобы распределить награды определённым образом.

Иск не удовлетворили, однако ситуация нанесла удар по репутации HFPA. При этом даже действующий член ассоциации на условиях анонимности заявил журналистам, что на HFPA требуется оказать давление извне, чтобы что-то поменялось.

По утверждению Los Angeles Times, члены Голливудской ассоциации иностранной прессы пользуются разнообразными привилегиями от представителей индустрии — от доступа к эксклюзивной информации до приглашения на закрытые торжества.

Reuters

© Fred Prouser/File

В качестве примера приводят случай с сериалом «Эмили в Париже». В 2019 году студия Paramount, которая занималась производством картины, приглашала более 30 членов HFPA посетить съёмки, а заодно провести время в пятизвёздочном отеле, принять участие в конференции и поужинать в Музее ярмарочного искусства. На этот факт обратили внимание, когда сериал, к удивлению ряда экспертов, получил две номинации на «Золотой глобус».

Вместе с тем премию раскритиковали за то, что среди её номинантов не оказалось таких лент, как «Ма Рейни: Мать блюза», «Пятеро одной крови» или «Иуда и чёрный мессия», которые повествуют о проблемах афроамериканцев. В СМИ были подняты вопросы о коррупции, профессионализме членов организации и этической составляющей их деятельности.

Представители HFPA приняли обвинения, выдвинутые в адрес организации, и пообещали в ближайшее время внести значительные изменения в её деятельность. Ожидается, что к августу 2021 года в состав Ассоциации войдёт не менее 20 новых членов, а за 18 месяцев численность HFPA увеличится в полтора раза.

Кроме того, по согласованию с журналистами и киностудиями, будет введён новый кодекс корпоративной этики и создана горячая линия, принимающая жалобы на его нарушения. В числе прочих реформ — открытие должности консультанта по вопросам многообразия, равенства и инклюзивности (DEI), проведение обязательных для членов ассоциации тренингов по вопросам DEI и сексуальных домогательств.

Однако амбициозные планы Голливудской ассоциации иностранной прессы вызвали неоднозначную реакцию представителей индустрии. Несмотря на все обещания HFPA, телеканал NBC, традиционно проводивший трансляцию торжественного вручения «Золотых глобусов», отказался от участия в её организации в 2022 году. В компании выразили сомнения в том, что HFPA сможет провести все реформы менее чем за год.

«Перемены подобного масштаба требуют времени и усилий, и мы глубоко убеждены, что HFPA для этого нужно время. Так, NBC не будет транслировать церемонию вручения премии «Золотой глобус — 2022». Если организации удастся осуществить свой план, то мы, стоит надеяться, сможем транслировать церемонию, которая пройдет в январе 2023 года», — говорится в заявлении NBC.

Директор по контенту сервиса Netflix Тед Сарандос и вовсе считает, что принятие обещанных Голливудской ассоциацией иностранной прессы мер не поможет достичь необходимого, на его взгляд, уровня многообразия и инклюзивности, и требует более серьёзных изменений.

«Мы не считаем, что предложенные новые правила, в особенности касающиеся темпов увеличение численности членов, помогут решить системные проблемы HFPA в области многообразия и инклюзивности, а также ситуацию с отсутствием четких стандартов деятельности членов. Таким образом, мы прекращаем любое взаимодействие с вашей организацией до тех пор, пока не будут введены более значимые изменения. Netflix и многие наши коллеги в творческой среде не могут игнорировать коллективную неспособность HFPA оперативно и решительно разобраться с этими крайне важными проблемами», — заявил Тед Сарандос.

Ранее изменения в свои правила внесла американская киноакадемия. В сентябре 2020 года руководство организации обнародовало свод новых требований к картинам, которые претендуют на главную награду — «Лучший фильм».

По мнению академиков, стандарты должны способствовать повышению инклюзивности киноиндустрии. Ещё на стадии планирования проекта кинематографистам придётся задуматься о том, чтобы в производстве и съёмках участвовали «лица разной расовой и этнической принадлежности, женщины, представители ЛГБТ и люди с ограниченными возможностями здоровья» — все они, считают академики, относятся к «недостаточно представленным группам».

Главный акцент сделан на правах представителей расовых и этнических меньшинств. Впредь кинематографисты, которые мечтают о статуэтке, обязаны отдавать им одну из главных или значимых второстепенных ролей. В случае несоответствия фильма этому стандарту возможно также распределить 30% второстепенных ролей между представителями двух меньшинств.

Вскоре новые правила ввела и Британская академия кино и телевизионных искусств, которая вручает награду BAFTA. В 2020 году академию критиковали за недостаточное количество женщин и представителей расовых и этнических меньшинств среди номинантов. В ответ на это совет академии представил поправки, направленные на «решение проблемы серьёзной нехватки возможностей и недостатка равенства».

В частности, организация пригласит в свои ряды недостаточно представленные группы, проведёт опросы по проблемам репрезентации, адаптирует мероприятия под лиц с ограниченными возможностями здоровья. Изменится процесс отбора номинантов и победителей, чтобы исключить преобладание мужского контингента, а также чтобы одним и тем же актёрам не доставалось по несколько наград.